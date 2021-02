Korona räjäytti veneiden myynnin – käytetytkin viedään nyt käsistä: ”Alkaa olla viimeiset hetket”

Vuosikymmenen sakannut purjeveneiden myynti alkoi koronan seurauksena kiihtyä.

Ajola Yachtsin toimitusjohtaja Antti Saarisalo (kesk.) kertoo, että koronan myötä uusi sukupolvi on kiinnostunut veneilystä uudella tavalla, koska ei pääse ulkomaille.­

Rivistö kookkaita purjeveneitä pistää silmään lumisessa maisemassa keskellä Naantalin Rymättylää. Ne ovat siinä odottamassa ensi kesää, kun kotimaan rajojen sisälle pakotettu kansa karkaa vesille. Sillä kansa varmasti karkaa.

Viereisessä hallissa on lämmintä. Ajola Yachtsin porukka on kasannut etästudion tuliterän Beneteau Oceanis -matkapurjeveneen ”olohuoneeseen”, sillä vuosittaiset Vene 21 Båt -messut pidetään koronan vuoksi nyt etänä. Varsinaista veneiden myyntiä ei kuitenkaan ole tarvetta messuviikolla tehdä. Tavara liikkuu nyt muutenkin.

Veneilykelit ovat vielä kaukana, mutta nyt voi jo ennustaa näiden laivojen pääsevän ensi kesänä merille.­

2010-luvulla uusien purjeveneiden myynti hiipui Suomessa dramaattisesti. Tilanne on nyt kääntymässä koronan avustamana huomattavasti valoisammaksi.

– Koronasta seuranneet trendit kuten välimatkojen pitäminen ja matkustelu kotimaassa perheen kanssa ovat lisänneet purjehdusta. Viime vuonna haluttiin ostaa käytettyjä veneitä, mutta tilanne on nyt se, että hyvät käytetyt veneet alkavat loppua markkinoilta sekä Suomessa että lähialueilla. Nyt aletaan katsella uusia veneitä, Ajola Yachtsin toimitusjohtaja Antti Saarisalo kertoo.

Traficomin tilastoista selviää, että vesikulkuneuvojen kauppa vilkastui selvästi viime vuonna. Kun vuoden 2019 kesäkuussa vesikulkuneuvojen ensirekisteröintejä tehtiin yhteensä 903, viime vuoden kesäkuussa määrä oli 1504.

Ajola Yachts aloitti purjeveneiden maahantuonnin pari vuotta sitten. Toimitusjohtaja Antti Saarisalo kertoo sen tuplanneen yrityksen liikevaihdon.­

Ajola Yachtsin maahantuomat isot matkaveneet tehdään asiakkaan toiveiden mukaan, ja niissä on 1–2 vuoden toimitusajat. Vaikka olisikin halukas ostamaan valmismallin, niitä on markkinoilla enää yksittäiskappaleita. Saarisalon mukaan pienempiä malleja on vielä saatavilla kesäksi mutta ei enää kauan.

– Perinteisesti matkaveneilijät ovat kohtuullisen iäkkäitä. Korona on tehnyt sen, että uusi sukupolvi on kiinnostunut veneilystä uudella tavalla, koska ei pääse ulkomaille. Pienempi First-mallisto iskee nuorisoon, hän perustelee.

Toimitusaikojen vuoksi koronan vaikutukset isojen veneiden rekisteröinteihin näkyvät tilastoissa viiveellä. Silti käyrä on ylöspäin.

– Rekisteröimme tänä vuonna selvästi enemmän veneitä kuin viime vuonna. Kysyntä on nousemassa siihen, mitä se oli hyvinä aikoina.

Työnjohtaja Tomi Helenius, toimitusjohtaja Antti Saarisalo ja myyntisihteeri Jenni Helenius testaavat studiota, joka on rakennettu virtuaalimessuja varten.­

Myös raisiolaisessa Venemaailmassa on huomattu sama ilmiö.

– Myynnissä on todella iso ero vuoden takaiseen tilanteeseen. Kauppa käy tosi hyvin joka puolella, ja näyttää, että kaikki ennakkoveneet ja varastoveneet on myyty ennen juhannusta. Tehtaat eivät pysty tuottamaan tarpeeksi veneitä, koska tilanne yllätti kaikki, Laura Kankare Venemaailman myynnistä ja markkinoinnista kertoo.

Kaiken kokoiset veneet vetävät tällä hetkellä ja voisivat vetää enemmänkin.

– Emme tienneet yhtään, mihin suuntaan tilanne menee, joten emme uskaltaneet ottaa enempää isoja veneitä varastoon, Kankare kertoo.

– Myös käytettyjen veneiden hinnat ovat markkinoiden tasalla eli aiempaa korkeampia, koska veneistä on pulaa. Nyt alkaa olla viimeiset hetket ostaa vene ensi kesäksi, hän sanoo.

Ajolanrannan pääliiketoiminta kattaa vierasvenesataman, telakoinnin ja säilytyksen sekä huolto- ja korjauspalvelut. Markkinointia ei ole tarvinnut tehdä.

– Pääliiketoiminta on kasvanut voimakkaasti. Täyttöasteet sekä satamassa että telakalla ovat koko ajan 100 %. Kysyntää on selvästi, mutta meillä on pieniä haasteita vastata siihen, Saarisalo myöntää.

Kun messut on pidetty ja kevät koittaa, lähtevät tuliterät matkaveneet uusille omistajilleen.­

Myös Venemaailmassa koronan vaikutus ulottuu venemyynnin ulkopuolelle.

– Varaosia on mennyt paljon, eli veneitä myös kunnostetaan. Ja mitä olen lähiliikkeistä kuullut, niin myös plottereiden ja navigointilaitteiden myynti on kasvanut. Ihmiset päivittävät niitä uudempiin, Kankare sanoo.

Korona on lyönyt oman leimansa myös veneiden varusteluun.

– Veneitä varustetaan nyt nettiyhteyksillä, jotta niissä voi tehdä etätöitä. Venettä käytetään nykyään myös toimistona. Kyllä merimaisemissa varmaan työtehokkuuskin paranee, Saarisalo tuumii.

Sitä, jatkuuko veneilyinnostus samanlaisena myös koronan jälkeen, on vaikeaa ennustaa. Kankareella on asiasta oma ennusteensa.

– Toivon sen jatkuvan, mutta luulen myynnin tipahtavan, kun rajat aukeavat, hän sanoo.