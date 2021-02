Sokotelin henkilöstö penää S-ryhmältä vastuullisuutta – kysely paljastaa alan yritysten karmean tilanteen

Maran mukaan yritysten kustannustuen myöntämisperusteet ovat liian kireät ja rahaa jää käyttämättä satoja miljoonia.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran jäsenyrityksistä puolella liikevaihto puolittuu tammi-maaliskuussa. Kolmanneksella yrityksistä liikevaihto laskee yli 75 prosenttia viime vuodesta.

Arviot käyvät ilmi Maran kyselystä, joka julkaistiin keskiviikkona.

Myös konkurssiuhka ja liiketoiminnan lopettamiset ovat kasvaneet. Vastanneista 22 prosenttia arvioi olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua ja kolme prosenttia on lopettanut liiketoimintansa.

Kyselyn perusteella yritykset pitivät kuitenkin sitkeästi kiinni henkilöstöstään, sillä 74 prosenttia ei ole irtisanonut yhtään henkilöä.

Näin ei jatku enää S-ryhmän hotellibisneksessä. S-ryhmän hotelliliiketoimintaa pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa operoiva Sokotel kertoi aloittavansa yt-neuvottelut.

Niissä käsitellään enintään 200 henkilön irtisanomisia. Sokotelin henkilöstömäärä on noin 860.

– Meillä on paljon pienillä sopimustunneilla työskentelevää väkeä. Luulen että he ovat tässä eniten liipaisimella, vaikka neuvotteluesitys on vielä yleinen, Sokotelin pääkaupunkiseudun pääluottamusmies Outi Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan yt-ilmoitus on järkytys. Erityisen huolestuttavana hän pitää sitä, että Sokotel tarjoaa yhdeksi keinoksi irtisanottavien työllistymistä henkilöstöpalveluyrityksen kautta.

– Näin tilanteessa, jossa S-ryhmä näyttäytyy vastuullisena. Alueosuuskaupoissa jaetaan samaan aikaan koronabonuksia, meillä kun olemme tytäryhtiö, toimitaan näin. Toivoisi, että tässä tilanteessa S-ryhmä kannattelisi myös meidän porukkaamme koronan yli.

Korona on ajanut monen ravintolan ahdinkoon.­

Pieni osa lomautetuista sokotelilaisista on työllistynyt päivittäistavarakaupan puolella, mutta kovin suurta apua ei sieltä ole tulossa, sillä alueosuuskaupoissa on omaakin ravintolaväkeä työllistettävänä.

Palvelualojen ammattiliiton Pamin tänään julkaistu suhdannebarometri vahvistaa tilanteen. Kaupan alan vastaajat kertovat työmarkkinanäkymiensä heikentymisestä. Matalin osuus alan vastaajista suhdannebarometrin historiassa eli vain 8,6 prosenttia, arvioi löytävänsä tarvittaessa uuden työpaikan alalt kuukauden sisällä.

– Työmarkkinatilanne on muuttunut myös hyvin pärjäävillä kaupan aloilla, kun esimerkiksi ravintola-alan työntekijöitä on siirtynyt kaupan alan tehtäviin osuuskauppojen sisällä, Pamin ekonomisti Olli Toivanen sanoi tiedotteessa.

Vuokratyökuvio ”isku kasvoille”

Mäkelän toiveena oli, että Sokotel olisi yhä jatkanut lomautuksia epidemian yli.

– Oletuksena on, että ihmisiä irtisanotaan ja heille tarjotaan töitä vuokratyöfirman kautta. Se tarkoittanee että, heille ei taata mitään työtunteja.

Mäkelän mukaan lopputuloksena voi olla, että henkilöstöpalveluyritykseen siirtyneet ihmiset eivät halua tulla tekemään vuokratyöpiikkejä entiseen työpaikkaan, joka on halunnut päästä heistä eroon.

– Lomautuksia on pyöritetty koko vuoden, ja nyt tämä ilmoitus. Se on järkytys, kun ajattelee että ennen koronaa meillä oli työvoimapula, ja näin uskotaan olevan koronan jälkeenkin.

Eiväthän lomautuksetkaan kivoja ole, mutta niissä on silti tiettyä valoa, että työnantaja haluaa pitää meistä kiinni. Tämä vuokratyökuvio on enemmänkin isku kasvoille. Tällaista viestiä on tänään tullut.

Maran mukaan yritykset tarvitsevat valtiolta uuden kustannustuen nopeasti. Sen mukaan yritysten kustannustuen myöntämisperusteet ovat liian kireät.

Ensimmäisestä 300 miljoonan euron kustannustuesta jäi jakamatta 173 miljoonaa euroa. Kesä-lokakuulta maksettavaan kustannustukeen on varattu 550 miljoonaa euroa. Siitäkin näyttää jäävän jakamatta yli 400 miljoonaa euroa.

Heikoimmat kysyntänäkymät ovat kongresseilla ja messuilla, ohjelmapalveluilla, hotelleilla ja kylpylöillä sekä pubeilla ja yökerhoilla.

Varsin suuri osa vuokranantajista vapautti ravintolat vuokranmaksusta tai ainakin alensi vuokria merkittävästi huhti-toukokuussa 2020, kun ravintolat olivat lain nojalla kiinni. Sen jälkeen tilanne on muuttunut vuokrien joustojen osalta heikompaan suuntaan.