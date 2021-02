Mikko, 29, osti vuonna 2013 vegeleivän bitcoineilla – tällainen olisi arvo nykyisin: ”Lähinnä naurattaa”

Espoon kaupunginvaltuutettu avasi pitkästä aikaa vanhan bitcoin-lompakkonsa ja yllättyi.

Mikko Laakson, 29, ”elämän kalleinta ateriaa” ei nautittu valkoisten pöytäliinojen äärellä, Michelin-tähdistä puhumattakaan. Sen sijaan se tarjoiltiin vuonna 2013 punavuorelaisessa kasvissyöjien lounasmekassa, Vegemestassa.

Silloisen suupalan arvo olisi nimittäin tänä päivänä liki 4 500 euroa.

Nykyään Espoon kaupunginvaltuutettuna työskentelevä Laakso (kok.) oli tuolloin vielä varusmies ja intistä lomalla. Hän oli innostunut kovaa hypeä keränneestä verkkovaluutasta bitcoinista. Nuorukainen ja pari kaveria investoivat niihin ylimääräisiä hilujaan.

Tuolloin bitcoineilla ei juuri makseltu ruokia Suomessa, mutta ”Pikkuroballa” (Pieni Roobertinkatu) sijainnut kasviskuppila kuului ensimmäisiin helsinkiläispaikkoihin, jotka hyväksyivät tulevaisuuden valuuttaa.

Siispä Laakso osti leivän. Se maksoi noin 11 euroa. Tilanteesta on valokuvakin. Siinä varusmiestä vielä hymyilyttää.

Tässä kilahtaa digitaalinen sämpylämaksu vuonna 2013.­

Lähes kahdeksan vuotta myöhemmin Laakso luki uutisia. Bitcoinin arvo nousi maanantaina korkeimmillaan 45 000 dollariin, kun sähköautovalmistaja Teslan perustaja Elon Musk ilmoitti sijoittaneensa siihen 1,5 miljardia dollaria. Tesla myös alkaa hyväksyä bitcoineja maksuvälineenä.

Laakso päätti uteliaisuuttaan avata virtuaalipölyä keränneen bitcoin-lompakkonsa, salasanakin vielä löytyi.

Sieltä paljastui edellä kerrattu sämpyläostos, jonka arvo löi ällikällä. Tilille unohtuneet jämäsentitkin olivat muuttuneet kymmeniksi euroiksi.

Bitcoinit syöneen leivän mausta hän ei muista mitään, harmillista kyllä.

– Ei ollut kovin mieleenpainuva, mutta arvokkaaksi osoittautui, Laakso naurahtaa nyt.

Mikko Laakso.­

Vaikka summalla olisi tänä päivänä voinut tarjota leveän illallisen suurelle seurueelle, ei Laakso jaksa harmitella ”törsäilyään”.

– Lähinnä naurattaa. Kaverit sanoivat olevansa hintaa enemmän huolissaan siitä, että olenko muka kasvisyöjä, hän vitsailee.

Laakso ei suinkaan ole ainoa, joka olisi rikastunut menneisyyden välipalabudjetillaan. Kaikista kuuluisin tapaus lienee ”bitcoin-pizza”, jolle on omistettu verkossa jopa oma päivä, Bitcoin Pizza Day, ja siitä muistuttava verkkosivunsa.

18. toukokuuta vuonna 2010 ohjelmoija Laszlo Hanyecz osti kaksi pizzaa. Hinta oli noin 41 dollaria, mutta Hanyecz oli ilmaisen lounaan perässä. Bitcoin oli tuolloin hädin tuskin vuoden vanha ja mies kuului sen ohjelmiston varhaisiin kehittäjiin. Hanyecz päätti siis maksaa pizzansa työpaikkaeduillaan, 10 000:lla bitcoinilla. Hanyeczin ostos oli tiedetysti ensimmäinen ”oikeassa maailmassa” bitcoineilla tehty maksu. Forbesille hän on kertonut tunteneensa olonsa ”voittajaksi” ilmaisine pizzoineen.

Lounaan arvo tänä päivänä? 390 160 161 dollaria.

Bitcoinin arvo on noussut rakettimaisesti viime vuosina. Tämän vuoksi on puhuttu paljon ”bitcoin-kuplasta”. Verkkovaluutan on arveltu olevan keinottelun kohteena, jolloin kupla tulisi ennen pitkää puhkeamaan. Kurssi on vaihdellut valtavasti, ja sen näkymät ovatkin yhä epävarmat. Arviot bitcoinin pidemmän ajan kurssista vaihtelevat yli 400 000 dollarista nollaan dollariin.