Näin pitkään asuntolainaa maksetaan alueellasi – nyt otetaan jopa 36 vuoden lainoja

Asuntolainakannan kasvuvauhti kiihtyy ja samaten kasvaa pitkien lainojen osuus.

Maksuajaltaan pitkien asuntolainojen osuus kasvoi merkittävästi viime vuonna. Kun vuoden 2019 joulukuussa yli 29 vuoden asuntolaina oli 6,7 prosentilla, vuotta myöhemmin niiden osuus oli jo 12,1 prosenttia. Asuntolainakannan kasvuvauhti onkin Suomen Pankin tilastojen mukaan kiihtyvä.

Joulukuussa 2020 suomalaiset nostivat uusia asuntolainoja 1,9 miljardin euron edestä eli 460 miljoonaa enemmän kuin vertailuajankohtana vuotta aiemmin.

Poikkeuksellinen loppuvuosi asuntolainamarkkinoilla kiritti koko vuoden nostoja. 2020 asuntolainoja nostettiin 13,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Normaalisti marras-joulukuu on asuntomarkkinoilla rauhallista aikaa.

Koko vuonna 2020 uusia asuntolainoja nostettiin 4,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 nostot olivat yhteensä 20,4 miljardia euroa.

Asuntolainojen maksuajat vaihtelevat asuinalueen ja tulotason mukaan. Maksuajat ovat tyypillisesti korkeampia kalliimmissa asutuskeskuksissa, kuten pääkaupunkiseudulla.

Korkeammilla tulotasoilla puolestaan laina-aikaa voidaan typistää, sillä lainaa voi vähentää kuukausittain suuremmilla summilla.

Helsingissä asunnonostaja joutuu ottamaan suurimman lainan.­

Suomalaisen mediaaniansio on kokoaikaisilla työntekijöillä 3140 euroa kuukaudessa ja kun osa-aikaista työtä tekevät otetaan mukaan laskuihin, 2900 euroa kuukaudessa.

Keskituloisella kokoaikaisella työntekijällä jää käteen verojen ja vähennysten jälkeen kuukaudessa noin 2250 euroa, sillä Veronmaksajien keskusliiton mukaan tulotasolla veroprosentti on noin 28,3.

Suositeltavaa on, että asumiskuluihin saisi kulua maksimissaan kolmasosa nettotuloista. Asumiskuluihin lasketaan lainalyhennyksen lisäksi yhtiövastike sekä vesi- ja sähkölasku.

Hoitovastike on keskimäärin 4,07 euroa neliömetriä kohden. Jos vesilasku on kuukaudessa 25 euroa ja sähkölasku on niin ikään 25 euroa kuukaudessa, 30 neliöisen yksiön asumiskulut ovat noin 172 euroa kuukaudessa. Tuolloin lainalyhennystä voitaisiin maksaa noin 575 euroa kuussa, ilman suosituksen ylittymistä.

Pankit suosittelevat, ettei asumiskuluihin menisi yli kolmannesta kuukauden nettoansioista.­

Maksimisuosituksen mukaan Taloussanomien esimerkkilaskelmassa on laskettu laina-aika riskialttiilla 750 euron kuukausilyhennyksellä. Laskelmassa on laskettu laina-aika 30 ja 50 neliömetrin asunnoille esimerkkikaupungeissa.

Asuntojen hintojen pohjana on käytetty Tilastokeskuksen vanhojen osakehuoneistojen keskihintoja kerros- ja rivitaloissa. Asuntolainan maksuerissä on huomioitu tämän hetkinen korko. Koron muuttuminen vaikuttaa selvästi asuntojen maksuaikaan.

Esimerkkilaskelmassa on käytetty OP:n lainalaskuria. Laina-aika voi vaihdella hieman pankkikohtaisesti.

Todellisuudessa yksiöiden neliöhinnat ovat korkeampia eli laina-aika on todennäköisesti esimerkkilaskelmassa esitettyjä suurempia. Lisäksi kaupunkien keskustassa neliöhinnat ovat keskineliöhintoja korkeampia, kun taas kaupungin rajaseuduilta asunnon voi löytää halvemmalla.

Asuntolaina-aikojen alueellisista eroista uutisoi aiemmin myös Kauppalehti.

Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltonen kertoo, että keskimääräinen lainan maksuaika on kasvanut jo vuosien ajan. Viimeisen kahden vuoden aikana myös pitkien, yli 29 vuoden laina-aikojen määrä on lisääntynyt. Pisimmillään yksityishenkilöille myönnetään Aaltosen mukaan noin 36 vuoden lainoja.

Sen pidemmät ovat Suomessa hyvin harvinaisia, vaikka esimerkiksi Ruotsissa myönnetään tätäkin pidempiä asuntolainoja. Aaltosen mukaan maiden kulttuurit ovat hyvin erilaiset lainojen lyhentämisen suhteen: Suomessa lainoja on aina lyhennetty säntillisesti.

Suomen Pankki ei kerää lainoista alueellista tilastoa, mutta Aaltosen mukaan laina-aikojen nousu selittyy todennäköisesti ainakin osittain pääkaupunkiseudun asuntojen korkeilla hinnoilla.

Lisäksi lainamäärien kasvua siivittävät ennätyksellisen matala korkotaso ja se, että ihmiset etsivät suurempia asuntoja. Aaltonen sanoo, että matala korkotaso ja pidentyneet laina-ajat ovat tehneet mahdolliseksi yhä suurempien lainojen ottamisen. Moni voi varautua myös etätyön yleistymiseen ja etsii asuntoa, johon saa työhuoneen. Ilmiön vahvistavat myös Taloussanomien aiemmin haastattelemat kiinteistönvälittäjät.

Aaltosen mukaan lainamäärien kasvu on osoitus siitä, että kevään 2020 jälkeen korkealla olleet asunnonostoaikeet ovat muuttuneet todeksi.

Vaikka suomalaispankit stressitestaavat asiakkaansa hyvin, on Aaltosen mukaan laina-aikojen kasvussa huolestuttavia piirteitä. Mitä pidemmäksi laina-ajat kasvavat, sitä enemmän riskimuuttujia laina-aikaan sisältyy. Korkotaso ja lainanottajan ansiotaso voivat muuttua 30 vuodessa reilusti.

– Pitkät laina-ajat lisäävät velkaantuneisuutta ja pidemmät lainat tulevat aina kalliimmiksi, Aaltonen sanoo.

Laina-ajat ovat pidentyneet jo vuosien ajan ja viime vuosina kaikista pisimpien lainojen osuus on niin ikään kasvanut.­

OP:n asuntorahoituksen ja asumisten palveluiden johtaja Kaisu Christie vahvistaa, että tyypillisesti pääkaupunkiseudulla laina-ajat ovat muuta Suomea hieman pidempiä. Hän kuitenkin korostaa, etteivät esimerkkilaskelmat paljasta koko kuvaa laina-ajoista.

On yleistä, että keskimääräinen laina on arvokkaammilla asuinalueilla suurempi ja sitä myöten laina-ajatkin venyvät, mutta Christien mukaan ero ei ole yhtä suuri, mitä Taloussanomien tai Kauppalehden laskelmista voisi päätellä.

– Laskelmissa häivyttyy luonnollisesti yksilölliset valinnat. Osa maksaa lainan mielellään mahdollisimman nopeasti pois, osa puolestaan maksaa mieluummin pienempää kuukausierää ja esimerkiksi säästää enemmän, Christie sanoo.

Hän vahvistaa Suomen Pankin tuloksen siitä, että laina-ajat ovat keskimäärin pidentyneet pikkuhiljaa, mutta yhä suuri osa lainoista on noin 20 vuoden laina-ajoilla, asuipa missä päin Suomea tahansa. Pitkät lainat ovat vieläkin harvinaisia.

Pääkaupunkiseudun keskimäärin pidempiä laina-aikoja selittää hintatason lisäksi se, että alueelle muuttavalla on harvoin suurta pesämunaa. Korkeita laina-aikoja on varsinkin ensiasunnon ostajilla

– Helsingistä ensiasunnon ostava tarvitsee keskimäärin suuremman lainan, kun asunnon vaihtaja muualla Suomessa – heillä kun ei ole pesämunaa edellisestä asunnosta.

Christie ei kuitenkaan ole liian huolestunut asunnonostajien pitkistä velka-ajoista, sillä asiakkaat ymmärtävät usein maksukykynsä ja voivat turvata lainaansa esimerkiksi koronnousun tai sairauden varalta. Lisäksi pankki stressitestaa asiakkaansa maksukyvyn ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asunnon arvon odotetaan kasvavan tasaisesti.