Isännöintiliitto kiistää kartelliväitteet: ”Tarkoituksena on ollut laatukilpailun parantaminen”

Isännöintiliiton mukaan KKV:n johtopäätökset ovat virheellisiä. Joka tapauksessa liitto väittää uudistaneensa toimintatapojaan.

Isännöintiliitossa on tehty paljon KKV:n tutkiman ajanjakson jälkeen paljon uudistuksia, toteaa Mia Koro-Kanerva, joka aloitti liiton toimitusjohtajana vuonna 2019.­

Isännöintiliitto kiistää Kilpailu- ja kuluttajaliiton keskiviikkoaamuna esittämät väitteet isännöintialan hintakartellista, johon liiton lisäksi olisi osallistunut kuusi alan yritystä.

Isännöintiliitto pitää KKV:n tulkintaa kuitenkin virheellisenä ja korostaa, että kyseessä on vasta epäily.

– Tämän jälkeen asia menee vielä markkinaoikeuteen, joka tekee sen varsinaisen päätöksen, sanoi Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva tiedotustilaisuudessa.

Hän korosti myös, että tutkinnan kohteena on ollut toiminta vuosina 2014–2017.

– Tämän jälkeen Isännöintiliitossa on tehty paljon uudistuksia, Koro-Kanerva sanoi.

– Joka tapauksessa tämä ajanjakso on virastonkin mukaan sillä tavalla kiinteä, että sillä on alku- ja päätepiste.

KKV:n mukaan hintakartelli sai alkunsa keväällä 2014 Isännöintiliiton vetämästä työseminaarista Roomassa.

Kyse on suunnitelmallisesta ja tarkoituksellisesta toiminnasta, ja tarkoituksena on ollut nostaa hintaa asiakkaiden eli taloyhtiöiden vahingoksi, tiivisti KKV selvitystensä tuloksia. Kartellin osapuolet pyrkivät esimerkiksi nostamaan kannattavuuttaan sopimalla keskenään palveluista, joita yhtiöt eivät sisällytä kuukausimaksullisen palvelun piiriin, joten niistä saatettiin veloittaa lisämaksuja.

Koro-Kanervan mukaan KKV:n tulkinta on ollut virheellinen, ja virasto on irrottanut asioita alkuperäisestä asiayhteydestä.

– Isännöintiliiton tarkoituksena ei ole ollut vaikuttaa hintoihin. Tarkoituksena on ollut laatukilpailun parantaminen, hän totesi.

– Isännöintiliitto ei ole pyrkinyt hinnoitteluperusteiden yhtenäistämiseen. On toki niin, että Isännöintiliitto on laatinut tiedotteita, ja kuten viraston esityksestä käy ilmi, hinnoista on käyty keskustelua. Tiedotteissa hintoihin liittyvät asiat ovat esiintyneet, mutta ne ovat olleet yleisluontoisia, eikä tarkoitus ole ollut pyrkiä hinnankorotuksiin.

Sinänsä Koro-Kanerva pitää KKV:n tutkintaa hyvänä, ja myöntää, että luottamusta taloyhtiöiden ja alan yritysten välillä on rakennettava uudelleen.

KKV aloitti kartellitutkimuksensa vuonna 2017. Tämän jälkeen Isännöintiliitto alkoi uudistaa toimintaansa sekä myös johtoaan. Koro-Kanervan mukaan muun muassa kaikki viestintä palveluiden hinnoittelusta lopetettiin.

Liiton toimitusjohtajana alusta asti toiminut Tero Heikkilä sai lähteä vuoden 2018 joulukuussa.

– Vuonna 2019 Isännöintiliitto täyttää 15 vuotta ja tulee kirkastamaan alan visiota ja liiton suuntaa. Nyt on sopiva aika uudistaa liiton johtamista, todettiin liiton tiedotteessa tuolloin.

Koro-Kanerva aloitti Isännöintiliiton toimitusjohtajana syyskuussa 2019.

– Olemme varhennetusti käynnistäneet uuden strategian valmistelun, ja se on otettu jo käytäntöönkin, ja siinä pääpaino on osaamisen kehittämisellä ja asiantuntijuuden korostamisella ja toisaalta vastuullisuudella ja sillä, että isännöintiala kaikissa toimissaan toimii eettisesti ja reilusti.

Isännöintiliiton edellinen, vuonna 2015 laadittu strategia vuosille 2016–2017 sisälsi muun muassa kartellisyytöksiin johtaneen tavoitteen isännöintiyhtiöiden erillispalveluiden veloituksen kasvattamisesta, KKV kertoi tiedotustilaisuudessaan.