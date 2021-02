Katso, mitä yrityksiä on kaatunut viime päivinä.

Yritysten koronapiina jatkuu. Viime viikolla konkurssiin haettiin 75 yritystä, miltei sama määrä kuin edellisellä viikolla.

Konkurssihakemusten joukossa oli edelleen yrityksiä tasaisesti eri toimialoilta. Rakennusliikkeitä, kampaamoa, putkiliikettä, kuljetusliikettä ja painotaloa.

Ravintola- ja viihdepuolelta konkurssihakemus oli tänään maanantaina jätetty muun muassa raumalaisesta ilta- ja anniskeluravintola Toripöllöstä.

Viime elokuussa baari nousi uutisiin, kun siellä epäiltiin tapahtuneen koronavirustartuntoja.

Konkurssihakemuksen oli tehnyt työeläkevakuuttaja Elo. Ravintolan omistajayrityksellä Ravintola M. Perttulalla oli runsaasti maksuhäiriömerkintöjä, joista osa jo ennen koronakriisiä kirjattuja.

Konkurssiin oli hakeutunut myös raaseporilainen ravintolayhtiö Raseborgs restauranger Ab, joka pyöritti Köttkontrollen-ravintolaa. Maaliskuussa päättyneellä yhtiön ensimmäisellä tilikaudella liikevaihtoa oli 192 000 euroa.

Maksuhäiriömerkintöjä sille alkoi kertyä loppuvuodesta Asiakastiedon rekisterin mukaan.

Konkurssiin verottaja haki viime viikolla myös KSF Entertainmentin, joka on karaoketuotantoon ja sen jakeluun erikoistunut tapahtuma- ja ohjelmajärjestäjä.

Lisäksi yrityssaneeraukseen oli hakeutunut helsinkiläinen Royal Food, joka pyörittää italialaisravintolaa ja myymälää Casa Italiaa Bulevardilla sekä aiemmin toista Kansallisoopperan kulmalla. Ravintolayhtiön omistajina on ryhmä italialaisia.

Tunnettu miesten vaatekauppa nurin

Helsingin ydinkeskustassa konkurssiin on ajautunut laadukkaista miestenvaatteista tunnettu Solo for men -liike. Sen omistava In Moda jätti konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen viime tiistaina.

Verkossa Solo myi vaatteita parhaillaan loppuunmyynnissä.

Mannerheimintiellä paraatipaikalla sijainnut Solo-liike kuului Helsingin ydinkeskustan tunnetuimpiin vaateliikkeisiin. Aiemmin Fredalla ja Ateneuminkujalla sijainneet liikkeet siirtyivät yksiin tiloihin vuonna 2013.

Velkaisen yhtiön liikevaihto oli viime vuosina laskenut tasaisesti. Vuonna 2017 sitä kertyi vajaat 1,7 miljoonaa euroa, mutta viime vuoden huhtikuussa päättyneellä tilikaudella enää 956 000 euroa.

Vaatealalla erityisesti kivijalkakaupoissa koronavuosi on ollut tuskainen. Alkuvuodesta vaatekauppiaat odottelivat monessa osin maata talventuloa – jota ei etelään kunnolla tullut.

Keväällä koronaepidemian aikaan yritysten myynnit laskivat Suomen Tekstiili & Muoti ry:n mukaan pahimmillaan jopa 80–90 prosenttia. Kesällä myynti palasi hetkeksi normaalimmaksi, mutta se ei ole riittänyt palauttamaan tilannetta entiselleen.

Minnesota-hoidot loppuivat

Tuoreimpien kaatuneiden yhtiöiden joukossa on myös tunnettuja sote-alan yrityksiä, kuten tietovuotofirma Vastaamo.

Lisäksi viime viikon konkurssilistalla on Minnesota-Hoito Oy, tunnettu pitkän linjan päihderiippuvaisten hoitokeskuksia Lapualla ja Lahdessa pyörittävä yritys. Päävelkojana ja konkurssin hakijana oli verohallinto.

Lähes 30 vuotta päihdeongelmaisia Minnesota-ohjelmassa hoitanut Simo Seppelin on tilanteesta erittäin turhautunut, sillä hänen mukaansa toiminnan kaatoivat väärin perustein määrätyt arvonlisäverovaateet sekä viranomaisten väärintulkinnat hoidosta.

– Viime viikolla toiminta lopetettiin. Tämä on ihan keksitty tilanne.

Myös Valvira on ottanut asiaan kantaa tilanteeseen, josta Yle uutisoi viime viikolla.

Seppelinin Suomeen tuoma päihdehoitomenetelmä on hoitanut noin 3 600 päihderiippuvaista perheineen. Koronavuosi on lisännyt päihdehoidon tarvetta.

Viime viikolla konkurssihakemuksia oli jätetty 75, kun niitä jätettiin 80. Tuolloin hakemusten määrä pomppasi selvästi tammikuun lopun lukemasta. Syynä on väliaikaisen lain tuoman suojan päättyminen.

Vuodentakaiseen vertailuviikkoon nähden konkursseja oli viime viikolla suunnilleen saman verran.