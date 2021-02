Joukko suomalaisia on jo ottanut venäläisen Sputnik-rokotteen

Suomalaiset vientiyritysten työntekijät ovat voineet Venäjän massarokotuksissa saada Sputnik-rokotteen vain henkilötodistusta näyttämällä.

Jotkut suomalaiset ovat jo saaneet venäläisen Sputnik V -rokotteen. Venäjän-kauppaa edistävän East Office -yritysliittymän toimitusjohtajan Lauri Veijalaisen mukaan rokotuksen on saanut Moskovassa henkilöpapereita näyttämällä.

– Tiedän ihmisiä, jotka ovat ottaneet rokotteen siellä, Veijalainen sanoo Taloussanomille.

Sputnik -rokotteen ottaneet suomalaiset työskentelevät Venäjän-kauppaa tekevissä suomalaisyrityksissä.

Yksi rokotteen ottajista on Postiin kuuluvan Itella Venäjän toimitusjohtaja Jussi Kuutsa.

– Saimme viranomaisilta kirjeen, että henkilökuntamme rokotetaan vastikkeetta, koska pidämme yllä yhteiskunnan kannata elintärkeitä toimia, Kuutsa kertoo Kauppalehdessä.

Hän arvelee, että rokotteen saamiseksi tarvitaan työviisumi tai jokin muu viisumi. Ensimmäisen rokotteen Kuutsa sai kolme viikkoa sitten ja toisen tällä viikolla. Rokotusaika ilmoitettiin tekstiviestillä, ja paikan päällä henkilöllisyys tarkastettiin passista.

– Tunnen tusinan verran ihmisiä, jotka ovat yhtä joustavalla menettelyllä käyneet hakemassa rokotteen kauppakeskuksissa, eikä siitä ole rahaa pyydetty, Kuutsa sanoo Kauppalehdessä.

Pandemiasta ja matkustuskielloista huolimatta monet suomalaiset ovat pysyneet Venäjällä työtehtäviensä takia.

– Kaupankäynti on jatkunut, kyllähän Venäjä on merkittävä markkina, Veijalainen kertoo.

– Ehkä suurin haaste koronan aikana on ollut uusien asiakkaiden hankinta. Se on ollut haastavaa, koska tapaamisia ei ole pystynyt järjestämään. Olemassa olevia asiakassuhteita on pystytty kuitenkin pitämään aktiivisina, ja uusia sopimuksiakin on tehty.

Venäjä aloitti rokotukset Sputnikilla jo joulukuussa, vaikka rokotteen testaus oli vielä kesken. Kansainvälinen kiinnostus venäläisrokotetta kohtaan kasvoi, kun sen kehittäjät julkaisivat helmikuun alussa arvostetussa arvolääketieteellisessä The Lancet -lehdessä rokotteen kolmannen vaiheen ihmiskokeiden tulokset, joiden mukaan Sputnik antaa yli 90 prosenttisen suojan covid 19 -tautia vastaan.

Euroopassa esimerkiksi Unkari on jo hyväksynyt Sputnik-rokotteen, ja myös Intiassa ja Brasiliassa lähestytään hyväksyntää.

Venäjän tavoitteena on saada Sputnikin myynnille lupa myös laajemmin EU-alueella. Euroopan lääkevirasto EMA ei kuitenkaan ainakaan vielä ole aloittanut venäläisrokotteen niin sanottua rullaavaa arviointimenettelyä.

Suomen THL:llä ei ole tarkempaa tietoa Venäjän rokotejärjestyksestä tai rokotteen laadusta.

– Jos Sputnik-rokote saa myyntiluvan EU:n alueella, sen mahdollista käyttöä voidaan arvioida, THL:stä kommentoidaan.

Esimerkiksi The Moscow Times -lehden mukaan Sputnik-rokotteen myyntiluvan saaminen Euroopassa olisi Venäjälle merkittävä geopoliittinen voitto samaan aikaan, kun maata uhkaavat kansainväliset sanktiot oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin murhayrityksen ja vangitsemisen takia.

Suomalaisyrityksiin kiristyvä tilanne voi Veijalaisen mukaan vaikuttaa lähinnä kahdella tapaa.

– Akuutein riski on vaikutus ruplan kurssiin. Toinen riski ovat molemminpuoliset sanktiot. Totta kai seurataan, mihin suuntaan tilanne etenee, Veijalainen sanoo.

Venäjän koronatilanne on kuitenkin menossa parempaan suuntaan, Veijalainen arvioi. Viralliset koronatartuntaluvut ovat laskusuunnassa, ja valtio on alkanut purkaa rajoituksia. Tosin epäviralliset arviot maan koronatilanteesta ovat olleet huomattavasti korkeampia.

Tammikuun lopulla Venäjän hallitus ilmoitti poistavansa myös lentomatkustamisen rajoitukset suoralla lennolla Suomesta saapuvilta Suomen kansalaisilta sekä Suomessa pysyvästi asuvilta.

Venäjä on myös käynnistänyt uudelleen viisumien myöntämisen Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville. Myös lentoyhteyksiä on tarkoitus jälleen lisätä. Suomen viranomaiset taas neuvovat välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle, ja sieltä Suomeen tulevien suositellaan jäävän omaehtoiseen karanteeniin.