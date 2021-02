Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Deittisovellus Bumble listautui pörssiin ja teki perustajastaan harvinaisuuden miehisessä maailmassa

Vuoden aikana Yhdysvalloissa pörssiin on viety lähes 600 yritystä, joista kolmen on perustanut nainen. Näistä yksi on Bumble, joka teki perustajastaan Whitney Wolfe Herdistä miljardöörin.

Vuonna 2014 perustettu deittisovellus Bumble nosti perustajansa Whitney Wolfe Herdin listautumisen myötä miljardöörikerhoon ja harvinaiseen joukkoon­