Näin rokotetaan

Nykyisen käytännön mukaan ensin rokotetaan koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat.

Toisella sijalla ovat ikäihmiset alaikärajana 70 vuotta ikäryhmittäin sekä vakavalle koronavirustaudille altistavaa sairautta sairastavat kahdessa kiireellisyysluokassa.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR on laatinut suosituksen THL:lle, ja järjestys on päätetty valtioneuvoston asetuksella, jota THL on täsmentänyt.