AstraZenecan rokotetta tulee ensi viikolla vihdoin Suomeen – näin alun riemu vaihtui pettymykseen

AstraZenecan odotettua rokotetta alkaa tulla Suomeen ensi viikolla. Prosessi on ollut alkuilon jälkeen kuoppainen.

Lääkeyhtiö AstraZenecan (AZ) koronavirusrokotteen lupaavat tulokset herättivät suurta innostusta Suomessa ja muualla maailmalla 8. joulukuuta. Helmikuussa Suomeen piti saapua rekkalasteittain kansanrokotteeksi kutsuttua rokotetta.

Rokotteen taival on kuitenkin ollut töyssyinen: lupaavat tiedot, epäilykset ja pettymykset ovat seuranneet toisiaan. Tammikuun lopussa AZ:n ja Euroopan unionin välit tulehtuivat rokotesodan partaalle, kun yhtiö varoitti leikkaavansa EU:n rokotetoimituksia merkittävästi tuotantovaikeuksien takia.

Samaan aikaan se vakuutti Britannialle pitävänsä kiinni toimitusmääristä.

Nopeampaa apua ovat toistaiseksi saaneet tarjonneet Biontechin ja Pfizerin sekä Modernan rokotteet. Aiemmin jopa vitsailun kohteena ollutta venäläisten Sputnik-rokotetta kehutaan nyt, ja se on keskusteluissa ollut esillä mahdollisena vaihtoehtona myös Suomessa.

Mitä AZ:n hankintaprosessissa oikein tapahtui?

Viime keväänä pikapäätös Britannialta

Viime vuoden huhtikuussa Oxfordin yliopiston Jenner Institutessa rokotekehitys oli edennyt hämmästyttävää vauhtia jo niin kutsuttuun kolmanteen faasiin, 10 000 vapaaehtoisen rokotettavan testivaiheeseen.

Heti alkumetreillä tutkimuslaitoksen tavoitteena oli luoda rokote, jota voitaisiin jakaa suurilla volyymeilla ja kohtuuhinnalla. Tämä tarkoitti mukaan tulevalle lääkeyhtiölle omakustannehintaa.

Keväällä AstraZenecan varatoimitusjohtaja Mene Pangalos ehdottikin tutkijoille yhteistyötä, ja huhtikuun lopulla Oxford ja AZ solmivat sopimuksen, jossa lääkeyhtiö sitoutui kantamaan hankkeen taloudellisen riskin.

Yksi testausvaiheen puute konkretisoitui tammikuussa. Suomessa ja monissa muissa maissa rokote on toistaiseksi rajattu alle 65- tai alle 70-vuotiaille.

– Jälkikäteen ajatellen heitä olisi voitu ottaa enemmän mukaan [testausvaiheeseen], vaikka se olisi vaatinut vähän enemmän aikaa. Tämä oli ehkä jonkinlainen kauneusvirhe tässä vaiheessa tutkimusta, Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo.

EU eteni jäykästi

AZ:n toimitusjohtaja Pascal Soriot väitti tammikuussa, että unionin rokotetoimitusten viivästymisen taustalla on osin ollut unionin hitaus.

Ainakin Britanniaan verrattuna näin olikin.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoi STT:lle tammikuussa, että suomalaisten ei kannata olla pettyneitä, vaikka AstraZenecan koronarokote ei olisi aivan yhtä tehokas kuin tähän asti käytössä olevat rokotteet.­

Britannia piti ruotsalais-brittiläisen lääkeyhtiön rokotetta alkujaankin sen rokoteohjelman tukipilarina. Jo toukokuussa maan hallitus päätti panostaa hankkeeseen varaamalla rokotetta sata miljoonaa annosta ja antamalla sille noin sadan miljoonan euron tutkimusavustuksen.

Tuohon mennessä maailmalla oli käynnissä jo lähes tusinan verran muitakin ihmiskoevaiheeseen ehtineitä rokotehankkeita, näiden joukossa jo käytössä olevat Biontech/Pfizer ja Moderna.

Volyymiltaan maailman suurimmaksi kutsuttu lääkevalmistaja Serum Institute of India (SII) oli alkanut jo kesällä – eli paljon ennen ihmistestien tuloksia ja myyntilupaa – valmistaa lisenssillä rokotetta Intiassa.

EU:n rokotehankintayhteistyöstä päätettiin kesäkuussa, jolloin komissio toi asian EU:n neuvoston valmisteluelimelle eli pysyvien edustajien komitealle. Jäsenmaiden piti tällöin vastata mukaan lähtemisestä muutamassa päivässä, ja myös Suomi teki näin hyvinkin nopeasti, Pasi Mustonen, terveysalan erityisasiantuntija Suomen EU-edustustosta sanoo.

Komissio ilmoitti 14. elokuuta tehneensä AZ:n kanssa sopimuksen mahdollisen koronavirusrokotteen ostoista, Suomi puolestaan mukaan lähtemisestä yhteiseen rokotehankintaan 21. elokuuta.

Rämet ei arvostele EU:n hankintaprosessia hitaaksi, mutta kuvaa AZ:n ja intialaisten päätöstä alkaa valmistaa rokotetta etukäteen sinänsä ”kunnioitusta herättäväksi” ja ”rohkeaksi”. Marraskuussa SII ilmoitti, että sillä oli myyntilupaa odottamassa jo 40 miljoonaa valmista annosta.

Myös Euroopassa AZ:n rokotteen tuotanto alkoi ennen kuin EU antoi myyntiluvan 29. tammikuuta, mutta ei yhtä paljon ennakkoon kuin Intiassa.

Saksa kapinoi, Suomi yhteislinjalla

Yhteishankintojen puitesopimus on luonteeltaan poliittinen sitoumus ilman sanktioita. Sopimuksessa oli kirjaus, joka kieltää jäsenmaita käymästä kahdenkeskisiä sopimusneuvotteluita niiden valmistajien kanssa, joilta EU on tekemässä yhteishankintatilauksia.

Suomessa ei omaa ohituskaistaa mietitty tiettävästi edes epävirallisesti.

– Suomi kunnioittaa tekemiään sitoumuksia, ja kun sopimus käytettiin ministeriössä kesäkuussa, sen kaikki reunaehdot kuitattiin, Mustonen sanoo.

Pasi Mustonen kuuluu unionin rokotehankintaohjausryhmään, josta raportoi EU-neuvotteluiden edistymisestä STM:lle, THL:ään ja muun muassa Suomeen kansalliselle rokotusasiantuntijaryhmälle.­

Marraskuussa kävi kuitenkin ilmi, että Saksa oli tilannut ohi komission kahden välisinä sopimuksina Pfizerin ja Biontechin valmistetta.

EU-komissiolle Saksan sooloilu on ollut kiusallista, ja komission rokotehankintojen pääneuvottelija Sandra Gallina painotti EU-parlamentille tammikuussa, että yhteistilaukset ajavat rokotetoimituksissa kansallisten edelle.

Saksa jakaa AZ:n pääjohtajan mielipiteen EU:n hitaudesta. Saksalaismedian EU-lähteiden mukaan komission vetovastuulla asiat etenivät kuin ”aasin vetämät kärryt” ja EU halusi saada rokotteet mahdollisimman edulliseen hintaan ja tinkasi kuin ”basaarissa”.

Vielä syksyllä Saksa yritti taivutella EU-maita sadan miljoonan kappaleen lisätilaukseen Pfizerilta ja Biontechilta, mutta muut pitivät rokotteita liian kalliina ja hankalia kylmävarastoinnin takia.

Monet jäsenmaat halusivat mieluummin halpoja AZ:n rokotteita, joille povattiin ensimmäistä myyntilupaa, kuin monimutkaisia mRNA-rokotteita.

Joulukuussa julkisuuteen vuotivat rokotteiden hinnat: AZ:lla hinta oli 1,78 euroa annokselta ja Pfizerilla 12 euroa annokselta. Modernan rokote oli kallein, 14,60 euroa.

Rokotteiden hintaa voidaan pitää todella halpana suhteessa hankkeiden nopeuteen, hyötyyn tai vertailtaessa hintaa vaikkapa koronatestiin.

– Sopimus AZ:n kanssa oli ensimmäinen, jonka EU teki, mikä antoi tietynlaisen erityisaseman sille. Sekin vaikutti, että valmiste on helpompi käyttää kuin mRNA-rokotteet, joilla kylmävarastoinnin olosuhteet ovat niin vaativat, Mustonen kertoo perusteista.

– Myös isot tilausmäärät kertovat, että kyllä siitä odotettiin avainta rokotuksiin.

Komissio on tilannut jäsenmailleen 2,3 miljardia rokoteannosta, jotka tulevat kuudelta eri valmistajalta.

Salainen sopimus julki

EU tiedotti AstraZeneca-sopimuksen voimaantulosta elokuun 27. päivänä. Sopimus oli aluksi salainen, mutta komissio julkisti sopimuksen 29. tammikuuta saatuaan siihen yhtiön luvan.

Keskeisiä osia, kuten toimitusmäärät ja aikarajat, on peitetty.

Rokotekohtaisia sopimuksia ei erikseen hyväksytä missään jäsenmaassa, mutta Suomikin on nähnyt sopimuksen. Jäsenmaa saattoi ilmoittaa jättäytyvänsä pois sopimuksesta viiden vuorokauden ajan sopimuksen saapumisesta.

Vaikka ilmoitusta mukana olosta ei vaadita, Suomi on lähettänyt jokaisesta sopimuksesta STM:n kansliapäällikön allekirjoittaman kirjeen komissiolle, ja toistaiseksi mistään sopimuksesta ei ole jättäydytty pois.

Hitaudesta moititun komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin (keskellä) mukaan sopimus pitää sisällään sitovia tilauksia.­

Sopimuksen mukaan EU-maat voivat ostaa yhtiöltä yhteensä 300 miljoonaa rokoteannosta. EU uskoi, että heti kun lupa heltiää, jäsenmaille saadaan noin 80 miljoonaa annosta maaliskuuhun mennessä.

Ongelmien tultua julki Euroopassa on ihmetelty, eikö rokotteita sittenkään valmistettu ennakkoon tai myytiinkö valmisteet asiakkaille, jotka maksoivat paremmin kuin EU.

Yhtiö on ilmoittanut vain, että rokotteita ei ole pystytty valmistamaan tuotannossa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Mustosen mukaan muuta tietoa komissio ei ole edelleenkään saanut.

Hitaudesta moititun komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sopimus pitää sisällään sitovia tilauksia. Hänen mukaansa sopimuksessa oli selkeitä toimitusmääriä joulukuulle ja tämän vuoden ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle.

AZ:n Soriot katsoo puolestaan, ettei yhtiö ollut sitoutunut toimittamaan tiettyä määrää rokotteita tietyssä ajassa, vaan lupautui ”tekemään parhaansa”.

– On tiedetty, että sopimukseen sisältyy epävarmuuksia ja että tuotannon pystyttäminen on tehty nopeasti. Silti komissio teki selväksi, että jäsenmaiden on ollut pakko tehdä etukäteissuunnitelmia. Tieto viivästyksistä tuli varsin myöhään, mikä on todella ongelmallista. Se on tehty AZ:lle selväksi kaikilla tasoilla, Suomen EU-edustuston erityisasiantuntija Pasi Mustonen sanoo.

Hankintoja ohituskaistalla?

Maailmalla on uutisoitu Britannian etulyöntiaseman lisäksi joidenkin muiden maiden, kuten Israelin ja Saudi-Arabian kalliista rokotehankinnoista.

Mustonen ei ota kantaa kiilaamiseen.

– Jos rokotevalmistajalla on toisistaan erillisiä tuotantoketjuja, ei meillä ole siihen nokan koputtamista, kun puhutaan EU:n ulkopuolisista laitoksista. Sopimuksessa on määritelty ne tuotantolaitokset, joista EU:lle rokotteita ensisijaisesti toimitetaan ja ne sijaitsevat Euroopassa

Mustonen painottaa, että komission strategiana on ollut hajauttaa hankintoja.

Komission rokoteryhmässä on ollut erilaisia näkemyksiä hankintamääristä, mutta ei suurista linjoista. Suomi on lähinnä edellyttänyt aktiivista tiedonkulkua neuvottelutilanteista. Myös Suomen kantana oli hajauttaa hankintoja mahdollisimman paljon.

Iso Britannian pääministeri Boris Johnson kuvattiin kantamassa AstraZeneva-rokotteita koronarokotuskeskuksena toimivalle Barnet FC:n The Hive -kentälle tammikuussa.­

EU:n sopimuksessa on mainittuna neljä tuotantolaitosta, jotka valmistavat rokotetta EU-maille. Kaksi on Britanniassa ja muut kaksi Hollannissa ja Belgiassa.

– Unioni lähtee siitä, että laitoksia on käytettävä maksimaalisesti tilauksen täyttämiseen, Mustonen sanoo.

Rokotekiista on ajautunut pitkälle, EU:n alueella valmistettujen rokotteiden vientiluvan eli käytännössä vientikiellon valmisteluun. Vientikielto korostaa tilanteen vakavuutta, sillä se on kauppapoliittisesti täysin EU:n hengen vastaista.

Viikonloppuna voimaan tullut uusi lupamenettely lähtee siitä, että se koskee kaikkia EU:n sisällä toimivia rokotevalmistajia, jotka koronarokotteita valmistavat. Myös Biontech/Pfizerin rokotetta valmistetaan EU-alueella.

Soluviljelyn vaikeudet

Mustonen sanoo, että komissio uskoo sinänsä selvitykseen, jonka se on saanut AZ:n tuotantovaikeuksista ja niiden syistä.

– Emme epäile, olemme vain olleet pettyneitä ja yllättyneitä.

Viivästymisen syyksi on kerrottu Belgian laitoksen soluviljelyn ongelmat. Oxfordin rokote pohjaa heikennettyyn flunssavirukseen, jonka kasvatus on synteettisten rokotteiden valmistusaineita arvaamattomampaa.

Rämet pitää yhtiön perusteluita uskottavina. Soluviljelyssä tuotantomäärä voi hänen mukaansa vaihdella paljon, vaikka kasvuolosuhteet olisi periaatteessa vakioitu hyvinkin tarkkaan.

Paine rokotusten nopeuttamiseen kasvaa koko ajan, kun muuntovirukset leviävät ja kehittyvät.

Toimitusten hitaus on ollut pettymys myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle (vas). Ministeriön mukaan arvion tekeminen onnistumisesta tai epäonnistumisesta on tässä vaiheessa ennenaikaista, kun hankintaprosessi on kesken.

Suomen EU-edustuston Mustonen sanoo seuranneensa prosessia joka viikko kesästä lähtien.

– EU:n puolelta hankkeet ovat edenneet täysin suunnitellusti. On vaikea nähdä, mitä keinoja EU:lla olisi ollut puuttua tilanteisiin, joissa yritys ei avoimesti kerro tuotanto-ongelmista.

Entä nyt?

EU:n viime päivien kovistelun jälkeen yhtiö on luvannut toimittaa sille yhdeksän miljoonaa rokoteannosta lisää maaliskuun loppuun mennessä.

Neuvottelut ovat yhä kesken, ja määriä pyritään edelleen nostamaan. Neuvottelut ovat hankalissa olosuhteissa edenneet hitaasti.

Jos ongelmat jatkuvat, AZ:n saama ennakkomaksukin saattaa vielä nousta pöydälle. Ennakko-ostosopimuksen solmimisen jälkeen unioni rahoitti AZ:aa 336 miljoonalla eurolla.

– Jos tilanne vielä vaikeutuisi, myös ennakkomaksun takaisinperintä saattaisi nousta keskusteluun, Mustonen sanoo.

– Pitää kuitenkin myös miettiä, onko järkeä kärjistää tunnelmaa entisestään vai pitäisikö keskittyä keinoihin, joilla turvataan rokotteiden saanti mahdollisimman pian.

Ministeriöstä kerrotaan, että ensimmäisiä rokotteita on Suomeen luvassa ensi viikolla.

Suomen osuus ensimmäisten viikkojen toimituksista on reilut 200 000 annosta.

Jutun lähteinä käytetty myös: valtioneuvosto, BBC, Politico, Arabnews, AFP ja IS.