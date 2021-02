Nelly, 32, on tehnyt töitä tunnetuissa pelistudioissa – Supercellissä samppanjapullo aukeaa erikoisesta syystä

Pelialan osaaja pitää työpaikoista, joissa johto luottaa alaistensa asiantuntemukseen.

Helsinkiläinen Nelly Sääksjärvi, 32, on pelibisneksen konkariosaaja, sarjakuva- ja animaatiofani, pelinörtti ja tuore äiti.

Sääksjärven työura on jo vaiheikas ja nimekäs: Anima Vitae, Rovio, Ubisoft ja Supercell. Välissä ohjelmistotalo Futurice.

Kokemukset ovat olleet hyvin vaihtelevia. Nykyistä työpaikkaansa Supercelliä ja edellistä Futuricea hän kehuu lämpimästi.

Sääksjärvi kertoo olleensa koulussa tavallinen kasin oppilas. Kuvaamataito oli vahva aine. Perhe kannusti hakeutumaan tutummalle ja turvallisemmalle akateemiselle alalle. Vielä 2000-luvun alkuvuosina pelialaa ei pidetty vakavasti otettavana alana.

Sääksjärvi oli kuitenkin innostunut animaatiosta, piti päänsä ja päätyi lopulta Metropolia-ammattikorkeakouluun suorittamaan 3D-animoinnin ja -visualisoinnin muotoilun tutkinnon. Metropolian jälkeen hän jatkoi vielä animaatio-opintoja Aalto-yliopiston Media Labissa.

3D-visualisointia käytetään monilla aloilla mainos- televisio- ja pelialan töissä. Animointi kiinnosti vielä enemmän, ja sen osaamista oli tuolloin – ja yhä edelleen – melko vähän Suomessa.

Ranskalaisyhtiön kulttuuri tökki

Opintojen loppuvaiheessa Sääksjärvi työskenteli Roviolla, myös yhden kesän animaatiotuottajana yhtiön Shanghain-toimistolla. Elettiin aikaa, jolloin yhtiö paisui hurjiin mittoihin. Valmistuttuaan hän jatkoi yhtiössä.

– Siinä vaiheessa Roviolla meni vielä hyvin. Se oli palkannut vuoden aikana 300 ihmistä Espooseen, mikä kuulosti vähän hälyttävältä. Tuli paljon todella nuorta porukkaa. Monelle se oli ensimmäinen työpaikka.

Sääksjärvi oli jo ennen Rovion yt-ilmoitusta ”huomannut varoitusmerkkejä”. Kun hän huomasi ranskalaisella pelijätillä Ubisoftilla auki olevan koulutusohjelman, hän siirtyi sinne.

Ubisoftin yrityskulttuuri poikkesi täysin suomalaisesta. Jo koulutusohjelman rekrytointiprosessi oli vaativa ja kesti kuukausia. Sääksjärvi kampesi itsensä sisään ja pääsi pelintuottajaksi Ubisoftin omistamaan Redlynxiin vuonna 2015.

Sieltä Sääksjärvi lähti vuodeksi Pariisiin Ubisoftin pääkonttoriin töihin.

Aika oli opettavainen, mutta jäykkä ja hierarkkinen ranskalainen yrityskulttuuri tökki. Raportointia oli paljon, päätökset piti hyväksyttää moneen suuntaan. Työkieli oli käytännössä ranska myös kansainvälisten tuotantojen osastolla.

Sääksjärvi alkoi miettiä muutoinkin, onko peliala edes hänen oma alansa. Hän päätti kokeilla siipiään myynnin puolella ja pääsi Futuricelle.

Sääksjärvi kehuu yhä firman henkeä ja kylämäistä työyhteisöä, joka oli täysin päinvastainen kuin Ubisoftilla.

– Mutta myynti ei ollut oikea työ minulle.

Vapautta ja vastuuta

Supercellissä Sääksjärvi on ollut pari vuotta nimikkeellä art producer (taidetuottaja) Brawl Stars -pelitiimissä. Sääksjärvi vastaa kyseisen pelin hahmojen ja efektien tuottamisesta, jotka tehdään nykyään pitkälti ulkoistuksina. Työ on projektihallintaa ja aikatauluttamista, jossa hänen oma 3D- ja animaatio-osaamisensa auttaa.

Henki on Supercellissä samantapainen kuin Futuricella. Molemmissa organisaatio on litteä ja epämuodollinen. Tiimeillä on paljon vastuuta ja vapautta tehdä päätöksiä. Ne ovat kuin pieniä startupeja firman sisällä, Sääksjärvi kuvaa.

– Kun kysyn esimieheltä (Supercellissä), hän sanoo että päätä vaan itse, kun taas Ubisoftilla oli sähköpostirumbaa ja herkästi rajattiin, että sinun pitää pysyä tuolla puolella.

– Firmoista on erilaisia mielikuvia, myös alan sisällä. Minäkin ajattelin joskus, että Supercellissä työskentelee jotain superstaroja ja guruja ja että en ehkä ole tarpeeksi hyvä sinne. Ihan tavallisia tyyppejä ovat, mutta intohimoisesti työhönsä suhtautuvia ihmisiä.

– Tuntuu, että työympäristö nostaa ihmiset ylemmälle tasolle, ja toisin kuin vaikka Ubisoftilla, ihmiset voivat puhjeta kukkaan. Mikään paikkahan ei koskaan ole täydellinen, mutta tuntuu, että Supercell on paras paikka ratkoa ongelmia.

Pelifirmoissa tyypillistä on, että kokoontumisia, virkistymistapahtumia, juhlia ja reissuja on normaaliaikana melko paljon.

Supercellissä perinteenä on, että jos jossain asiassa epäonnistutaan, juodaan samppanjaa.

– Ajatuksena on, että virheiden tekeminen käännetään oppimisen mahdollisuudeksi. Jos tulee moka, mennään kaikkien eteen, kilistellään samppanjalla ja myönnetään, että nyt meni pieleen.

– Tässä on iso ero verrattuna hierarkkisiin organisaatioihin, joissa tyypillistä on, että virheitä peitellään. Olen ollut tilanteissa, joissa pomo puhuu, että mahtavasti menee, vaikka kaikki salissa istujat tietävät, että ihan toiseen suuntaan mennään. En ole koskaan pitänyt siitä, että ollaan falskisti positiivisia.

Hay Day -tiimissä eniten naisia

Sääksjärvi sanoo, että art- ja animointipuolella sukupuolijakauma on tasaisempi. Moni ajattelee alaa varmaankin yhä tekniikka- ja nörttivaltaisena, ja peliohjelmoijista valtaosa on miehiä.

Sääksjärvi penää alalle yleisesti lisää osaajia eri aloilta, myös naisia. Esimerkiksi Aasiassa tunnutaan kehitettävän myös erityylisiä pelejä, kun valtavirtana ovat yhä räiskintä ja urheilupelit.

Kuvaavasti Supercellin pelitiimeistä eniten naisia on Hay Day -tiimissä.

Sääksjärvi on käynyt pari kertaa kouluissa puhumassa pelialasta nuorille. Hänen viestinsä on, että alalle tarvitaan hyvin erilaisen koulutustaustan ihmisiä, erilaisiin tehtäviin ja pelityyppeihin. Kerrontaa, matematiikkaa, designia, juristeja ja markkinoijia.