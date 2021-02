Äitiyslomalla oleva Annica pettyi perhevapaauudistukseen, vaikka ”umpisurkeaan” malliin on tulossa parannusta

”Meitä on tosi paljon sellaisia äitejä, jotka huokaisevat helpotuksesta, kun pääsevät välillä puhumaan työasioista”, Annica Moore sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) esitteli tiistaina hallituksen perhevapaauudistuksen, jonka tavoitteena on saada isät käyttämään vapaitaan aiempaa enemmän.

MiB ry:n toiminnanjohtaja Annica Moore hoitaa kotona nelikuista Matias-vauvaa. Hän on osittaisella perhevapaalla. Moore tekee vauvanhoidon ohessa myös hiukan töitä, ihan vapaaehtoisesti, koska se virkistää ja hän haluaa pitää tuntumaa töihin myös kotona ollessaan.

Mothers in Business on urahenkisten äitien verkosto, jonka tavoitteena on edistää äitien asemaa työelämässä.

Mooren mukaan esitetty perhevapaamalli on askel oikeaan suuntaan kohti tasa-arvoa ja joustoja, mutta ei edelleenkään kannusta työn ja perhevapaan yhteensovittamiseen.

– Ihan maaliin asti ei päästy vielä.

– Joko olet töissä kokopäiväisesti tai kotona.

Nykyinen malli ”umpisurkea”

Moore toivoisi, että mallissa olisi vielä enemmän joustavuutta, niin että töitä voisi tehdä hiukan ja vapaat olisivat siirrettävissä myöhempään aikaan.

Ehdotetussa perhevapaamallissa vanhempainrahapäivien kokonaismäärä säilyy samana huolimatta siitä, maksetaanko päiväraha osittaisena vai kokonaisena. Käyttämätöntä vanhempainvapaapäivän osaa ei saa siirretyksi eteenpäin.

– Parannusta kyllä tulee, nythän malli on jäykin mahdollinen, umpisurkea. Jos tekee yhtään töitä, tippuu alimmalle tukitasolle. Uudistus ei vieläkään ota huomioon niiden äitien tilannetta, jotka haluaisivat tehdä hieman töitä vaikka tunnin, pari päivässä.

– Meitä on tosi paljon sellaisia äitejä, jotka huokaisevat helpotuksesta, kun pääsevät välillä puhumaan työasioista ja muustakin kuin vauva-arjesta. Sekin on tärkeää, että pääsee huolehtimaan omista tarpeista oman työidentiteettinsä mukaan.

Toisaalta on varmasti yhtä monia, jotka eivät missään nimessä halua sekoittaa työtä tähän elämänvaiheeseen, hän huomauttaa. On myös paljon sellaista työtä, jota ei voi tehdä pätkissä kotoa.

Nykyään kuitenkin yhä useampi vanhempi työskentelee vaikkapa mikroyrittäjänä, tutkijana tai tietotyössä, jossa töitä voisi ja tekisi mieli tehdä myös perhevapaalla.

Vaaditaan muutakin kuin uudistus

Mallissa perhevapaat lisääntyvät vajaalla kahdella kuukaudella. Kummatkin vanhemmat saavat 160 päivärahapäivän kiintiön. Isyysrahalla on nyt 54 päivän kiintiö, joka kasvaa uudessa mallissa vähintään 97 päivään.

Perhevapaista voisi luovuttaa kumppanilleen omasta kiintiöstään enintään 63 päivärahapäivää.

Moore arvelee, että vielä tarvitaan paljon kulttuurin muutosta ja mieluiten vielä jokin rahallinen kannustin, että isät jäisivät samassa mitassa kotiin kuin äidit. MiB olisi halunnut 9+9-perhevapaamallin, jossa perhevapaat jaetaan täydellisesti tasan vanhempien kesken eikä siirto-osuuksia ole.

– Koska on tehty kompromissi, tarvitaan paljon viestintää ja muutosta myös äitien puolelta siitä, että osataan päästää irti ja luovuttaa lapsenhoidon vastuu isälle.

Moore sanoo, että keskustelun pitäisi jatkua kotihoidontuen uudistamiseen. Perhevapaauudistus ei koske kotihoidontukea.

Hänen mielestään uudistuksen rinnalle tarvitaan toimiva varhaiskasvatusjärjestelmä, jotta äidit ja isät saadaan palaamaan töihin nykyistä aikaisemmin.

– Suuri osa kotihoidontuesta kuluu tilanteissa, joissa odotellaan paikkaa päiväkodista tai koska alle yksivuotiasta lasta ei haluta päiväkotiin. Nykyinen 341 euroa kuukaudessa ei mitenkään riitä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla elämiseen.