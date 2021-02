Paljujen ja ulkoporealtaiden myynti räjähti – tällaiset mallit käyvät nyt kaupaksi

Koronakotoilu nosti paljujen ja ulkoporealtaiden kysynnän pilviin. Samalla syntyi työpaikkoja

Tarina on tuttu. Korona perui lomamatkan ja ajoi etätyöhön, kodissa vietetty aika lisääntyi. Samalla suomalaiset huomasivat, että kodin viihtyisyyttä voisi parantaa reilulla kädellä.

Ja niin he tekivät. Koronan myötä nousivat sähköpöytien, pelikoneiden, televisioiden, stereoiden ja kuntoiluvälineiden myynti. Osansa myynnistä saivat niin ikään kotoiluvaatteet ja keittiötarvikkeet.

Eipä siis ihme, että Suomen ja myös maailman suurin kylpytynnyrien valmistaja Kirami sekä Suomen ainoa ulkoporealtaita valmistava Nordic Spa raportoivat huimista myyntilukujen nousuista.

Kirami kertoo, että paljujen myynti nousi vuodessa tuhansilla, vaikka oli ollut tasaisen korkeaa jo pitkään ja samaan aikaan liikevaihto lähes kaksinkertaistui. Nordic Span liikevaihto kasvoi 93 prosenttia ja altaiden myynti tuplaantui.

” Meillä on asiakkaita kaikissa ikäryhmissä ympäri Suomen.

Kiramin myyntiedustaja Konsta Katajisto sanoo, että koronavuosi olikin yritykselle menestyksekäs. Paljujen lisäksi yritys myy valmissaunoja, joiden suosion odotetaan myös kasvavan varsinkin ulkomailla.

– Ihmiset panostavat paljon pihoihin. Meillä on asiakkaita kaikissa ikäryhmissä ympäri Suomen, Katajisto sanoo.

Vuonna 2020 paljuja myytiin noin 11 000 kappaletta. Aiempina vuosina keskimääräinen myynti on ollut noin 7000 tuotteen luokkaa.

Paljuja on myyty jo noin 20 vuotta. Kiramin valmistamista paljuista noin 60 prosenttia menee vientiin.

– Aiemmin myyntimme on ollut hyvin tasaista, vuosivaihtelua on vähän. Aikaisempina vuosina paljuja on myyty erityisesti kevätsesonkina, mutta vuonna 2020 myynti ei hiljentynyt oikeastaan milloinkaan.

Suosion myötä Kirami on kasvattanut henkilöstöään. Vakityöntekijöiden määrä nousi vajaasta 20:sta noin 30:een. Rekrytointia tehdään edelleen, sillä työn tarve on kova.

Yritys uskoo kasvun jatkuvan vuonna 2021.

Suosituimmat tuotteet ovat medium-kokoisia paljuja, joihin mahtuu neljästä kuuteen kylpijää. Myös hieman suuremmat kuudesta kahdeksaan kylpijää palvelevat kylpytynnyrit ovat kasvattaneet suosiotaan.

Paljuja ostetaan varsinkin mökeille, mutta myös omakoti- ja rivitalojen pihoille.­

M-koon palju maksaa noin 2000–3000 euroa. Halvimmat paljut ovat tonnin luokkaa ja kalleimmat noin 5000 euroa. Lisähintaa tulee lisävarusteista, kuten led-valoista.

Suomalaiset suosivat eniten keskikokoista riisuttua perusmallia tai hieman arvokkaampaa ja helpompihoitoista komposiittipaneelilla varustettua paljua.

Ostamisen jälkeen paljun ylläpito maksaa Katajiston arvion mukaan maksimissaan muutamia satoja euroja vuodessa.

Paljuja myydään niin mökeille kuin asuntojen takapihoille. Ainoa vaatimus on piha, joka sekin voi olla nykyään melko pieni kahden istuttaville kylpytynnyreille.

Palju tarvitsee tasaisen alustan. Sen asentamisen hinta riippuu siitä, onko pohjana kallio, betoni vai valmiiksi tasainen sorapeti.

Talviaikana palju lämpiää parissa tunnissa, kesällä lämmitysaika puolittuu.

” Meillä on vahva usko, että kasvu jatkuu yhä.

Myös Novitek- ja Drop-tuotemerkeillä altaita valmistavan Nordic Span vuosi oli huima. Vientiin yhtiö vie altaista noin kymmenesosan. 2019 altaita valmistettiin noin 1450 ja vuonna 2020 määrä nousi 2900. Vuoden 2021 tavoite on 5000 myytävää allasta, josta Novitekin myyntijohtaja Juuso Sinervon mukaan on jo myyty lähes puolet.

– Meillä on vahva usko, että kasvu jatkuu yhä. Pandemiavuosi synnytti selvän piikin lähes kaikkien vesielementtien kysyntää, emmekä usko että kysyntä laskee vielä hetkeen., Sinervo sanoo.

Hän korostaa, että altaita ostaa kaiken ikäiset henkilöt. Ulkoporealtaiden hinnat lähtevät noin 5000 eurosta eteenpäin.

Suomalaiset hakevat keskimäärin ulkoporealtaita hintahaitarin alapäästä. Sinervon mukaan ulkoporealtaalta haetaan erityisesti helppoutta.

Kun perinteinen palju vaatii yleensä erillisen lämmittämisen ja vesien vaihdon, porealtaan vesi vaihdetaan kahdesti vuodessa, sillä suodattimet pitävät veden puhtaana. Lisäksi allas on tarvittaessa jatkuvasti käyttövalmis.

– Ihmiset hakevat arkeen helppoa luksusta valolla ja poreilla.

Ulkoporealtaiden suosio lähes kaksinkertaistui viime vuonna.­

Paljuun verrattuna poreallas tarvitsee myös hieman kestävämmän pohjaratkaisun, sillä allas on kylpytynnyriä painavampi.

Ulkoporealtaan kustannukset ostamisen jälkeen ovat Sinervon laskujen mukaan noin 1,60 euroa päivää kohden. Näin ollen kokonaiskustannus olisi 550–600 euron välissä.

Sinervon laskelmaan sisältyvät veden ja sähkön lisäksi puhdistusaineisiin ja kuitusuodattimiin menevät kulut. Jos poreallasta ei pidä jatkuvasti lämmitettynä, kulut ovat luonnollisesti pienemmät.

Tulevaisuudessa Sinervo näkee asiakaspotentiaalia kylpytynnyrien omistajissa.

– Osa tietysti pitää siitä, että pääsee lämmittämään paljua kamiinalla itse, mutta osa asiakkaista saattaa päivittää myöhemmin helpompaan ulkoporealtaaseen. Asiakkaat toki arvostavat eri asioita.

Kauempana tulevaisuudessa yritys kiikaroi entistä vahvemmin ulkomaille, nyt vientiin menee altaista noin kymmenesosa. Aluksi pyritään kuitenkin peittämään Suomi ulkoporealtailla.