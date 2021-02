Huawein toimitusjohtaja vetoaa Joe Bideniin talouspakotteiden höllentämiseksi

Talouspakotteet kampittavat yhtiötä ulkomaisilla markkinoilla.

Kiinalaisen teknologiajätti Huawein perustaja ja toimitusjohtaja Ren Zhengfei sanoo toivovansa, että Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto kohtelisi hänen yhtiötään suopeammin. Edellisen presidentin aikana Huawei joutui tiukkojen talouspakotteiden kohteeksi Yhdysvalloissa.

Ren sanoi tiistaina, että hänen luottamuksensa Huawein selviytymiseen on vahvistunut, vaikka yhtiö on joutunut vastatuuleen monissa läntisissä maissa, koska sitä pidetään turvallisuusuhkana.

Renin mukaan linjamuutos olisi hyödyksi sekä Yhdysvalloille että Huaweille. Nyt voimassa olevien sääntöjen mukaan amerikkalaiset yhtiöt eivät saa myydä sille puolijohteita ja muuta teknologiaa. Yhdysvallat syyttää Huaweita tiedon vuotamisesta Kiinan tiedustelulle ja armeijalle, minkä yhtiö kiistää tiukasti.

– Me toivomme, että uusi hallinto Yhdysvalloissa suhtautuisi avoimesti amerikkalaisten yhtiöiden ja Yhdysvaltojen talouden kehittämisen eduksi. Toivomme voivamme ostaa suuria määriä amerikkalaisia raaka-aineita, komponentteja ja laitteita, jotta voisimme kaikki hyötyä Kiinan talouskasvusta, Ren sanoi medialle.

Vuonna 1987 perustettu Huawei kasvoi vuosikymmenien ajan vaivihkaa, kunnes siitä tuli maailman suurin verkkolaitteiden valmistaja ja yksi suurimmista matkapuhelinten valmistajista. Tilanne muuttui ex-presidentti Donald Trumpin aikana, kun Trump otti Huawein silmätikukseen kauppasodassaan Kiinan kanssa.

Porttikieltoja monissa maissa

Trump määräsi vuonna 2018 pakotteita Huaweille katkaistakseen yhtiön komponenttitoimitukset ja sulkeakseen sen Yhdysvaltojen markkinoilta. Samalla Yhdysvallat vaati myös liittolaisiaan toimimaan samoin, minkä vuoksi monet länsimaat määräsivät Huawein laitteille porttikiellon verkkoihinsa. Syyksi ilmoitettiin epäilyt, että Kiinan hallitus voisi käyttää Huawein laitteisiin rakennettuja takaportteja tiedusteluun.

Amerikkalaisten ajojahti on haitannut Huaweita. Se oli aiemmin yksi matkapuhelinmarkkinoiden kolmesta suurimmasta toimijasta Samsungin ja Applen ohella, mutta puhelintoimitukset vähenivät 40 prosentilla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, arvioi matkapuhelinalaa seuraava IDC. Häiriöt toimitusketjuissa rajoittivat yhtiön tuotantoa ja Huawei putosi viidennelle sijalle matkapuhelinvalmistajien joukossa. Ohi nousivat kiinalaiset kilpailijat Xiaomi ja Oppo.

Ren myönsi, että Bidenin on vaikea perua pakotteita. Yhdysvalloilla on kovat paineet pysyä lujana Kiinan suuntaan, ja Bidenin kauppaministeriksi nimeämä Gina Raimondo on luvannut suojella Yhdysvaltoja Kiinan uhilta, Huawei mukaan luettuna.

Kotimarkkina tukee

Kiinan valtavat kotimarkkinat kannattelevat Huaweita, mutta yhtiö muuttuu väistämättä, ennakoi Canalysin analyytikko Nicole Peng.

– Huawei ei katoa. Uskon paluuseen, mutta yhtiö joutuu pohtimaan liiketoimintamallinsa uusiksi, Peng sanoi.

Tästä nähtiin jo merkkejä, kun Huawei marraskuussa irrotti emoyhtiöstä edullisia matkapuhelimia valmistavan Honor-merkkinsä, jotta komponenttien saanti turvattaisiin.

Ren vakuutti kuitenkin, että Huawei pitää kiinni puhelinmerkeistään.

– Olemme päättäneet, että emme missään tapauksessa myy kuluttajatuotteitamme, älypuhelinvalmistustamme, Ren sanoi.

Puhelintuotantoa kampittaa sekin, että Yhdysvallat on kieltänyt Googlea tarjoamasta Huawein puhelimiin palvelujaan, joten Huawei on joutunut kehittämään omia sovelluksia, omaa käyttöjärjestelmää Androidin tilalle ja Google Playn korvaavaa sovelluskauppaa.

Vastoinkäymisistään huolimatta Huawei jatkaa laajentumistaan tarjoten yrityskentälle pilvipalveluja, esineiden internetiin perustuvia laitteita ja verkkoja sekä muita kehittyviin 5g-verkkoihin perustuvia tuotteita.

Ren ei kuitenkaan vahvistanut spekulaatioita, että Huawei pyrkisi hankkimaan oman puolijohdetuotantonsa ostamalla muita yhtiöitä tai perustamalla oman valmistuksen.

Rinnan muiden ongelmien kanssa Renillä on päänvaivanaan myös tyttärensä Meng Wangzhoun kohtalo. Huawein talousjohtajana toiminut Meng otettiin kiinni Kanadassa joulukuussa 2018 Yhdysvaltojen etsintäkuulutuksella, koska häntä epäillään Yhdysvaltojen Iraniin suunnattujen talouspakotteiden rikkomisesta. Vuosien lämmittelyn jälkeen Mengin oikeudenkäynnin on määrä alkaa toden teolla maaliskuussa. Hänet voidaan sen päätteeksi luovuttaa Yhdysvaltoihin.