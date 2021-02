Nainen löysi unelmakodin Tampereen keskustasta, mutta jo ensimmäinen yö toi kyyneleet silmään: ”Korvatulpatkaan eivät auttaneet”

Samassa rakennuksessa toimivan yökerhon meteli tuli yllätyksenä sekä myyjälle että ostajalle. Oikeus määräsi myyjän maksamaan hinnanalennusta Tampereen ydinkeskustassa sijaitsevasta asunnosta.

Onko yllätys, että yökerhosta voi tulla meteliä? Ainakaan vuonna 2017 Tampereella ei erään asuntokaupan yhteydessä tällaista skenaariota isommin pohdittu.

Mutta meteliä tuli. Niin, että toimistotilasta varta vasten asuinhuoneistoksi remontoidun kämpän ensimmäisen asukkaan ensimmäinen yö osoittautui painajaiseksi.

Ei siis ihme, että ostaja vaati kauppahinnan alentamista. Riita päätyi Pirkanmaan käräjäoikeuteen ja sen jälkeen vielä Turun hovioikeuteen. Tämä kaikki tuli kalliiksi tuli myös riidan voittaneelle osapuolelle.

Noin 70-neliöisen huoneiston ensimmäinen asukas oli nainen, jolle osakkeen hyvässä uskossa ostanut tamperelainen firma oli asunnon vuokrannut. Hyvässä uskossa oli ollut nainenkin, joka kuvasi asuntoa oikeudessa jälkikäteen ”muuten upeaksi” ja kehui vuokranantajaakin miellyttäväksi.

Se ensimmäinen yö olikin todellinen isku kasvoihin. Etenkin korville.

– (Vuokralainen) on kertonut, että heti muuttopäivän iltana kello 23 jälkeen alkoi kuulua kauheata jumputusta ja hirvittävä musiikin resonanssi paukkui lattiassa ja rakenteita pitkin. (Vuokralainen) oli paikantanut melun tulemaan kellarikerroksesta oven takaa, jossa on baari, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

– (Vuokralainen) on kuvannut äänen voimakkuutta, että kristallilasit resonanssin voimasta helisivät vitriinissä ja että korvatulpatkaan eivät auttaneet, kun keho reagoi jatkuvaan basson jytkeeseen, ja että karaoke jyskytti omalta osaltaan. Meteli jatkui kello 4–5:een aamulla.

Seuraavana aamuna totuus paljastui naisen kertomana myös asuntoon kaappeja asentamaan tulleelle vuokranantajalle. Vuokralainen myöntää itkeneensä kokemustaan asiasta kertoessaan.

Kyse oli aivan kaupungin ydinkeskustassa, Aleksanterinkadun ja Hämeenkadun risteyksessä sijaitsevasta kiinteistöstä. Osakekaupan aikaan talon alakerrassa Hämeenkadun puolella toimi Fat Lady -niminen yökerho. Kahdessa kerroksessa toimivan yökerhon nimi on nykyisin VenueFL.

Riidan kohteena ollut asunto sijaitsee Hämeenkadun ja Aleksanterinkadun kulmassa olevassa kiinteistössä.­

Saman kiinteistön katutasossa toimii kaksi muutakin ravintolaa.

Vuokralainen muutti asuntoon maaliskuun puolivälissä 2017. Koska öinen meteli oli naiselle liian kovaa, hän irtisanoi vuokrasopimuksen pian.

Huoneiston 255 000 eurolla ostanut firma menetti vuokralaisen lähdön vuoksi yhden kuukauden vuokran eli noin 1200 euroa. Uusi vuokralainen löytyi, mutta vuokran määrää piti pudottaa 90 eurolla.

Riita päättyi asunnon remontoineen tamperelaisen rakennusliikkeen tappioon. Turun hovioikeuden vahvistaman ratkaisun mukaan rakennusliike joutuu maksamaan asunnon ostajalle hinnanalennusta 10 000 euroa.

Asunnon ostanut firma katsoi rakennusliikkeen tietäneen meluhaitasta ja näin ollen laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa. Toissijaisesti ostaja vetosi huoneiston piilevään virheeseen, minkä vuoksi kaupan kohde oli kanteen mukaan arvoltaan ostohintaa 15 000 euroa matalampi.

Ostaja vaati hinnanalennusta hieman yli 26 000 euroa ja vahingonkorvausta noin 2300 euroa.

Vain neljä kuukautta kestäneen remontin ajan huoneiston omistanut rakennusliike katsoi, että ostajan tulisi vaatia virheen korjausta ensisijaisesti kiinteistöosakeyhtiöltä tai melua aiheuttavilta ravintoloilta.

Rakennusliike huomautti, että ostaja oli tutustunut muun muassa isännöitsijätodistukseen, jossa oli maininta asuntoihin mahdollisesti kantautuvista ravintolan äänistä. Lisäksi kiinteistönvälittäjä kertoi tarjonneensa ostajalle mahdollisuutta koenukkumista huoneistossa.

Vastauksessaan rakennusliike vetosi myös asunnon sijaintiin.

– Huoneisto sijaitsee aivan Tampereen ydinkeskustassa, vanhassa kerrostalossa ja korttelissa, jossa on useita ravintoloita ja yökerhoja. (...) Kantajan on jo yleisesti tiedossa olevien seikkojen perusteella tullut olla varautunut myös siihen, että samassa rakennuksessa sijaitsevista yökerhoista kantautuu ainakin jonkin verran ääntä rakennuksessa oleviin huoneistoihin vanhan rakennuksen rakenteita pitkin, myyjä vastasi kanteeseen.

Oikeus kuuli muita kiinteistön asukkaita ja perehtyi muun muassa työympäristön tutkijana pitkään toimineen Vesa Viljasen kiinteistössä tekemiin melumittauksiin. Todistelu paljasti, että ravintolamelu oli tuttua muillekin asukkaille.

– Aikoinaan yläkerran yökerholle asetettiin soittovoimakkuusrajoitukset, mutta rajoitus ei toiminut, kun DJ:t soittavat halujensa mukaan, oikeus kirjasi Viljasen todistaneen.

Asiantuntija muistutti siitä, miten ei-toivottua melua ei mitata desibeleillä vaan aistimusten perusteella.

– Viljasen mukaan joku voi valittaa siitä, kun kompressorio surisee tai patterin venttiili kohisee. Herkkiä ihmisiä häiritsee myös raja-arvojen alle jäävät äänet, ja meluherkkiä ihmisiä on noin 30 prosenttia.

– Se, miten melusta kärsii, riippuu äänen sisällöstä, omasta kuulokyvystä ja asenteesta, on ihmisiä, jotka eivät välitä mitään ja toiset on tosi herkkiä. (...) kyse on terveysasiasta, kun ihminen ei saa unta rauhassa ja uni ei ole syvää.

Oikeus katsoi, ettei ostaja laiminlyönyt ennakkotarkastusvelvollisuuttaan eikä myyjä tietojenantovelvollisuuttaan. Mutta ostajan kannalta asunnossa oli oikeuden mukaan piilevä virhe, mikä ratkaisi riidan myyjän tappioksi.

– Jos (...) ravintolamusiikkiäänen kantautuminen huoneistoon olisi ollut tiedossa, sillä olisi ollut vaikutusta kauppahintaan, oikeus päätteli ja määräsi myyjän korvaamaan ostajalle hinnanalennusta 10 000 euroa.

Lisäksi oikeus määräsi myyjän maksamaan ostajan oikeudenkäyntikuluista kolmasosan eli hieman yli 6000 euroa.

Rakennusliike valitti käräjäoikeuden ratkaisusta Turun hovioikeuteen, joka piti tuomion ennallaan. Osapuolet määrättiin vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan hovioikeuden osalta kokonaan itse.

Voittajia riidassa olivatkin lopulta asianajajat, sillä rakennusliikkeen omat oikeuskulut nousivat hovin myötä noin 25 000 euroon. Rakennusliikkeen kokonaislasku oli siis yhteensä noin 41 000 euroa.

Asunnon ostaneen firman oikeudenkäyntikulut olivat kaikkineen lähes 27 000 euroa, joista rakennusliike määrättiin maksamaan noin 6000 euroa. 10 000 euron hinnanalennuksesta huolimatta ostajafirmakin jäi tappiolle lopulta noin 11 000 euroa.