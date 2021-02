Selvitysmies: Vastaamon konkurssi ja myynti suojelee potilaita

Selvitysmies Lassi Nyyssönen sanoo, että toteutuessaan ratkaisu mahdollistaa potilastyön jatkumisen katkeamatta.

Psykoterapiakeskus Vastaamon konkurssihakemus ja esisopimus Vastaamon liiketoiminnan myymisestä Vervelle turvaavat potilaiden ja henkilökunnan aseman, kertoo selvitysmies Lassi Nyyssönen Asianajotoimisto Fennolta.

– On korostettava, että tämä ratkaisu on hyvä keino säilyttää kaikkien työntekijöiden työsuhteet ja ennen kaikkea – mikä tahtoo unohtua – potilastyö pystyy jatkumaan katkeamatta. Se potilastyön jatkuminen on tässä kaikista tärkein, sillä he ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa, Nyyssönen painottaa.

Hän ei itse ole ollut asiakkaisiin suorassa yhteydessä, mutta työntekijöiden keskuudessa konkurssiuutisointi ja esisopimus liiketoiminnan myymisestä otettiin hänen mukaansa ilahtuneena vastaan. Moni Vastaamon työntekijä koki yritystä ympäröivän kohun stressaavana. Se on aiheuttanut myös työtyytymättömyyttä, joka on näkynyt muun muassa irtisanoutumisina.

Irtisanoutumisia on tapahtunut ennen selvitystilamenettelyä ja sen aikana. Osa näistä työntekijöistä on halukas palaamaan Verven palvelukseen eli käytännössä perumaan irtisanoutumisensa sen jälkeen, kun esisopimuksesta uutisoitiin.

– Minun on vaikea sanoa, kuinka potilaat ovat ottaneet konkurssin vastaan. Merkillepantavaa on, että Vastaamolle on ollut tulossa asiakkaita myös selvitystyön aikana. Tarve on siis olemassa ja vaikuttaa, että myös asiakkailla on yhä luottamusta.

Nyyssönen myöntää, ettei Vastaamolle ollut helppoa löytää ostajaa. Ostajan löytäminen vaati aktiivista työtä, vaikkakin kiinnostuneita oli useampia. Verve oli Nyyssösen mukaan parhain ostajaehdokas niin potilaiden, työntekijöiden kuin velkojien näkökulmasta.

Kauppa vaatii hyväksynnän konkurssipesän pesänhoitajalta ja velkojilta. Keskustelut Vastaamon suurimpien velkojien kanssa on aloitettu ja Nyyssösen mukaan suurimmat velkojat ovat hyvin tietoisia kaupasta. Nyyssönen pitää kauppaa toteuttamiskelpoisena.

Vastaamon velat eivät siirry uudelle ostajalle. Konkurssihakemuksen mukaan yhtiön velkojen arvioitu kokonaismäärä on 5 946 229,39 euroa. Velkojina on muun muassa suuria yhtiöitä, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Verohallinto.

Yhtiön varojen arvioitu kokonaismäärä on 2 241 355 euroa. Toisin sanoen velkojen määrä on yli kaksinkertainen Vastaamon varallisuuteen verrattuna ja Nyyssösen mukaan konkurssin välttäminen oli mahdotonta.

– Yritys oli ylivelkainen ja maksukyvytön. Negatiivinen kierre on ollut niin hankala, ettei sitä olisi ollut edes tervehtymistoimenpiteillä mahdollista katkaista. Ei ollut siis muuta vaihtoehtoa kuin konkurssiin hakeutuminen.

Myös potilaiden mahdolliset korvausvaatimukset tietovuodoista kohdennetaan Psykoterapiakeskus Vastaamolle ja aikanaan Vastaamon konkurssipesä ottaa vaatimuksiin kantaa.

– Käytännössä kyse on siitä, hyväksyykö konkurssipesä vaatimukset vai vaatiiko se lisäselvityksiä. Siihen liittyen tulee kootusti käsittely, jonka hoitaa konkurssipesä ja konkurssihallinto.