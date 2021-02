Sinka Viisala selvisi hengissä tulipalosta ja konkurssista

Entinen hyvinvointialan yrittäjä joutui ottamaan omat selviytymiskeinonsa käyttöön.

Sinka Viisala, entinen yrittäjä ja ”kartanon­rouva”, elää vaatimatonta, mutta antoisaa elämää vuokraa­massaan kylä­koulussa Juvalla, Etelä-Savossa.

Koulun pihamaalla seisoo puukuorma, jonka pilkkominen poltto­puiksi näyttää kovalta urakalta yhden naisen hommaksi – vähän niin kuin Viisalan velka­taakka.

Turun lähellä syntyneen Viisalan työura on monipolvinen: kasvatustieteen maisteri, toimittaja-päätoimittaja, viestintäpäällikkö, kartanonomistaja, voimavarakouluttaja. Konkurssiyrittäjä ja ulosoton asiakas. Nykyisin eläkeputkessa – vastoin tahtoaan.

– Suoraan vaan kartanosta Kelan työmarkkinatuelle ja kuilun pohjalle, kartanonrouvasta vanhalle koululle, jossa tuuli ujeltaa rossipohjan läpi niin että kahdet villasukat pyörivät jaloissa, Viisala vitsailee.

Kohti yrittäjäunelmaa

Elettiin marraskuuta 2004. Viisala oli jo vuosia kypsytellyt ajatusta alanvaihdosta, sillä hän oli saanut kipinän työstä, jossa voisi parantaa ihmisten henkistä hyvinvointia.

Hyväpalkkaisesta työstä viestintäalalla irtisanoutunut Viisala maalasi ja jatkokoulutti itseään. Etsinnässä oli ekonomiaviopuolison kanssa paikka, jossa auttaa asiakkaita ja antaa heille jaksamisen työkaluja.

Sellainen löytyikin vuoden etsimisen jälkeen: Viisalan vanha suojelukohdekartano Rantasalmella, Etelä-Savossa. Pariskunta aloitti kiinteistössä heti perusremontin.

Lauantaina, tammikuun 31. päivän aamuna naapuri soitti Helsinkiin, jossa Viisala pakkasi viimeisiä muuttokamoja. Puhelu pudotti polvilleen.

– Jääkaappi oli räjähtänyt, sinne oli mennyt rakennuspölyä, Viisala kertoo.

Hirsikartano tulessa.­

Vuonna 1818 rakennettu talo tuhoutui tulipalossa lähes kivijalkaan asti. Vielä päiviä myöhemmin, kun Viisala kävi paikalla, rauniot savusivat.

Tulipalon jäljiltä.­

Pihalla Sinka Viisala nosti rakennusmiesten kanssa salkoon Suomen lipun ja piti kartanolle muistohetken. Lippuseremonian jälkeen vielä kytevällä kartanon hiilloksella paistettiin makkarat.­

Uusi rakennushanke polkaistiin käyntiin nopeasti. Noin vuosi tulipalosta linnamainen vajaan 600 asuinneliön uudisrakennus oli jo harjakorkeudessa. Kesällä 2006 avautui Viisalan Valonkartano -yrityksen pyörittämän hyvinvointikeskuksen ensimmäinen osa.

Kiinteistön vakuutusarvo oli ainoastaan 90 000 euroa. Vaikka alkupääomaa oli ollut yrityksessä hyvin, päälle tuli nyt 600 000 euron rakennushanke, joka ei edennyt, kuten piti.

Lainan määrä lähes kaksinkertaistui viivästyksien ja kustannusarvioylityksen takia. Myös liiketoiminnan täysimittainen käynnistyminen viivästyi. Ongelmat imivät yrittäjän voimavaroja, ja viimeinen niitti oli vuoden 2008 taantuma.

Hitaasti kohti tuhoa

Liiketoiminta jatkui säästöliekillä. Velkaa sitä vastoin oli tullut vuolaasti rakennushankkeen kustannusten karattua käsistä.

Lopputulemana oli miltei 1,2 miljoonan euron velka – yrittäjän omalla nimitakauksella, mikä oli ison lainan ehdoton edellytys. Lainojen korot ja lyhennykset lankesivat silti maksuun.

Tilanteen vakauttamiseksi ja yrityksen pelastamiseksi kartano oli laitettava myyntiin. Vuosien sitkeät myyntiponnistukset eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta.

– Noihin rankkoihin vuosiin osuivat myös avioeroni sekä usean lähiomaiseni saattohoidot ja kuolemat. Joulun alla 2011 lapsemme makasi sairaalassa vakavassa tulehduksessa, kun haastemies toi konkurssihakemuksen. Se paperi ei suistanut elämääni kuitenkaan raiteiltaan, sillä lapsen tilanne pisti asiat tärkeysjärjestykseen.

Viisalan uuden kartanon sisätiloja.­

Kysymystä siitä, olisiko asioita pitänyt tehdä toisin myös itse, Viisala pitää turhana.

– Elämällä ei tätä taaksepäin kelauksen ja uudelleen elämisen mahdollisuutta ole. Jossittelu edustaa itseruoskinnan pahinta muotoa. On armoa ymmärtää tietyssä tilanteessa tehtyjen ratkaisujen relevanttius sillä hetkellä.

Uuden kartanon terassi.­

Viisalan Valonkartanoksi nimetty uudisrakennus valmiina.­

Liikeidea oli myös aikaansa edellä, Viisala myöntää, mutta toisaalta palvelulle nähtiin olevan kasvavaa kysyntää sekä paikallisessa pankissa että ely-keskuksessa. Tiettyjä sopimus- ja henkilövalintoja olisi hän jälkiviisaana tehnyt toisin.

Kun Rantasalmen Osuuspankki ulosmittasi Viisalan kartanon, se merkitsi häätöä kodista.

– Häätö-sana järisytti enemmän kuin itse konkurssi, Viisala kertoo.

– Jostain kuitenkin virtasi voimaa, ja pysyin kasassa ja jaksoin kodittomana, rahattomana ja luottotietoni menettäneenä sinnitellä uutta suuntaa elämääni. Se suunta oli kahden vuoden ajan Lappi ja sen voimaannuttava rauha.

Ylös pimeydestä

Viisala kertoo joutuneensa ottamaan käyttöön samoja työkaluja kuin asiakkaidensa kanssa. Ne auttoivat asennoitumaan vaikeisiin asioihin ja suhteuttamaan niitä.

– En pahimpina aikoinakaan ruvennut juomaan enkä ikinä harkinnut, että jotakin sovittelisi kaulan ympärille. Hurtilla, osin mustalla huumorillani ja mentaalityöskentelylläni olen päässyt eteenpäin.

Nykyään Viisala touhuaa puutarhassaan, kasvattaa juureksia, yrttejä ja marjoja, sienestää, marjastaa, sauvakävelee, vesijumppaa, tanssii – ja hakkaa halkoja.

– Syksyllä keräsin 50 litraa karpaloa ravintolalle. Siitä sai verotonta tuloa. Mutta en kerännyt marjoja katkerana. Katkeruus on suurin myrkky, se sairastuttaa ihmisen.

Viisala kertoo tulleensa toimeen noin tonnilla kuussa jo vuosia. Vanha auto ja koulun vuokra, lämmitys ja muut asumismenot maksavat, elämiseen jää 200–250 euroa kuussa. Vaatteet hän ostaa yleensä käytettynä, ruokajonossakin on käyty.

– Häpeän kynnys on ylitettävä. Siltana yli häpeän voi toimia oivallus, että on tehnyt vilpittömästi parhaansa ja kelpaa ainakin itselleen. Sen on riittäminen.

Sisäistä puhetta itselle

Viisala on kehitellyt omat ”selviytymisaakkosensa”, työkalukehikon, joka käsittelee sisäisen puheen muuttamista itselleen hyväksyväksi ja armolliseksi, läsnäolotaitoja ja irti päästämisen taitoa. Hän on itse pitänyt kiitollisuuspäiväkirjaa katkerien tunteiden taklaamiseen.

Apua voi tarvita myös ammattiterapeutilta, mutta hänkään ei tee työtä ihmisen puolesta, Viisala huomauttaa.

Viisala kuvaa pahimpia aikoja yrityksen talous- ja hengissä säilymiskamppailussaan samanlaiseksi kuin olisi istunut rajusti korkeutta laskevassa lentokoneessa.

– Haluan kannustaa siihen, että ihminen uskaltaisi kohdata niin sanotusti merenpohjan hiljaisuuden, kun on tulla jyrryytetty alas. Ilman että ottaa viinaa tai nappeja. Olla vain siellä ja kohdata ne synkät tunteet.

– Sieltä pohjalta tulee ylös toivottavasti vahvempana, mutta ehkä ihan eri ihmisenä.

Eläkkeelle vastoin toivetta

Viisala on nyt eläkeputkessa – vastoin omaa toivettaan.

Hän kertoo kipuilleensa työvoimahallinnon, Kelan ja velkojen keskellä työhaluisena pitkään, mutta hänen tilanteessaan yrittäjäsivutulojen ansaitseminen osoittautui turhauttavan vaikeaksi järjestelmän vuoksi.

Muutama vuosi sitten Viisala tuli valituksi nuorten työpajatoiminnan ohjaajaksi. Se katkesi kuitenkin tilojen homeongelmaan. Työn lopetus laukaisi voimakkaan reaktion: vuosien varrella koetut menetykset ja pettymykset tulvivat ulos itkuvirtana. Viisala meni lääkärille, joka diagnosoi keskivaikean masennuksen.

Toivuttuaan hänellä oli jäljellä työhaluja ja voimia ainakin osa-aikaiseen työhön. Te-palvelussa kerrottiin hänen mukaansa kuitenkin suoraan, että voimavarat on suunnattava nuorempiin eli alle 60-vuotiaisiin. Hänelle suositeltiin vahvasti eläkeputkeen siirtymistä, ja lopulta hän suostui.

Viisala kokee, että hänen halunsa auttaa ihmisiä, jakaa oppimaansa ja kokemaansa elää edelleen. Kenties tulevassa eläkevaiheessa.