Hälyttävä tutkimustulos: työhyvinvointi laskee erityisesti nuorilla

Suomalaisten työhyvinvointi laski syksyn aikana koronaepidemian pitkittyessä, käy ilmi Työterveyslaitoksen selvityksestä.

Nuorten työuupumus on kesän jälkeen lisääntynyt ja he kokevat vähemmän työn imua kuin ennen koronaa.­

Varsinkin nuorien, alle 36-vuotiaiden, hyvinvointi on laskenut merkittävästi. Nuorten työuupumus on kesän jälkeen lisääntynyt ja he kokevat vähemmän työn imua kuin ennen koronaa.

Työn imulla tarkoitetaan muun muassa työssä koettua innostumista. Se suojaa muun muassa työuupumukselta ja vaikuttaa mielenterveyteen suotuisasti.

– Näemme nuorilla suurempaa laskua reilun kohtelun kokemuksessa. Tällainen oikeudenmukaisuuden kokemus on nuorilla laskenut poikkeuksellisen paljon. Se osaltaan selittää ikäryhmien eroja erikoistutkija Janne Kaltiainen sanoo.

Erikoistutkija Janne Kaltiainen arvelee, että sosiaalisten verkostojen rakentaminen on nuorille ja työelämän alkuvaiheessa oleville vanhempia työntekijöitä tärkeämpää.­

Yhä useampi nuori kokee saavansa esimieheltä aiempaa vähemmän tukea. Lisäksi nuoret kokevat saavansa aiempaa vähemmän vastinetta työstään. Vastineella tarkoitetaan palkan lisäksi saatua arvostusta ja henkilökohtaista, työstä saatua tyydytystä. Nämä ilmiöt selittävät molemmat osaltaan reilun kohtelun kokemuksen heikentymistä.

– Nuorilla on näiltä osin selkeä negatiivinen kehitys. Tältä osin nuoret poikkeavat muista ikäryhmistä.

Lisäksi Kaltiainen spekuloi, että sosiaalisten verkostojen rakentaminen on nuorille ja työelämän alkuvaiheessa oleville vanhempia työntekijöitä tärkeämpää.

– Vanhemmille verkostot ovat todennäköisemmin jo muodostuneet ja etänä niitä voidaan kuitenkin pitää yllä. Uusien verkostojen rakentaminen sen sijaan on etänä vaikeampaa.

Aiemmassa vastaavassa kyselyssä etätöihin siirtyneet kokivat työn imun parantuneen viime kevään aikana, mutta saavutettu lisä poistui lähes kokonaan syksyllä. Työpaikoilla fyysisesti läsnä oleville työn imu vähentyi selvästi vuoden takaisesta. Etätöissä yksinasuvien työhyvinvointi heikentyi perheellisiä enemmän.

Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta huomauttaa, että etätöissä tylsistyminen lisääntyi jo kevään aikana, kun työnteko tapahtui yhdessä paikassa ilman työkavereiden läsnäoloa. Syksyn aikana etätyön hyödyt oli puolestaan käytetty.

Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta huomauttaa, että etätöissä tylsistyminen lisääntyi jo kevään aikana.­

– Kun tilanne on nyt pitkittynyt, sitä kautta tulee ehkä kokemus, että järjestely syö voimavaroja. Ihmiset kaipaavat paitsi työkavereitaan, niin ylipäätään vaihtelua työpäiviinsä, Hakanen sanoo STT:lle.

Myös Kaltiainen uskoo, että koronan pitkittyminen vaikuttaa ihmisten jaksamiseen erityisen paljon.

Lisäksi vuoden aikana työuupumus on yleistynyt läsnätyössä. Hakanen arvioi, että perinteisillä työpaikoilla kuormitusta lisäävät epidemian ehkäisemiseksi säädetyt rajoitukset ja muut poikkeusjärjestelyt.

– Esimerkiksi palvelu-, hoito- tai asiakastyön toteuttaminen perustuu inhimilliseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Nyt se ei vain toteudu optimaalisella tavalla.

Hakanen kokee, että negatiiviset tulokset kertovat pakotetusta etätyöstä.

– Kevään alkuvaiheessa näkyi, että ihmiset kokivat etätyön mielekkäänä. Se lisäsi autonomiaa, ja ihmiset oppivat paljon uusia taitoja.

Runsas kolmannes kertoo saavansa etätöissä vähemmän tukea työtovereiltaan. Kuudesosa vastaajista puolestaan arvioi, että etätöissä henkilökohtainen elämä on häirinnyt työtä – ja yhtä moni päinvastoin. Moni kertoi pitävänsä aiempaa vähemmän takoja päivän aikana. Toisaalta neljä kymmenestä kertoi oppineensa etätöissä aiempaa parempia työtapoja.

Kaltiainen sanoo, että tutkimuksen tulos on huolestuttava. Mikäli työhyvinvoinnin kehitys jatkuu negatiivisena, seuraukset voivat olla vakavat.

Kuudesosa vastaajista arvioi, että etätöissä henkilökohtainen elämä on häirinnyt työtä – ja yhtä moni päinvastoin.­

– Positiivista on, että työhyvinvointiin voidaan panostaa. Tilanne on siis korjattavissa ja suunta olisikin tärkeää saada kääntymään.

Tutkimuksen ensimmäinen osa järjestettiin vuosien 2019 ja 2020 vaihteessa eli ennen koronaepidemiaa. Toinen kysely järjestettiin kesäkuussa ja kolmas vuoden 2020 lopulla. Mukana oli 757 vastaajaa, jotka olivat töissä kaikkina ajankohtina.