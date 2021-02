Tämä voi olla monelle yritykselle elämän ja kuoleman kysymys, Magnussonin asianajaja Mika Laapotti painottaa.

Lähes 60:tä ravintola-alan yritystä edustava Asianajotoimisto Magnusson toimitti tänään perjantaina Helsingin käräjäoikeuteen noin 15 000 sivua haasteasiakirjoja Meklaritalo-nimisen vakuutusmeklariyrityksen alkujaan havaitsemassa asiassa.

Haasteessa Pohjola Vakuutuksen asiakkaina olevat ravintola-alan yrittäjät haluavat selvittää, ovatko he oikeutettuja korvauksiin, kun he joutuivat viranomaispäätöksellä perumaan tilaisuuksia ja sulkemaan toimintansa viime vuoden keväällä.

Yrittäjät ottivat Pohjola Vakuutukselta epidemiakeskeytysvakuutuksen. Yrittäjät uskoivat, että keskeytysvakuutus korvaisi myös koronaepidemian tuomia tappioita.

Korvaustenmaksun sijaan Pohjola alkoi kuitenkin postittaa irtisanomiskirjeitä marras–joulukuussa ja aikoo jatkaa sopimusten irtisanomisia koko vuoden sitä mukaa, kun vakuutuskausi päättyy. Irtisanottavia sopimuksia on useita tuhansia. Tätä ennen Pohjola oli jo ilmoittanut, ettei myönnä uusia vakuutuksia samoilla ehdoilla.

Vakuutussopimuslaista johtuen osalla yritysasiakkaista korvausehtoja muutetaan ilman irtisanomista. Pienempien, kuluttaja-asiakkaisiin rinnastettavien asiakkaiden, sopimukset puolestaan irtisanotaan, ja tilalle tarjotaan uutta vakuutusta uudistetuilla ehdoilla.

– Tilanne on tietenkin kaikkien osapuolien kannalta hirveän harmillinen. Mutta ei meidän epidemiakeskeytysturvaamme ole tarkoitettu tällaiseen pandemiatilanteeseen, jossa valtio määrää laajoja liiketoiminnan sulkemisia, Pohjola Vakuutuksen omaisuusvakuuttamisen johtaja Leena Leijala kertoi Taloussanomille aiemmin.

Pohjola ei kommentoinut perjantaina haasteasiakirjoja, sillä vakuutusyhtiö ei ollut vielä päässyt niihin tutustumaan.

Asianajotoimisto Magnussonin oikeuteen toimittamissa kanteissa Pohjolalta haetaan sen vahvistamista, että asiakkailla on oikeus korvauksiin epidemiakeskeytysvakuutuksen ehdon perusteella. Magnussonin asianajaja Mika Laapotti sanoo, että kanne piti toimittaa jo torstaina, mutta toimiston printterit eivät ehtineet tulostaa koko 15 000 sivun kannenippua.

– Vaikka ne (tulostimet) lauloivat yhtä soittoa, emme ehtineet tulostaa kaikkea. Tämä ei ole mikään pikkujuttu. Nyt ollaan todellakin poikkeuksellisessa tilanteessa, ja asiassa hypättiin kerralla vakuutusasioiden syvään päätyyn, Laapotti kuvaa.

Hän sanoo, että kyseessä on laadultaan ja laajuudeltaan poikkeuksellinen vakuutusasia.

Saman mittakaavan vakuutusasiaan Laapotti ei ole törmännyt yli 15 vuotta kestäneen vakuutusuransa aikana.

Mukana on alkuvaiheessa 58 yritystä, mutta myöhemmin yritysten määrä on todennäköisesti kasvamassa. Laapotti ei osaa sanoa tarkkoja kuitenkaan tarkkoja määriä.

– Pohjolan ilmoitettua, ettei se tule noudattamaan vakuutuslautakunnan asiassa antamaa ratkaisusuositusta, tämä on ainoa tapa selvittää Pohjolan vastuuta asiassa. Tiedämme, että ravintola-alan yrityksiä on Suomessa noin 10 000. Pohjolan markkinaosuus on noin 30 prosenttia, eli voisimme päätellä, että tällaisia yrityksiä voisi olla Pohjolassa vakuutettuna jopa noin 3 000.

Laapotti painottaa kuitenkin, että kyseessä on puhtaasti arvio, mutta toiminnan luonteen vuoksi epidemiakeskeytysvakuutus lienee useimmilla alan yrittäjillä, Laapotti arvelee. Hän kehottaa jokaista Pohjolan epidemiakeskeytysvakuutettua ravintoloitsijaa hakemaan korvauksia vahingoistaan.

Magnussonin asianajaja Mika Laapotti kertoo tapauksen olevan poikkeuksellisen mittava.­

Laapotti uskoo haastehakemukseen. Hän sanoo, että haastetta on vakuutuslautakuntakierros mukaan lukien valmisteltu yli puoli vuotta. Asiasta on olemassa myös ulkomaalaista oikeuskäytäntöä: esimerkiksi Englannissa korkein oikeus on ottanut hiljattain kantaa sen puolesta, että vakuutusyhtiöt ovat korvausvelvollisia.

– En olisi lähtenyt mukaan, jos en uskoisi mahdollisuuksiimme.

– Nyttemmin Pohjola on muuttanut korvausehtojaan kilpailijoidensa ehtojen mukaiseksi eikä niissä ole enää mitään epäselvää: nykyehtojen mukaan korvauksia ei voitaisi vaatia. Emme puhu kuitenkaan nykyisistä ehdoista, vaan viime vuoden ehdoista.

Laapotti sanoo, että haastehakemuksen toimittamisen jälkeen käräjäoikeus tutkii itse asiaa, jonka jälkeen Pohjolalle annetaan tilaisuus vastata kanteisiin. Pääkäsittelyyn asia tuskin ehtii tänä vuonna, Laapotti arvioi.

Koska käsittely tulee venymään, moni ravintola saattaa ehtiä hakeutua konkurssiin ennen korvausten saamista. Laapotin mukaan yksittäisten asiakkaiden kohdalla puhutaan jopa miljoonien vahingoista.

– Tämä voi olla monelle yritykselle elämän ja kuoleman kysymys.

Aiemmin Pohjolan Leijala on korostanut, että vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ehto on selvä.

– Ehdoissamme viitataan tartuntatautilakiin, ja kun lain sisältö muuttui [väliaikaisesti] ja muuttuu lisää, meidän on pakko muuttaa ehtoa niin, että se vastaa paremmin vakuutuksen tarkoitusta ja myös hinnoittelua, Leijala sanoi.

Syksyllä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine) vakuutuslautakunta kehotti vakuutusyhtiötä korvaamaan ne vahingot keskeytysvakuutuksesta, jotka vakuutuksenottajille olivat aiheutuneet kesäkuun alun jälkeen.

Pohjolan mukaan Fine on tulkinnut Pohjolan vakuutusehtoja väärin.