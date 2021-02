Hallituksen esitys muuttaa vanhempien vapaiden pituutta ja vaikuttaa myös perheen tulotasoon.

Hallituksen esittämä vanhempainpäivärahan uudistus ei välttämättä tuo suuria muutoksia perheen tulotasoon, mutta se antaa ainakin miehelle mahdollisuuden pidempiin vapaaseen lapsen hoitoa varten, ja nostaa yksiselitteisesti miehen saamaa korvausta nykyiseen verrattuna. Äiti saa jatkossakin 56 päivää vanhempainrahaa korotettuna, mutta uudistuksen ansiosta myös mies saisi korotettua vanhempainrahaa 16 päivän verran.

Äitien osalta mahdollisuus käyttää vanhempainpäivärahaa ei muuttuisi. Äidillä olisi edelleen oikeus käyttää vanhempainrahaa yhteensä 263 päivää, jos mies isä siirtää hänelle 63 arkipäivää, jotka uudistuksessa on merkitty hänelle.

– Noin 80 prosenttia isistä voisi käyttää enemmän isyysrahaa, eli vain 20 prosenttia käyttää ne kaikki, kertoo Kelan päämatemaatikko Tapio Isolankila.

– Se 20 prosenttia on tämän uudistuksen kannalta kiinnostava joukko, eli kun heille tuleekin mahdollisuus käyttää enemmän vanhempainrahaa, niin kuinka paljon enemmän he sitten käyttävät. En usko, että kaikki siirtyvät vanhasta maksimista uuteen maksimimäärään.

Isolankila muistuttaa, että joskus perheen talouden kannalta voi olla kannattavampaa, jos suurempipalkkaisen isänmallilaskelmien tekeminen ei anna täydellistä kuvaa uudistuksen vaikutuksista, sillä paljon riippuu esimerkiksi verotuksesta.

– Perheet usein perustelevat, että isä ei käytä päivärahaa, koska isällä on parempi palkka. Verotus kuitenkin tasaa vaikutuksia. Eli jos isä jää kotiin ja saa päivärahaa, ja äiti menee töihin, vaikka pienemmällä palkalla, niin hänen kotihoidontukiaikansa lyhenee, ja perheen kokonaisansiotaso voi itse asiassa kasvaa. Tämä on tilanne nykyäänkin, eli se ei liity uudistukseen.

Verotuksen vaikutukseen vaikuttaa myös vapaiden jaksotus.

– Verotus lasketaan kuitenkin vuosittain, joten laskelmiin vaikuttaa, kuinka paljon vapaita kullekin verovuodelle kohdistuu, Isolankila sanoo.

Oheisessa taulukossa ei verotuksen vaikutuksia ole otettu huomioon. Isän ja äidin tuloina on käytetty Tilastokeskuksen laskemia viime vuoden keskipalkkoja ja vanhempainrahan määrä on laskettu Kelan laskureiden avulla. Tulos on siis monella tapaa vain suuntaa-antava.

Laskelmien perusteella perheen tulotaso tippuisi uudistuksen jälkeen hieman nykyisestä. Toisaalta uudistus pidentää isälle kiintiöityä vapaata 16 viikkoon, eli lähes kahdella kuukaudella nykyiseen verrattuna.

Laskelmasta puuttuu myös kotihoidontuen vaikutus perheen tulotasoon. Kotihoidontuen suuruuteen vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot sekä kotikunnasta riippuva mahdollinen kuntalisä.

Kokonaisuudessaan työtulovakuutuksen kulujen arvioidaan kasvavan noin 86 miljoonaa euroa. Toisaalta uuden järjestelmän mahdollistamat joustot voivat myös vähentää kuluja. Jos esimerkiksi vanhemmilla on mahdollisuus käyttää vanhempainvapaata osan viikkoa, saattaa se vähentää lasten kotihoidon tuen tarvetta.

Muutosten on suunniteltu tulevan voimaan elokuun alussa vuonna 2022.