Nordean konsernijohtaja pitää miinuskorkoja vaarallisina: ”Jonain päivänä korkojen täytyy nousta”

Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen uskoo, että pankki pystyy kasvamaan asuntoluottojen markkinoilla. Hän sanoo uutistoimisto Startelin haastattelussa pitävänsä negatiivisten korkojen polkua vaarallisena.

Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen korostaa asiakkaitten maksukyvyn selvittämisen tärkeyttä lainapäätöksiä tehtäessä, jotta heidän rahansa riittävät, vaikka korot nousisivat selvästi. Hän lisää, että tämä on tärkeää sekä asiakkaalle että pankille.­

Pankkikonserni Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen toivoo, että pankki pystyy jatkamaan kasvuaan asuntoluottomarkkinoilla.

Nordean myöntämät asuntoluotot kasvoivat loka–joulukuussa kuusi prosenttia edellisvuodesta, mikä oli uusi ennätys. Vang-Jensen kertoo, että Nordea kasvatti markkinaosuuttaan kaikissa Pohjoismaissa.

– Toivon, että tämä jatkuu tänä vuonna, hän sanoo uutistoimisto Startelin haastattelussa.

Asuntojen hinnat nousivat viime vuonna kaikissa Pohjoismaissa. Nordean mukaan Suomessa ne kohosivat marraskuussa kolme prosenttia vuotta aiemmasta. Käytännössä nousu tuli kuitenkin Helsingin seudulta, sillä muualla maassa hinnat pysyivät ennallaan.

Samaan aikaan koronakriisi painaa taloutta. Viime vuonna työttömyys kasvoi ja sen ennakoidaan kasvan edelleen.

Vang-Jensen ei usko, että Nordea olisi luomassa kuplaa asuntojen hintoihin. Hän perustelee tätä sillä, että pankki tutkii luottopäätöstä tehdessään asiakkaan taustat tarkasti.

– Toiseksi tavoitteemme ei ole kasvaa ulos markkinoilta kokonaan. Tavoitteemme on mennä linjassa asiakkaittemme ja markkinakasvun kanssa, ja teemme sitten hieman enemmän. En ole huolissani, hän sanoo.

Nykyistä korkotilannetta Vang-Jensen vieroksuu.

– Olemme oppineet elämään sen kanssa, mutta ajattelen, että negatiiviset korot ovat vaarallinen polku. Jonain päivänä korkojen täytyy nousta ja mennä enemmän normaaleille tasoille – mikä uusi normaali sitten onkaan, hän sanoo.

Vang-Jensen korostaa asiakkaitten maksukyvyn selvittämisen tärkeyttä lainapäätöksiä tehtäessä, jotta heidän rahansa riittävät, vaikka korot nousisivat selvästi. Hän lisää, että tämä on tärkeää sekä asiakkaalle että pankille.

Osinko on tärkeä osakkeenomistajille

Nordean hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle reiluja osinkoja. Vang-Jensen sanoo, että pankilla on selkeä osinkopolitiikka ja sen osinkoehdotus on täysin linjassa Euroopan keskuspankin suositusten kanssa. Hän muistuttaa, että osa osingoista on vuodelta 2019, osa vuodelta 2020.

Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle annettavassa ehdotuksessa kokouksen toivotaan päättävän, että yhtiö maksaa vuodelta 2019 jäljelle jääneet 0,33 euroa osakkeelta ja viime tilikaudelta 0,39 euroa osakkeelta.

Lisäksi hallitus päättää helmikuussa 0,07 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta. Se on ensimmäinen erä tilikauden 2019 lykätystä 0,40 euron osingosta.

– Osingot ovat tärkeitä osakkeenomistajillemme ja hyödyttävät sekä heitä että meitä, Vang-Jensen perustelee.

Nordea on karsinut kulujaan ja vähentänyt henkilökuntaansa. Pankki pyrkii Vang-Jensenin mukaan jatkuvasti tekemään asiat hieman fiksummin ja tehokkaammin kuin ennen. Hän sanoo, että koko huomio on asiakkaissa.

Vang-Jensen ei usko, että väen vähentäminen heikentää palvelua. Hän huomauttaa, että asiakkaitten tyytyväisyys on kasvanut ja valitukset vähentyneet viidenneksen.

– Tämä on elämäntapa. Yritämme välttää sen, mikä ei tuota tulosta asiakkaalle ja tehdä toisella tavalla, hän sanoo.