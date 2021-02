Yli 5 300 ulkomaalaista haki ”suomalaiseksi” – nyt valinnat on tehty, mutta sitten tuli mutka matkaan

Ulkomaisten huippuosaajien tulo Suomeen viivästyy matkustusrajoitusten takia. 16 valitun joukossa on sellaisiakin, jotka suunnittelevat jo bisneksensä siirtämistä Suomeen.

Ulkomaisten huippuosaajien ryhmän tulo Suomeen on viivästynyt koronarajoitusten takia.

Helsinki Business Hubin järjestämä 90 Day Finn -kampanja tuo Suomeen 16 osallistujaa perheineen elokuussa. Alun perin heidän piti päästä Suomeen helmikuun lopussa.

– Ihmiset on valittu, ja he ovat lähtökuopissaan, mutta sitten tulivat tiukennetut rajoitukset, Helsinki Business Hubin markkinointi- ja viestintäjohtaja Johanna Huurre kertoo Taloussanomille.

Vaikka periaatteessa on mahdollista, että matkustusrajoitukset lieventyvät keväämmällä, Helsinki Business Hub päätti suosiolla siirtää osaajien tulon elokuulle.

– Se sopi lähes kaikille, osalle jopa paremmin kuin alkuperäinen aikataulu. Näin he ehtivät saada rokotukset kuntoon kotimaassaan.

Ohjelman haku oli menestys, sillä mukaan halusi yli 5 300 innokasta. Heistä valittiin mukaan lopulta 16.

Väkeä tulee Suomeen kaikkiaan yli 30, kun mukaan lasketaan osallistujien perheet.

Ohjelma on suunnattu varsinkin teknologia-alan huippuosaajille, ja sen yhtenä tavoitteena on levittää Suomi-tietoutta. Lisäksi toiveena on, että jotkut olisivat valmiita siirtämään tai laajentamaan liiketoimintaansa Suomeen tai löytämään sijoituskohteita Suomesta, ja näyttää siltä, että tällaisia suunnitelmia osalla on.

Huurre kertoo, että mukana on esimerkiksi sarja- ja startup-yrittäjiä, muutama pääomasijoittaja, yrittäjä-enkelisijoittajia sekä muutama hyvin verkostoitunut osallistuja.

Suurin osa osallistujista on Yhdysvalloista, mutta mukana on muun muassa singaporelainen, chileläinen, kanadalainen ja eteläafrikkalainen. Useimmilla osallistujilla on jokin linkki Yhdysvaltojen teknologiakeskittymänä tunnettuun Piilaaksoon.

Osa saattaa tulla Suomeen jo ennen elokuuta, sillä jos tuo oman yrityksensä Suomeen, voi hakea sen perusteella oleskelulupaa.

Osallistujille ei järjestetä töitä, vaan he tekevät omia töitään tai hoitavat omaa yritystään Suomesta käsin. Heille järjestetään sijoittautumispalvelut, eli autetaan esimerkiksi asunnon hankkimisessa ja lasten koulun tai päiväkodin etsimisessä. Osallistujat maksavat itse kulunsa.

Monet osallistujista haluaisivat lapsensa tavalliseen suomalaiseen kouluun, jonka laatu on kerännyt paljon huomiota ulkomailla.