Kemin tehdashankkeesta odotetaan piristystä koko Suomen taloudelle – pääjohtajan mukaan puuta aiotaan tuoda myös Ruotsista

Metsä Group kertoi tänään pitkään odotetun uutisen ja ilmoitti tehneensä investointipäätöksen 1,6 miljardin euron sellutehdashankkeesta Kemiin.

Hanke on metsäjätille vielä suurempi ponnistus kuin muutama vuosi sitten valmistunut Äänekosken sellutehdas, jonka arvioidaan nostaneen lamasta koko Keski-Suomen. Nyt Kemin tehtaalla on arvioitu olevan sama rooli pohjoisessa.

– Hankkeella on merkittävät vaikutukset koko Suomen kansantaloudelle uusien työpaikkojen ja talouskasvun kautta, sanoi hanketta operoivan selluyhtiö Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen tiedotustilaisuudessa tänään.

Hänen mukaansa vaikutukset ovat erityisen merkittävät Kemissä, missä työntekijöitä projektin aikana tulee olemaan yhteensä noin 15 000. Tämä luo mahdollisuuksia myös paikallisille yrityksille.

Alun perin Kemin tehtaan kustannusarvio oli 1,5 miljardia euroa. Sadan miljoonan euron nousu johtuu yhtiön mukaan tuotantoteknologiasta ja paremmasta päästöjen hallinnasta.

Viime vuoden lopussa tehtaalle saatiin ympäristö- ja vesitalousluvat. Tehdas alittaa Kemin nykyisen tehtaan päästörajat, vaikka tuotanto kasvaa.

Sellu käy kaupaksi

Nousiaisen mukaan selluntuotannon näkymät ovat valoisat.

– Loppukulutusektoreista pehmopaperit ja erilaiset hygieniatuotteet kasvavat. Pandemia on muuttanut myös kulutustottumuksia. Verkkokauppa tukee kartonkeja, samoin erikoispaperit kasvavat, Nousiainen sanoi.

Investoinnin vuosittain tuottamasta 1,5 miljoonasta tonnista havu- ja koivusellusta suurin osa menee vientiin. Merkittävä loppukäyttäjä on myös Kemin kartonkitehdas, jonka kapasiteetin kasvattamisesta kerrottiin tänään.

Tehdashanke turvaa töiden jatkumisen Kemissä vuosikymmeniksi eteenpäin.­

Kemin selluntuotannon puunkäyttö nousee 7,6 miljoonaan tonniin, kun nykyinen tehdas käyttää 3,1 miljoonaa tonnia.

Puu hankitaan pääasiassa Suomesta, mutta hankinta laajenee myös Ruotsiin, mistä tuodaan noin miljoona kuutiometriä puuta vuosittain. Pohjois-Suomesta puuta saadaan etenkin harvennushakkuista.

– Jotta saadaan logistisesti tehokas puunhankinta-alue rakennettua, on Ruotsi sopivasti hollilla. Ruotsissa on myös tällä hetkellä jossain määrin tarjontaa, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoi.

Pohjatyöt Pajusaaren tehdasalueella on jo aloitettu viime vuonna. Kun uusi tehdas käynnistyy, vanha tehdas puretaan alueelta pois. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 heinä-syyskuussa.

Päälaiteasennukset alkavat kuluvan vuoden loppupuolella. Valmet toimittaa tehtaan päälaitteet. Investointiin liittyy myös sähkölinjan rakentaminen sekä pistoraiteen sekä satamavaraston rakentaminen.

Metsä Group on jo etukäteen viestittänyt, että Kemin satamaväylää pitää myös syventää. Valtion puolelta väyläverkoston parantamiseen on varattu jo rahoitusta.

Työllisyys turvattu

Uusi tehdas turvaa Kemin tehtaan nykyiset työpaikat. Se työllistää suoraan 250 henkeä ja suorassa arvoketjussa yhteensä 2500 henkeä eli 1500 henkeä enemmän kuin nykyinen tehdas.

Metsä Groupin omarahoitusosuus on vähintään 40 prosenttia. Hankkeesta 60 prosenttia rahoitetaan lainalla. Tästä Finnveran 80 prosenttisesti takaama kymmenvuotinen laina on 500 miljoonaa. Euroopan investointipankin EIB:n osuus on 200 miljoonaa euroa ja Ruotsin vientitakuulaitoksen osuus saman verran. Loppu tulee eri pankeilta.

– Yhteistyö virkamiesten ja poliitikkojen kanssa on tämän hankkeen osalta ollut erinomaisen hyvää, Hämälä sanoi.

Metsä Fibrellä on nyt kaksi suurinvestointia putkessa. Rauman sahan 200 miljoonaa euron suuruinen investointipäätös tehtiin viime maaliskuussa ja rakennustyöt ovat alkaneet.