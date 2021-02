KKV: Isännöintiliitolla ja kuudella alan yrityksellä hintakartelli – nostaneet taloyhtiöiden maksuja

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kuusi isännöintialan yritystä on osallistunut hintakartelliin ja sopineet hinnoista. KKV kuvaa kartellia maanlaajuiseksi ja vakavaksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja maanlaajuisesta hintakartellista kuudelle isännöintialan yritykselle. KKV kuvaa kartellia lajissaan vakavaksi.

KKV:n mukaan yritykset ja Isännöintiliitto sopivat vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.

Kartellissa ovat KKV:n mukaan olleet mukana Isännöintiliitto sekä sen hallituksessa mukana olleet yritykset Colliers International Finland Group Oy eli entinen Ovenia Group Oy, Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, OP Koti Kainuu Oy, Oulun kiinteistötieto Oy ja Suomen Kiinteistöhallinta Oy, Realia Services Oy (entinen. Realia Isännöinti Oy), Realia Group Oy ja Realia Holding Oy sekä REIM Group Oy Ltd ja REIM Hämeenlinna Oy.

Yritykset ovat tehneet yrityskauppoja ja muuttaneet nimeään, eli ne ovat toimineet taloyhtiöiden kanssa useilla eri toiminimillä.

Isännöintiliiton kohdalla seuraamusmaksu on muita alhaisempi, koska sen oma liikevaihto on yrityksiä pienempi. Seuraamusmaksu on suhteessa liikevaihtoon. Seuraamusmaksun suuruuteen vaikuttavat myös rikkomuksen laatu, laajuus ja rikkomuksen kesto.

– KKV:n aineisto osoittaa, että kyse on suunnitelmallisesta ja tarkoituksellisesta toiminnasta, ja tarkoituksena on olltu nostaa hintaa asiakkaiden vahingoksi, sanoo johtaja Maarit Taurula KKV:sta.

– Edunvalvonta on asia erikseen, mutta hinnoista ei pitäisi edunvalvonnan piirissä sopia.

KKV ei ole arvioinut, kuinka paljon taloyhtiöt ovat mahdollisesti maksaneet ylihintaa isännöintiyhtiöiden hintakartellin takia.

– Meillä ei ole tarkkoja numeroita tämän osalta. Kansainvälisten tutkimusten mukaan kartellit tyypillisesti nostavat hintaja 10 tai jopa 30 prosenttia, Taurula sanoo.

KKV ehdottaa seuraamusmaksuja markkinaoikeudelle, joka käsittelyssään tekee siitä päätöksen. Suomessa kartelli ei ole rikos, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Taloyhtiöillä on KKV:n mukaan mahdollisuus vaatia

Taloyhtiöillä on mahdollisuus haastaa yhtiöt oikeuteen, jos ne arvioivat maksaneensa ylihintaa.

– Se mahdollisuus on, eli kartellin aiheuttamista vahingoista voi hakea vahingonkorvausta, mutta tällaiset yksityiskoikeudelliset prosessit ovat olleet Suomessa kohtuullisen harvinaisia, Taurula toteaa.

Isännöintiliitto kiistää

Isännöintiliitto kiittää tiedotteessaan tutkimusta, mutta kiistää sen tulokset.

– Isännöintiliitto pitää tänään julkiseksi tullutta tulkintaa kuitenkin virheellisenä ja korostaa, että kyseessä on vasta epäily. Asiasta päättää markkinaoikeus, liiton tiedote toteaa.

Isännöintiliiton mukaan KKV:n esittämää kilpailua rajoittavaa kokonaissuunnitelmaa ole ollut, eikä se ole pyrkinyt hinnoittelurakenteen yhtenäistämiseen.

Sen sijaan Isännöintiliitto kertoo viestinnässään pyrkineensä nostamaan ”alan arvostusta, palveluiden eriytymisestä ja laatukilpailua, jotta taloyhtiöt saavat parempaa isännöintiä.”

– Ymmärrämme, ettei ala näyttäydy tämän tutkinnan valossa nyt moitteettomana, ja tästä syystä sekä isännöinti että heidän asiakkaansa joutuvat rakentamaan luottamusta uudelleen, toteaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva tiedotteessa.