Tekoälyyn panostavan ohjelmistotalon Suomen toimipiste menestyy: moni iso markkina jäi taakse

Suomen toimipiste on ohittanut monen suuremman markkinan myynnit. Osaltaan se on seurausta suomalaisesta lomautuskäytännöstä.

IT-yritys Quinyxin maajohtaja Paulus Maasalo sanoo, että Suomessa on toimittu pandemia-aikana monia muita maita rohkeammin.­

Työvuorosuunnitteluun ja -ajanseurantaan keskittyneen Ruotsalaisen työvoimanhallintajärjestelmän Quinyxin Suomen toimipiste menestyi koronavuonna poikkeuksellisen hyvin. IT-yritys Quinyx tarjoaa ohjelmistoaan pilvipalveluna.

Kymmenessä maassa toimivan yrityksen Suomen toimipiste ohitti absoluuttisissa myyntitilastoissa muun muassa Yhdysvaltojen, Britannian, Saksan ja Hollannin myynnit.

Tulosta voi pitää erinomaisena, sillä suomalaisen liike-elämän kenttä on huomattavasti edeltäviä maita pienempi.

– Silti olemme myynneissä ohittaneet ihan absoluuttisina myyntilukuina – ei siis suhteutettuna – kaikkien muiden yhtiömme maiden myyntiluvut paitsi Ruotsin, kertoo maajohtaja Paulus Maasalo.

Maasalon mukaan tulos on seurausta paitsi Suomen toimipisteen ahkerasta työstä myös siitä, että suomalaiset yritykset ovat olleet pandemian keskellä rohkeita.

– Suomalaiset yrittäjät ja yhtiöt ovat muita maita rohkeammin sijoittaneet tulevaisuuteen pandemiakriisin aikana, ja nostamme siitä heille hattua. Osaltaan luottamus voi olla seurausta siitä, ettei työntekijöitä ole jouduttu irtisanomaan, vaan on selvitty lomautuksilla.

Lisäksi Suomi on Maasalon mukaan monia muita maita edellä teknologisesti. Suomessa digitaalisilla välineillä on tehostettu työntekoa jo vuosien ajan, kun monessa muussa maassa digitaalisuus on vielä lapsenkengissä.

– Monessa muussa maassa ollaan pääsemässä vasta vauhtiin. Suomessa työkaluihin ollaan haluttu panostaa ehkä enemmän siksi, että meillä on monenlaisia työehtosopimuksia ja työn hinta on monia muita maita kalliimpi. Tehostusta on haettu sitten digitaalisista työkaluista, joita Suomessa osataan käyttää.

Viime vuonna Quinyx sai Suomessa noin 10 000 uutta käyttäjää. Viimeisen vuosineljänneksen lukuja ei käyttäjämäärässä vielä näy.

Suomessa yhtiön työvuorosuunnittelun palveluita käyttävät suurista toimijoista muun muassa Gigantti, Clas Ohlson, Finnkino ja Suomalainen kirjakauppa.

Vuonna 2020 Quinyx kasvatti kiinnostustaan varsinkin logistiikan ja terveyspalveluiden alalla.

– Myös vähittäiskaupassa ja jopa ravintola-alalla on ollut kasvavaa kiinnostusta. Se osoittaa, että yrityksillä on luotto siihen, että pandemian jälkeen koittavat hyvät ajat. Tulevaisuuteen uskalletaan panostaa.

Maasalo myöntää, että pandemiavuosi oli yrityksen Suomen toimipisteelle yllättävän hyvä.

Myös vuoden 2021 Maasalo näkee Quinyxille hyvänä. Mikäli koronapandemia väistyy, niin muiden maiden toimipisteet voivat kasvattaa myyntiään vielä Suomeakin enemmän, mutta myös Suomessa kysyntä pysyy vakaana.

– Odotan, että myös tästä vuodesta tulee meille hyvä. Olemme varmasti samalla uralla kuin viime vuonnakin.