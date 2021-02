Tamperelainen Jenna on tehnyt jo viikkoja etätöitä Lapista – ”Perusmaanantai voi olla todella mieleenpainuva”

Etätöihin matkanneet kokevat, että pohjoisen luonnosta saa tehoa myös perusmaanantaihin. He kokevat asemansa etuoikeutetuksi.

Pian vuoden kestänyt koronan aiheuttama poikkeusaika houkuttelee ihmisiä etätöihin Lappiin. Jo syksyllä Taloussanomat kertoi, että Lappi kerää etätyöläisiä Etelä-Suomesta. Turistien puuttumisen vuoksi majoittaminen voi olla normaalitalvea halvempaa, ja toisaalta moni kokee pohjoisen luonnon ja takuuvarman talven inspiroivaksi.

Myös vuoden 2021 alussa Lappiin suuntautuvan etätyön suosio on pysynyt vakaana.

Ylen viestinnän asiantuntija Jenna Antila on viettänyt Lapissa jo viitisen viikkoa. Hän ei ole lyönyt lukkoon paluupäivää kotikaupunkiinsa Tampereelle, mutta ainakin viikon hän aikoo vielä Kemijärvellä viettää.

Hän suuntasi Lappiin etätyöskentelemään myös aiemmin, viime syksynä. Silloin reissu oli lyhyempi.

Jenna Antila on viettänyt etätyöaikaa Kemijärvellä mummonsa luona.­

Kemijärvelle Antilaa vetää veri. Hän on syntynyt paikkakunnalla, ja vaikka moni onkin muuttanut sieltä isompiin kaupunkeihin, asuu Kemijärvellä yhä Antilan mummo. Antila onkin majaillut viime viikot mummonsa luona.

Aluksi hän suuntasi edesmenneiden isovanhempiensa tyhjillään olevaan asuntoon ja siitä Pyhätunturille, etätyöhön sopivaksi markkinoituun lomaosakkeeseen.

– Vietin siellä kaksi viikkoa eli karanteeniajan. En halunnut missään nimessä ottaa riskiä, että toisin koronan mukanani mummolle, Antila painottaa.

Pyhätunturilta hän suuntasi Kemijärvelle mummonsa tykö. Arkipäivät ovat kuluneet töissä ja vapaat illat sekä viikonloput jutellen, ristikoiden parissa ja Scrabblea pelaten. Viime aikoina Antilan pelit ovat sujuneet mollivoittoisesti, ja mummo on voittanut suurimman osan peleistä.

Lapissa etätyöskentelyä Antila on pitänyt ihanana. Vaikka Tampereellakaan luonto ei ole koskaan kaukana, hän kokee nyt olevansa erityisen lähellä luontoa.

– Täällä tarvitsee astua vain pari askelta ulos ja maisemat ovat paljon inspiroivammat. Joidenkin palaverien aikana voin kävellä ulkona. Perusmaanantai täällä voi olla todella mieleenpainuva päivä.

Antila muistelee erityisesti erästä maanantaita Pyhätunturilla. Tuolloin hän päätti hetken mielijohteesta suunnata pulkkamäkeen.

– Vuokrasin pulkan ja kävin pulkkailemassa. Tämä paikka mahdollistaa helpommin tällaiset hauskat asiat.

Muiksi tähtihetkiksi Antila luettelee valon määrän nopean lisääntymisen ja upeat auringonnousut.

Antila kokee olevansa etuoikeutettu, kun pystyy tekemään etätöitä luonnon keskellä. Hän myös uskoo, että työnantajakin hyötyy siitä, että työtä tehdään inspiroivassa ympäristössä.

– Olen selvästi saanut omaan ajatteluun uusia kulmia. Maisemanvaihdos teki hyvää luovuudelle.

Konsta Linkola käytti aikaansa Lapissa muun muassa hiihtäen.­

Yrittäjä Konsta Linkolan matka Lappiin alkoi lomamatkana. Kesken Leville suunnatun loman hän ja hänen kumppaninsa päättivät jäädä pidemmäksi aikaa ja testata etätyöskentelyä.

– Lähdimme heti joulun jälkeen lomalle. Loman päätyttyä viihdyimme noin kuukauden siellä vielä etätöissä, Linkola kertaa.

Linkola toimii itse mainostoimistoalan yrittäjänä ja hänen kumppaninsa kirjoittaa gradua. Vuoden aikana etätyöhön on totuttu, eikä esteitä etätyökokeilulle ollut. Pari oli pohtinut Lappiin matkaamista jo aiemmin, mutta uskallusta ei ollut löytynyt.

– Päätös oli helpompi lyödä lukkoon Lapissa. Meillä asiaa helpotti tietysti se, että puolisoni mökki sijaitsee Levillä.

Konsta Linkola löysi liikunnan ilon Levillä­

Silti moni asia vaivasi päätä ennen etätyömatkaa. Muun muassa turvallisuus mietitytti. Tampereella asuva pariskunta kävikin ennen lomareissua koronatestissä ja noudatti erityistä varovaisuutta.

Linkola myöntää olevansa etuoikeutettu, kun pystyy ottamaan irtioton ja työskentelemään Lapissa. Aluksi hän epäili, että kehtaako etätyöstä kertoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mutta sittemmin hän uskaltautui kirjoittamaan LinkedIn-postauksen.

Lapissa työskentelyssä parasta oli Linkolan mukaan luonnon läheisyys ja liikuntarytmin löytyminen.

– Itselleen sopiva liikuntarytmi ja ulkoiluympäristö olivat isoja asioita. Emme ole kovin kaupunki-ihmisiä, joten Lapissa saumaton arki ja liikkuminen oli vaivattomampaa. Siitä syntyi positiivista energiaa.

Jos koronasta seuraa jotain hyvää, Linkola toivoisi etätyöskentelyn yleistyvän. Se voisi tehdä muun muassa Lapille oikein hyvää.

Petra Erätuli-Kola asuu etätyöskennellessään Levillä.­

Erätuli-Kola työskentelee säännöllisesti Leville rakennetussa, turvallisessa etätyötoimistossa.­

Myös Petra Erätuli-Kola on viettänyt aikaa Levillä. Kaikkiaan hän on ollut kesästä lähtien noin 16 viikkoa etätöissä Lapissa. Yhtäjaksoisesti hän on ollut Levillä pisimmillään muutaman viikon.

Nyt Erätuli-Kola on ottanut myös perheensä mukaan Leville. He asuvat erämökissä ja lapset käyvät etäkoulua.

Oman innostuksen lisäksi Erätuli-Kolaa houkuttelee Leville työ. Hän on toimitusjohtajana Innovation Home -yrityksessä, joka tarjoaa etätyömahdollisuuksia muun muassa Levillä muille yrityksille.

Kaksoisroolissaan, niin etätyöläisenä kuin etätyömahdollisuuksia tarjoavana yrittäjänä, hän on nähnyt etätyön hyvät puolet.

– Kesällä oli ihanaa palaveerata amerikkalaisten kanssa, kun yöllä oli valoisaa. Pysyi pirteämpänä itsekin, Erätuli-Kola muistelee.

Myös hän pitää tärkeänä ulkoilumahdollisuuksia ja puhdasta, inspiroivaa luontoa, mutta kehuu yhtä lailla nopeaa 5G-nettiyhteyttä ja turvallisuutta.

Yrityksensä kautta Erätuli-Kola on nähnyt, että monenlaiset yritykset tarjoavat työntekijöilleen etätyömahdollisuutta. Asiakkaissa korostuvat tietotyöläiset, mutta myös muilla aloilla on intouduttu matkustamaan Lappiin. Lisäksi moni yrittäjä haluaa etelää pakoon.

Keskimäärin Levillä viihdytään etätöissä viikosta kuukauteen.

Petra Erätuli-Kola on Innovation Home -nimisen yrityksen toimitusjohtaja.­

Erätuli-Kola uskoo olleensa hyvinvoivempi ja tuottavampi Levillä kuin Espoossa.

Hän itse käy pääsääntöisesti tekemässä työnsä Levin keskukseen järjestetyssä turvallisessa etätyötoimistossa.

– Koen, että se tuo sellaista rytmiä työpäivään.

Erätuli-Kola aikoo jatkaa mieluusti jatkossakin etätyöskentelyä. Hän uskoo, että etätyöstä tulee pysyvä osa työelämää.

– Mieluusti olisin kuukaudesta ainakin pari viikkoa Levillä.

Hän uskoo myös, että pandemian jälkeen Lappiin voitaisiin houkutella ulkomaalaisia työntekijöitä.