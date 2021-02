Vastaamo ajautui miljoonavelkoihin ennen konkurssia – tässä ovat suurimmat velkojat

Selvitysmenettelyn lopputuloksena on, etteivät yhtiön varat riitä sen velkojen maksamiseen ja yhtiö on ylivelkainen.

Psykoterapiakeskus Vastaamo haettiin konkurssiin torstaina. Jo aiemmin yhtiö asetettiin selvitystilamenettelyyn, mutta tilannetta arvioinut selvitysmies Lassi Nyyssönen asianajotoimisto Fennolta päätti, ettei selvitystilamenettelyn läpivieminen ole mahdollista.

Konkurssihakemuksen mukaan yhtiön velkojen arvioitu kokonaismäärä on 5 946 229,39 euroa.

Yhtiön varojen arvioitu kokonaismäärä on 2 241 355 euroa. Yhtiön varallisuus muodostuu rahoista ja pankkisaamisista, myyntisaamisista, koneista ja kalustoista sekä saamisista henkilökunnalta.

Toisin sanoen velkojen määrä on yli kaksinkertainen Vastaamon varallisuuteen verrattuna.

– Selvitysmenettelyn lopputuloksena on, etteivät yhtiön varat riitä sen velkojen maksamiseen. Yhtiö on ylivelkainen ja muuten kuin tilapäisesti maksukyvytön konkurssilain tarkoittamalla tavalla. Tämän johdosta selvitysmies on päättänyt hakea yhtiön asettamista konkurssiin osakeyhtiölain 20:7.2:n mukaisesti. Pyydämme kunnioittavasti, että käräjäoikeus asettaa yhtiön konkurssiin, konkurssihakemuksessa kirjoitetaan.

Vastaamon suurimmat velkojat ovat OP Yrityspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Finnvera, Ilmarinen ja Verohallinto.

Selvitysmies on tehnyt esisopimuksen Vastaamon liiketoiminnan myymisestä Vervelle. Kauppa vaatii hyväksynnän konkurssipesän pesänhoitajalta ja velkojilta. Keskustelut Vastaamon suurimpien velkojien kanssa on aloitettu.

Viimeinen päivä asiakastyölle Vastaamossa on 1.3. Asiakastyö on määrä käynnistää Vervessä 2.3.2021. Vastaanottotilat saattavat muuttua vaihdoksen myötä. Vastaamo neuvoo asiakkaitaan keskustelemaan käytännön järjestelyistä terapeuttinsa kanssa.

Jo aloitettuja Kela-terapioita on määrä jatkaa Vervessä. Muiden sopimusasiakkaiden tulee olla yhteydessä hoitavaan tai maksu­sitoumuksen tehneeseen tahoon.

Verven asiakas- ja potilas­tieto­järjestelmä kuuluu A-luokkaan, eli se on yhteydessä Kantaan ja sitä koskevat tiukemmat turvavaatimukset kuin Vastaamon B-luokan järjestelmää.

KK-Verve Oy on vuonna 1965 perustettu yritys, joka on oman määritelmänsä mukaan ”valtakunnallinen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva monipuolinen asiantuntija”. Kaksi vuotta sitten Verve osti myös Kuntoutussäätiön Kela-kuntoutuksen. Laajennus psykoterapiaan on Verveltä silti uusi aluevaltaus.

Verven omistavat Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto. Näiden taustalla ovat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö.