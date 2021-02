Yritysbarometri: Pk-yritysten tilanne huolestuttava – joka neljäs suunnittelee sopeutustoimia

Neljännes pk-yrityksistä suunnittelee sopeuttamistoimia.

Palvelualalla tilanne on vaikea koronan vuoksi.­

Noin 40 prosentilla pienistä ja keskisuurista yrityksistä suhdannetilanne on heikompi kuin vuosi sitten tähän aikaan, ilmenee Pk-yritysbarometristä. Syksyyn verrattuna odotukset ovat kuitenkin valoisammat.

Pk-yrityksistä 26 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 23 prosenttia arvioi niiden heikkenevän.

Vaikein tilanne on palvelualalla ja teollisuudessa, joissa lähes puolella yrityksistä tilanne on heikompi kuin vuotta aiemmin. Muita toimialoja hieman parempi tilanne on kaupassa, jossa joka neljäs yritys sanoo nykytilanteen olevan vuoden takaista parempi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo tiedotteessa, että viime keväänä alkanut koronapandemia jatkuu ja varuillaan joudutaan yhä olemaan.

– On rohkaisevaa, että kyselyyn vastanneiden pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat kääntyneet viime syksystä positiivisempaan suuntaan, Lintilä sanoo.

Taloustutkimus toteutti kevään 2021 Pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien ja Finnveran tilaamaan kyselyyn vastasi 5 553 suomalaisen pk-yrityksen edustajaa.

Pandemian jälkeiseen aikaan valmistauduttu, mutta investointeja vähennetään

Barometrin mukaan neljännes yrityksistä suunnittelee sopeuttamistoimia. Luku on kasvanut vuoden takaisesta noin kymmenen prosenttiyksikköä.

Yli puolet pk-yrityksistä kertoo valmistautuneensa pandemian jälkeiseen aikaan, ja 37 prosenttia on kehittänyt uusia tuotteita ja palveluita.

Pk-yritykset arvioivat kuitenkin vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina. Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointejaan vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joissa investoinnit lisääntyvät.