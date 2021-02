Rahamiesten kohukylpylä konkurssiin – Korona sinetöi Runnin kylpylän kohtalon

Korona oli viimeinen niitti Spa Hotel Runnille, joka hakeutui keskiviikkona konkurssiin.

Runnin kylpylä on perustettu 1904 ja jo 1700-luvun lopulla alueen maineikas terveysvesilähde veti vieraita paikalle ulkomaita myöten.­

Iisalmen Runnilla sijaitsevan kylpylän toimintaa ei ole saatu kannattavaksi ja viime vuodet yhtiö on jauhanut tappioita miljoonan euron vuosivauhdilla.

Keskiviikkona yhtiön hallituksen jäsen, kauppaneuvos Kari Hautanen toimitti konkurssihakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen.

– Koronalla oli aika iso vaikutus tähän. Kun olimme saamassa tilannetta vähän parempaan kuntoon, niin korona pysäytti toiminnan. Käyttöaste putosi puoleen ja tappiot kasvoivat, kun tuli pelkkiä peruutuksia, IS:n puhelimitse tavoittama Hautanen kuvailee tilannetta.

Yhtiö haki itsensä konkurssiin.

– Velkoja taitaa olla 8 miljoonaa euroa, vai oliko niitä vähän enemmän. Meidän sijoitusyhtiö Suka Invest Oy on suurin velkoja ja saatavia on muutettu vuosien saatossa pääomalainoiksi. Muitakin velkojia siellä on, mutta pankkeja ei ole velkojissa, Kari Hautanen kertoo.

Eero Lehti omistajana

Aikanaan Tarjoustalo-ketjulla suuren kansan tietoisuuteen tullut Kari Hautanen perheyhtiöineen tuli kovan onnen kylpylän osaomistajaksi yhdessä suursijoittaja, ex-kansanedustaja Eero Lehden kanssa syksyllä 2015. Lehtikin oli mukana toiminnassa aivan kalkkiviivoille asti, vaikka konkurssipapereissa yhteyshenkilö onkin kauppaneuvos Hautanen.

Poliitikko ja yrittäjä Eero Lehti.­

– Eero Lehti oli meillä hallituksen puheenjohtaja, mutta hän jätti paikkansa reilu viikko sitten, Hautanen paljastaa.

Kylpylä oli ollut aiemmin keskustapuoluetta lähellä olevan Lomayhtymän omistuksessa, joka tuetun lomatoiminnan tukien hiipuessa myi kylpylätoiminnan ja kiinteistön Nuorisosäätiöstä tuttujen Perttu Nousiaisen ja Aki Haaron omistamille yhtiöille vuonna 2013. Toteutuneita kylpyläkauppoja perattiin aikanaan perusteellisesti Ylen MOT-ohjelmassa.

Toiminta oli jo tuolloin pahasti miinuksella ja lähes välittömästi alkoi uuden omistajan etsintä. Konkurssinuhka leijui jo päällä, mutta lopulta löytyi vuonna 2015 uusi omistajakaksikko, jotka rahoineen toivat muutaman vuoden verran hengähdysaikaa kylpylälle. Lopulta loppui uusienkin omistajien kärsivällisyys.

– Meillä oli liian paljon väkeä palkkalistoilla ja kiinteät kulut olivat liian korkeat. Tällaista taloa pitää pyörittää joustavammin. Kylpylään on investoitu paljon, joten asiat siellä ovat sen puoleen kunnossa, Kari Hautanen kertoo.

Kaikki on mahdollista

Yhtiön tilinpäätöstiedot kertovat kylpylätoiminnan pyörittämisen olevan haasteellista Ylä-Savon korkeudella. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 2,8 miljoonaa euroa, josta tappiota syntyi lähes 1,3 miljoonaa euroa. Aavistuksen tilanne parani välillä ja tappiot saatiin painettua alle miljoonaan, mutta jälleen vuonna 2019 syntyi 1,8 miljoonan euron liikevaihdolla hieman päälle miljoona euroa tappiota.

Kylpylässä on vieraillut aikanaan muun muassa marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim.­

– Kyllä tämä mahdollista on saada kannattamaan, mikäli löytyy vetäjä, joka lähtee yrittäjäpohjalta tekemään töitä paikan eteen. Meidän olisi pitänyt vain silloin aikanaan lähteä heti muuttamaan toimintamallia rajusti. Nyt toimimme liian pitkään vanhalla mallilla, jossa oli paljon vakituisia työntekijöitä. Olisi pitänyt olla joustavampi, sillä kiinteät kulut nousivat liian suuriksi, kauppaneuvos Hautanen pohtii.

Mikäli kylpylälle löytyy uusi isäntä, niin paikan historia on upea. Runnin kylpylä on perustettu 1904 ja jo 1700-luvun lopulla alueen maineikas terveysvesilähde veti vieraita paikalle ulkomaita myöten. Suomen merkkihenkilöistä kylpylässä on vieraillut aikanaan muun muassa marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim.