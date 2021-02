Lidlin keskijohtoa koskettaneet yt:t päätökseen: 10 henkilön työsuhteisiin muutoksia

Kaikkiaan yhteistoimintaneuvottelut koskettivat 60 henkilöä.

Lidl uudelleenjärjestelee keskijohtoaan. Kauppaketju kertoi käyneensä 60 henkilöä koskettavat yhteistoimintaneuvottelut, jotka saatiin päätökseen eilen. Yt-neuvotteluiden piirissä oli myyntiorganisaation keskijohtoa, nimikkeillä aluepäällikkö ja myyntipäällikkö.

Neuvotteluiden seurauksena kymmenen henkilön työsuhteissa tapahtuu muutoksia.

– Henkilöille tullaan tarjoamaan muita töitä yrityksessämme, Lidlin sähköpostivastauksessa kerrotaan.

Uudelleenjärjestelyt eivät koskeneet myymälä- tai varastohenkilökuntaa eivätkä myymäläpäälliköitä.

Kaikkiaan Lidl työllistää Suomessa 5600 henkilöä. Se on Suomen kolmanneksi suurin päivittäistavarakauppaketju. Lidlin markkinaosuus on noin kymmenen prosenttia ja myymälöitä ketjulla on noin 200.

Lidliä suuremmat ketjut ovat S-ryhmä ja K-ryhmä. Lidliä seuraa puolestaan Tokmanni-konserni.

Aiemmin Lidl on ollut uutisissa, kun kertoi jakavansa myymälänsä kattavan perusvalikoiman ja laajennetun valikoiman myymälöihin. Näistä jälkimmäiset ovat kooltaan isompia ja niiden valikoimissa on useampia tuotteita. Lisäksi Lidl otti viime vuonna käyttöön etuohjelman viimeisenä suurista päivittäistavarakauppaketjuista.

Lidl on herättänyt huomiota myös mainostamalla markkinoiden halvinta ostoskassia. Markkinointi voi Taloustutkimuksen mukaan olla osaltaan virheellistä, sillä tutkimuksessa ei ollut mukana Prismoja ja Citymarketteja.