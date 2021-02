Isoista asunnoista on nyt jo pulaa – kokenut kiinteistövälittäjä kuvailee tilannetta: ”Puhelin soi välillä jatkuvasti”

Ostajat etsivät lisää tilaa ja uskovat lainojen korkojen pysyvän alhaisina.

Vanhojen asuntojen kauppa käy entistä vilkkaampana. Taloussanomat uutisoi tänään kysynnän ylittäneen monin paikoin tarjonnan erityisesti pienten omakotitalojen ja erillistalojen osalta.

Korona-aikana ostajat kaipaavat isompia asuntoja, jotka on välillä viety kirjaimellisesti käsistä ja myyty jopa ilman ensimmäistäkään näyttöä. Helsingin kantakaupungissa ja paikoin muuallakin isommista kaksioista ja kolmioista on maksettu usein hintapyyntöä korkeampia summia.

Pääkaupunkiseudulla toimiva kokenut kiinteistönvälittäjä kertoo muutoksen suunnasta.

– Maalis- ja huhtikuussa oli vähän hiljaisempaa, kiinteistönvälittäjä Tea Käyhkö kertoo.

Asuntonäytöillä riittää nyt taas paljon kävijöitä.

– Kun ihmisten mietteet koronan vaikutuksista alkoivat muuttua positiivisempaan suuntaan, alkoi kova vauhti, hän sanoo.

Hän esittelee ennakkoon ajan varanneille asiakkaille Helsingin Bulevardilla arvokiinteistössä myynnissä olevaa 120 neliömetrin ensimmäisen kerroksen huoneistoa, jossa on neljä huonetta, halli kylpyhuone ja erillinen vessa.

Asunnon velaton myyntihinta on 995 000 euroa. Viisikerroksinen jugendtyylinen rakennus on valmistunut vuonna 1889, mutta se on remontoitu useasti. Viimeksi korjattiin vesikatto vuonna 2019.

– Näyttää siltä, että monet asuntoa etsivät ostajaehdokkaat ovat neuvotelleet asuntolainan jo valmiiksi.

Kodin merkitys on huomattu viimeistään korona-ajan opetusten takia, kiinteistönvälittäjä Tea Käyhkö sanoo.­

Mia ja Ulla Kiuru tulivat katsomaan Bulevardin asuntoa.­

Viisikerroksinen jugendtyylinen rakennus on valmistunut vuonna 1889.­

Hänen mukaansa kysyntä ei kohdistu vain isoihin huoneistoihin.

– Myös pieniä asuntoja kysytään, Kiinteistömaailman Helsingin Etu-Töölön välittäjä sanoo.

– Puhelin soi välillä jatkuvasti. Kodin merkitys on huomattu viimeistään korona-ajan opetusten takia.

Ovisummeri soi aivan kuin Käyhkön sanojen vakuudeksi. Edellinen asiakas on juuri lähtenyt ja sisään tulee uutta väkeä asuntoa katsomaan.

Bulevardin asuntoa on remontoitu useasti.­

He riisuvat kenkänsä ja ehtivät kertoa, mikä sai heidät lähtemään näytölle juuri nyt.

– Alhaiset asuntolainojen korot ovat saaneet monet suomalaiset liikkeelle, Ulla Kiuru sanoo.

Oman kodin merkitys tuntuu kasvaneen näytöillä käyvien asuntoa katsovien mielissä.

– Moni suomalainen varmaan varautuu siihen, että etätyöt jatkuvat, sekin voi lisätä uuden asunnon ostamisen halua, Mia Kiuru puolestaan sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan isojen asuntojen kysyntä näyttäisi olevan kasvussa. Asuntonäytöllä käyvien aatokset ovat samansuuntaiset.

– Halutaan lisää tilaa ja muutenkin mietitään kodin sisustamista ja remontoimista, hän kertoo.