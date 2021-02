Tulli käynnisti tutkinnan Juha ja Nea Berglundin viinitilan toiminnasta Ranskassa – ”Tuntuu nurinkuriselta, absurdiltakin”

Nea Berglund kokee, ettei viranomainen ole toiminut hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Tulli on aloittanut esitutkinnan useasta alkoholia Suomeen etämyyvästä yrityksestä. Kaikkiaan Tulli tutkii toistakymmentä alkoholia netin kautta suomalaisille myyvää yritystä.

Tarkasti Tulli ei halua tapauksia avata, mutta kokonaisuutena tutkinnat liittyvät alkoholin Suomeen kohdistuvaan maahantuontiin. Yksi esitutkinnan kohteiksi päätyneistä on Ranskassa vuodesta 1990 asti toiminut viinitila Chateau Carsin ja sen johtohenkilöt Juha ja Nea Berglund.

Aluksi uutisoitiin vain viinitilayrittäjä Juha Berglundiin kohdistuvasta tutkinnasta. Häntä epäillään törkeästä alkoholirikoksesta. Maanantaina toimitusjohtaja Nea Berglund sai tiedon, että esitutkinta koskettaa myös häntä.

Viranomaiset olivat aluksi asettaneet Juha Berglundin tutkintaa koskevaan ilmaisukieltoon. Vaikka kielto on sittemmin yllättäen purettu, Berglundit ovat sopineet, että Nea Berglund kommentoi esitutkintaa medialle.

Taloussanomille Nea Berglund vastaa viinitilalta Bordeauxista. Hän kertoo, ettei tiedä tarkalleen vielä, mistä kaikesta tarkalleen yrittäjiä epäillään, sillä häntä ei ole vielä kuulusteltu. Lisäksi ei ole tietoa, hoidetaanko kuulustelut koronatilanteen vuoksi Ranskassa vai Suomessa. Muutenkin esitutkinnan aikataulut ovat hämärän peitossa.

– On oikein hyvä kysymys, miksi tutkinta ulotettiin vasta nyt minuun, eikä jo heti alun alkaen, Berglund sanoo.

Hän kummastelee sitä, miksi yritys joutui Tullin tutkintaan nyt, kun se on saanut toimia vuosikymmeniä ilman ongelmia. Aiemmin yrityksen ja viranomaisten välinen yhteistyö on toiminut hyvin. Berglund korostaa, että aiemmin viranomaiset ovat neuvoneet yrittäjiä siinä, miten etämyyntiä tulee hoitaa. Hän haluaa myös painottaa, että yritys hoitaa veronmaksun Suomeen säntillisesti.

– On tämä vähintään mielenkiintoinen tilanne, että Suomi tutkii meitä samalla, kun Suomi itse on tutkinnan kohteena samasta asiasta EU:n Pilot-menettelyssä. Se tuntuu nurinkuriselta, absurdiltakin. Etämyyntiä ei ole kielletty laissa ja jos se kiellettäisiin, rikkoisi EU-lakia. Kyse on tavaroiden ja tuotteiden vapaasta liikkuvuudesta.

Nea Berglund ihmettelee häneen ja isäänsä kohdistettua tutkintaa.­

Berglund kokee, että viinitila joutuu välikappaleeksi tilanteessa, jossa Suomi ei osaa selvästi päättää, onko etämyynti sallittua vai kiellettyä. Koska nykyinen eivätkä sitä edeltäneet eduskunnat ole kyenneet säätämään lakia selväksi, hallinto haluaa Berglundin mukaan tehdä yrittäjistä ennakkotapauksia.

Toisin sanoen hän kokee, että poliitikot sysäävät vastuun nyt viranomaistulkinnalle.

Berglund kritisoi myös hänen isäänsä alun alkaen kohdistettua ilmaisukieltoa. Sen hän kokee olleen mahdollisesti yritys vaientaa keskustelu ja estää sen päätymistä julkisuuteen.

– Mielestäni tulisi selvittää, onko viranomainen toiminut hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Berglund painottaa, ettei esitutkinta vaikuta viinitilan toimintaa. Yritystoiminta jatkuu normaaliin tapaan.

Alkoholin etämyyntiin liittyvä sekavuus iskee sen sijaan Berglundin mukaan jokaiseen negatiivisesti.

– Nykytilanne rasittaa kaikkia: niin Tullia, Verohallintoa, STM:ää kuin yrittäjiäkin. Pitäisihän lain olla mahdollisimman selkeä kaikille. Ja jos olemme EU:ssa, niin kaikilla pitäisi olla yhtäläinen oikeus.

– Painotan, että kyse on tavaroiden ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta EU:n sisämarkkinoilla. Se pitäisi ratkaista meidän ulkomaalaisten toimijoiden kuin suomalaisten pienpanimoidenkin elinkeinon vuoksi.

Berglund painottaa, että etämyynti ei esimerkiksi sen sallivassa Ruotsissa ole kovinkaan mittavaa. Toisin sanoen valtaosa viineistä haettaisiin yhä Alkosta, vaikka etämyynti selväsanaisesti laissa sallittaisiinkin.

– Jos meiltä tilataan viiniä, sen toimittamisessa kestää aina pidempään kuin lähi-Alkosta noutaessa. Se vaikeuttaa kilpailuasetelmaamme, mutta kun olemme EU:ssa, meille pitää antaa mahdollisuus osallistua tähän kilpailuun.