British Airways haluaa rajoittaa päästöjä – lentopolttoainetta etanolista

Lentoyhtiö British Airways kertoo, että se aikoo valmistaa yhdessä yhdysvaltalaisen start-up-yrityksen LanzaJetin kanssa vähäpäästöisempää lentopolttoainetta vuodesta 2022 lähtien.

LanzaJetin ratkaisu perustuu fossiiliseen kerosiiniin sekoitettavaan etanoliin, jota valmistetaan pääasiassa ruokakasveista. Neste valmistaa jo kehittyneempää uusiutuvaa lentopolttoainetta pääasiassa jätteistä, tähteistä ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista.

Myös British Airwaysilla on tavoitteena saada jätteistä valmistettua lentopolttoainetta. Kumppanina on teknologiayhtiö Velocys. Tarkoituksena on valmistuksen aloittaminen vuonna 2025.

LanzaJet irroitettiin bioteknologiayritys LanzaTechistä viime vuonna. British Airwaysin ja LanzaTechin lisäksi LanzaJetiin ovat sijoittaneet japanilainen Mitsui ja kanadalainen Suncor Energy.

LanzaJetin on määrä aloittaa ensimmäisen kaupallisesti toimivan jalostamon rakentaminen myöhemmin tänä vuonna Georgian osavaltioon Yhdysvalloissa. Yhtiö tutkii myös mahdollisuutta rakentaa jalostamo Britanniaan.

Neste valmistaa uusiutuvaa polttoainetta Singaporessa, Rotterdamissa ja Porvoossa.