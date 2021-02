Hyytävä sää pitää öljyn hintaa korkealla – pumpattava öljy jäätyy putkiin

Kylmä sää koettelee Yhdysvalloissa myös öljyntuotantoalueita.

Poikkeuksellisen kylmä sää on yltänyt Yhdysvalloissa jopa Texasiin. Kuvassa Houston maanantaina.­

Raakaöljyn hinta on pysytellyt maailmanmarkkinoilla edelleen yli 60 dollarissa barrelilta. Taustalla on kysyntää kasvattava kylmä sää, joka on koetellut Yhdysvalloissa myös öljyntuotantoalueita.

Yhdysvalloissa noin 3,5 miljoonan barrelin päivätuotanto on jäänyt toteutumatta kylmän sään takia. Texasissa sää on niin kylmää, että pumpattava öljy jäätyy maan pinnalla oleviin putkiin.

Samaan aikaan myös jalostamokapasiteettia on suljettu Yhdysvalloissa yli kolmen miljoonan barrelin edestä.

– Tämä tuotannonmenetys on merkittävää ja voi kestää useita päiviä, ellei viikkoja, sanoi PVM Oil Associatesin analyytikko Stephen Brennock uutistoimisto Bloombergille.

Tuotantokatkosten lisäksi öljyn tarjontaa on pitänyt kurissa öljyviejämaiden järjestön Opecin ja sen liittolaisten omaksuma rajoituslinja.

Samaan aikaan koronarokotusten laajenemien pönkittää odotuksia globaalin talouskasvun kiihtymisestä, mikä tukee raakaöljyn kysyntänäkymiä.

Lontoossa Pohjanmeren Brent-öljyn huhtikuun futuurit olivat nousseet iltapäivällä 0,94 dollaria 64,29 dollariin barrelilta.

New Yorkissa WTI-viitelaadun maaliskuun futuurit olivat kallistuneet 0,67 dollaria 60,72 dollariin barrelilta.