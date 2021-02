Kojamo maksaa koronavuodelta aiempaa suuremman osingon – yhtiötä omistaville ammattiliitoille miljoonapotti

Ammattiliitot saavat osinkotulot verovapaana. Suurin hyötyjä on Teollisuusliitto.

Asuntosijoitusyhtiö Kojamon hallitus esittää jakavansa viime vuoden tuloksesta osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Osinko on 3 senttiä suurempi kuin vuoden 2019 maksettu osinko.

Osinkotulojen kasvu riemastuttaa yhtiön suurimpia omistajia, joihin lukeutuu useita ammattiliittoja.

Osakemäärältään suurin osakas on Teollisuusliitto, joka omistaa reilut 24,8 miljoonaa osaketta, eli 10,04 prosenttia kaikista osakkeista.

Näiden osakkeiden markkina-arvo on Kojamon osakkeenomistajalistauksen mukaan lähempänä 437 miljoonaa euroa. Osinkotuloja Teollisuusliitto saa vuoden 2020 tuloksesta 9,18 miljoonaa euroa.

Vuodelta 2019 Teollisuusliitto sai osinkotuloja lähes 8,8 miljoonaa euroa.

Koska ammattiliitot luetaan yleishyödyllisiksi yhteisöiksi, Teollisuusliitonkaan ei tarvitse maksaa osingoistaan veroa. Myös liittojen saamat korkotuotot ja omaisuuden myynnistä saadut luovutusvoitot ovat verovapaita.

Osinkotulot siis kerryttävät Teollisuusliiton ennestään 897,6 miljoonan euron nettovarallisuutta. Ammattiliitoista Teollisuusliitto onkin rikkain.

Kojamon toisiksi ja kolmanneksi suurimmat omistajat ovat vakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Varma, mutta neljäntenä on jälleen ammattiliitto. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry omistaa reilut 15 miljoonaa osaketta (6,1 prosenttia Kojamon osakkeista), joiden markkina-arvo on yli 265 miljoonaa euroa.

Tältä vuodelta OAJ saa 5,58 miljoonan euron osinkopotin.

Seuraavaksi suurimmat omistajat ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Rakennusliitto. JHL omistaa osakkeista 4,82 prosenttia eli 11,9 miljoonaa osaketta, joiden markkina-arvo on 209,4 miljoonaa euroa. Osinkoja koronavuoden tulos kerryttää 4,4 miljoonaa euroa.

Rakennusliitto omistaa Kojamosta 3,99 prosenttia eli noin 9,87 miljoonaa osaketta, joiden markkina-arvo on 173,65 miljoonaa euroa. Osinkoja Rakennusliitto saa 3,65 miljoonaa euroa.

Lumo-asunto Helsingin Itäkeskuksessa.­

Ammattiliitto Pro saa osinkoja vuodelta 2020 noin 3 miljoonaa euroa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM 2,6 miljoonaa euroa. Pro:n omistus Kojamosta on 3,28 prosenttia (markkina-arvo 142,63 miljoonaa euroa) ja PAM:in 2,84 prosenttia (123,47 miljoonaa euroa).

PAM on kymmenen suurimman omistajan joukkoon yltäneistä ammattiliitoista ainoa, joka on keventänyt omistustaa Kojamosta viime aikoina. PAM myi 5,2 prosenttia osakkeistaan. Muuten ammattiliittojen omistusosuudet ovat pysyneet ennallaan.

Alle prosentin osuuksia Kojamosta omistavat muun muassa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Sel, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Sak, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Paperiliitto.

Monen ammattiliiton jäsenmäärät ovat olleet laskussa ja osinkotuotoilla katetaankin niiden toimintakuluja, kun pelkät jäsenmaksutulot eivät riitä kuluja kattamaan.

Asiasta kertoi ensin Kauppalehti.

Kojamo on yhtiö muun muassa Lumon takana. Lumo-asuntoja on ympäri Suomea varsinkin suuremmissa kaupungeissa ja niiden erikoisuutena on se, ettei niissä vaadita takuuvuokraa. Asunto-omaisuuden arvoltaan mitattuna Kojamo on Suomen suurin kiinteistösijoittaja.

Sillä on noin 35 000 vuokra-asuntoa ympäri Suomea.

Kojamo listautui pörssiin kesällä 2018. Aiemmin se tunnettiin nimellä VVO-yhtymä.