”Vuotta voi kuvailla hyväksi” – Sanoman Duinhoven sanoo rokotusten sujumisen ratkaisevan nyt kehityksen suunnan

Viestintä- ja oppimateriaalikonserni Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven kuvaa kulunutta koronavuotta haastavaksi.

Loppuvuosi toi markkinoille yllättävän ripeän toipumisen.

– Vaikka paljon tapahtui ympärillämme, vuotta voi kuvata hyväksi. Kun katsotaan sekä taloudellista suoritusta että konsernin muutosprosessia, olemme onnistuneet, Duinhoven sanoo uutistoimisto Startelille.

Tätä ei ollut vielä näkyvissä, kun Sanoma maaliskuussa perui koko vuoden näkymänsä ja arvioi puhjenneen pandemian vaikutuksen konsernin mainosliiketoimintaan olevan merkittävä.

– Arvioimme maaliskuussa mainosmarkkinan kehityksen heinä-elokuuhun saakka melko oikein, mutta tämän jälkeen alkoi nopea toipuminen. Loka-marraskuussa myimme enemmän mainoksia kuin vuotta aikaisemmin, Duinhoven kertoo.

Koko viime vuonna Media Finlandin vertailukelpoinen mainosmyynti laski yhdeksän prosenttia. Jatkossa markkinoiden kehitystä on Duinhovenin mukaan vaikea ennakoida, koska pandemia näyttää jatkuvan pitkälle alkaneeseen vuoteen.

– Avainkysymys sekä meille että koko toimialalle on se, kuinka nopeasti rokotukset sujuvat. Jos rokotukset saadaan tehtyä kesään mennessä, on tilanne täysin erilainen kuin silloin, jos ne jatkuvat vielä vuoden lopussa. Tämä on suurin epävarmuustekijä eikä meillä ole kristallipalloa, Duinhoven sanoo.

Hänen mukaansa tämä näkyy myös kuluvalle vuodelle annetun tulos- ja liikevaihtohaarukan leveytenä.

Oppimisen osuus kasvaa

Yritysostot kasvattivat viime vuonna Sanoman konserniliikevaihtoa, mutta kasvua oli myös orgaanisesti. Operatiivinen liiketulos parani 157 miljoonaan euroon 138 miljoonasta eurosta, vaikka loppuvuonna tuli takapakkia, mihin vaikutti pitkälti Learningin toiminnalle ominainen kausiluontoisuus.

Suurin osa konsernin tuloksesta tulee tehtyjen yritysostojen ja viimevuotisen Media Netherlandsin myynnin jälkeen Learningista eli oppimisliiketoiminnasta. Siinä koronan vaikutukset ovat olleet rajoitettuja.

Duinhoven arvioi, että oppimisliiketoiminnan osuus Sanoman tuloksesta ja liikevaihdosta kasvaa edelleen. Vuodenvaihteessa saatiin päätökseen espanjalaisen oppimateriaalikustantaja Santillana Spainin osto.

Jatkossa yritysostoihin on käytettävissä 300-400 miljoonaa euroa. Lehtien puolella ostettava alkaa olla vähissä.

– Suomen medialiiketoiminnassa voimme tehdä vielä pieniä yritysostoja, mutta yritysostoissa painopiste on Learningissa. Tämä johtaa Learningin osuuden kasvuun koko liiketoiminnassa, Duinhoven sanoo.

Painetulla mediallakin on edelleen vankka asemansa. Sitä pönkittävät viime vuonna Alma Medialta ostetut alueelliset sanomalehdet. Tämä on tuo Duinhovenin mukaan etuja myös lehtien sisällön jakamisessa. Tästä päättävät kuitenkin päätoimittajat.

Painetussa sanassa avainasemassa ovat kuitenkin edelleen Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat, vaikka alueellisilla lehdillä on tärkeä sijansa.

– Ilta-Sanomat tavoittaa koko suomalaisen väestön. Kun suuri uutinen tulee Ilta-Sanomiin, se on kohta kaikkialla, Duinhoven painottaa.