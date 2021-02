Verkkokauppa.com ja Tokmanni nousevat pörssissä

Osakekurssit ovat nousseet maltillisesti tänään Helsingin pörssissä Nordean vetäminä.

Tokmanni ja Verkkokauppa ovat kohonneet nostettujen suositusten tukemina. Rapala on pompannut perjantaisen omistusmuutoksen jälkeen.

Osakemarkkinat liikkuivat plussalla aamulla Aasiassa. Myös Euroopassa osakekurssit ovat kohonneet. Laaja viiteindeksi Stoxx 600 oli iltapäivällä noussut 1,1 prosenttia.

Helsingissä yleisindeksi OMXH oli kello 14.15 aikoihin vahvistunut 0,4 prosenttia 11 480,03 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH 25 oli noussut saman verran.

Vaihtoa oli kertynyt 205 miljoonaa euroa, josta pankkikonserni Nordeaa oli 18 miljoonaa euroa. Nordean kurssi oli kiivennyt 1,8 prosenttia.

Vaihtokakkosen hissi- ja liukuporrasvalmistaja Koneen osake oli laskenut 0,9 prosenttia.

Verkkolaitevalmistaja Nokian osake oli painunut 0,3 prosenttia 3,47 euroon. Se päätyi perjantaina New Yorkissa 4,17 dollariin eli 3,44 euroon.

Kalastusvälinevalmistaja Rapalan osake on harpannut 17,0 prosenttia. Yhtiö tiedotti myöhään perjantaina omistajamuutoksista. Yhdysvaltalainen Cermak Road LCC:n on hankkinut 7,5 miljoonaa Rapalan osaketta ja sen omistus on noussut 19,23 prosenttiin. Rapalan aiempi suurin omistaja Sofina oli puolestaan myynyt vastaavan osakepotin.

Kauppaketju Tokmanni ja verkkokauppayhtiö Verkkokauppa.com julkistivat perjantaina viime vuoden lopulta hyvät tulokset ja analyytikot ovat päivittäneet niiden suosituksia.

Handelsbanken antoi Tokmannin osakkeelle ”osta” suosituksen, kun aiempi suositus oli ”pidä”. Evli puolestaan toisti ostosuosituksen, mutta nosti osakkeen tavoitehinnan 20 euroon 18,40 eurosta. Tokmanni oli kallistunut 4,0 prosenttia 18,26 euroon.

Nordea puolestaan nosti Verkkokauppa.comin suositusta. Uusi suositus on ”pidä”, kun entinen oli ”myy”. Lisäksi Evli toisti myös Verkkokaupan osakkeen ostosuosituksen ja nosti tavoitehinnan 9,5 euroon 8,3 eurosta.

Yhtiön osake oli kallistunut 4,0 prosenttia 8,82 euroon. Perjantaina se harppasi miltei 12 prosenttia.

Aurinkosähköteknologiayritys Valoen kurssi oli pompannut 40,7 prosenttia.

Aurinkokeräimiä valmistavan Savosolarin osake oli puolestaan kallistunut 3,8 prosenttia. Yhtiö tiedotti tehneensä sopimuksen ranskalaisen Suntin kanssa ja maksavansa sille noin 137 000 euroa vahingonkorvauksia korkoineen.

Teräsvalmistaja Outokummun osake oli kallistunut 2,4 prosenttia. Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium on myynyt Outokummun osakkeita toista kertaa viikon aikana ja sen osuus Outokummusta on laskenut 20,3 prosenttiin 21,0 prosentista.

Tietotekniikkayhtiö Tietoevryn osake oli noussut 0,7 prosenttia. Yhtiö kertoi myyvänsä öljy- ja kaasutoimialan ohjelmistoihin pohjautuvan liiketoimintansa Quorum Softwaren tytäryhtiölle Aucernalle.