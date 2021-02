Ay-liike on heräämässä siihen, että kunnille on jäänyt miljardi valtion jakamia koronakorvauksia käteen. Tehy vaatii jo nyt sillä perustella kuntavaaleissa hoitajille tuhannen euron koronakorvausta. Seuraavatko muut kunta-alan liitot perässä, nähdäänkö kuntavaaleissa vielä tes-kierros, kysyy politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Kun on rahaa, on myös rahan jakajia. Kuntavaalien alla se näkyy kunnissa, joiden talous on hallituksen avokätisten koronakorvausten jälkeen yllättäen ylijäämäinen.

Tilanne on harvinainen ja poikkeuksellinen. Viime vuosina kuntien talous on ollut surkea. Ilman hallituksen antamia velkamiljardeja se olisi tosin surkea nytkin

Hallitus jakoi kunnille karkeasti ottaen kolme miljardia koronakorvauksia, missä on ollut noin miljardi ”ylimääräistä”. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen viime vuoden tilinpäätös­arvioiden valossa.

Tilannetta on taivasteltu, sillä kyseinen ylimääräinen miljardi on loppujen lopuksi valtion ottamaa velkarahaa.

Kuntaliitto ja kuntien edustajat ovat ehtineet moneen kertaan korostaa summan kertaluonteisuutta ja sitä, että koronaakaan ei ole loppuun taputeltu, mitä lisäkustannuksiin tulee.

Kyseessä on myös puskuri tulevaan.

Mutta ottajia on, kuinkapa muuten.

Terveydenhoitoalan Tehy ja sen puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on sinnikkäästi koko korona-ajan yrittänyt iskeä joka paikassa läpi vaatimustaan hoitajille suunnatusta kertaluonteisesta koronakorvauksesta.

Tehyn Millariikka Rytkönen vaatii hoitajille ekstratonnia kuntien ekstramiljardista.­

Nyt se ehti ensimmäisenä julkisen puolen liittona ylimääräisen korona­miljardin kimppuun.

Tehy vaatii kuntavaaliteeseissään, että vaalien jälkeiset kuntapäättäjät velvoittaisivat kunnat ja sairaanhoitopiirit maksamaan hoitajille kertaluonteisen 1 000 euron koronakorvauksen.

– Kuntatalous on nyt paremmassa kunnossa kuin ehkä koskaan. Silti Suomessa ei ole maksettu etulinjassa koronan hoidossa työskennelleille hoitajille koronakorvauksia toisin kuin lähes kaikissa Euroopan maissa, Rytkönen sanoi maanantaina Tehyn tiedotteessa.

Kuntapuolella katsotaan taatusti kauhuissaan, millainen rahastus kuntavaalien ympärille syntyy, jos pää aukeaa.

Jos Tehy vaatii ekstraa, muut julkisen puolen liitot seuraavat perässä, sillä opettajien OAJ ja hyvinvointialan JHL vaativat taatusti samaa.

Kuten ovat koko ajan vaatineet.

Ja entä tämä Rytkösen väite, että ”kuntalous on nyt paremmassa kunnossa kuin ehkä koskaan”? Siitä sopii olla toistakin mieltä. Illuusioiden varaan ei kannattaisi rakentaa.

Kuntavaalien alla puolueiden ja ehdokkaiden on helppo heittäytyä huuto­kauppaan, varsinkin jos ääniä on luvassa.

Eli kysymys kuuluu, tuleeko poikkeusaikojen kuntavaaleista kaiken päälle vielä ylimääräinen, kertaluonteinen tes-kierros?

Kunta-alalla on voimassa viime toukokuussa sovittu yleisen linjan mukainen julkisen puolen sopimus, joka päättyy vuoden kuluttua.

Vaikka kyseessä olisi ekstratonni bruttona, siis kaikille, puhutaan suurista summista.

Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on ehtinyt jo laskea, että tonnin koronakorvauksen hintalappu olisi puoli miljardia kuntien kassoista.

Kuntatyöantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen laskee, että ylimääräinen koronatonni kuntapuolen työtenkijöille maksaisi puoli miljardia.­

Kuntapuoli maksaa myös yksityisiä työnantajia noin 4 prosentti­yksikköä suurempaa eläkemaksua, minkä hintalappu on jo yli 700 miljoonaa.

Yleensä työmarkkinakysymysten sotkemista vaaleihin on opittu varomaan. Kuntavaaleissa se on ollut ylipäätään tuntematon ilmiö.

Viimeksi poliitikot polttivat työmarkkina­kysymyksissä näppinsä vuoden 2007 eduskuntavaalien alla, kun kokoomuksen Jyrki Katainen (kok) lupasi Sari Sairaanhoitajalle 500 euroa lisää liksaa.

Tuolloin sentään puhuttiin vielä ”jakovarasta”, mutta loppuseuraus oli iloinen tes-huutokauppa ja suomalaisen kilpailukyvyn rämettyminen. Nyt jaetaan julkisen sektorin velkarahaa, jota otetaan ennätysmäärä, parissa vuodessa yli 30 miljardia.

Mutta kuntavaalit ei taatusti ole paras paikka jakaa rahaa kuntien eri ammatti­ryhmille, oli tilanne mikä tahansa. Vaalit ei ole palkka- ja eikä palkkio­neuvotteluiden paikka.