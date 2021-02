Heinolan kaupunki kauppaa erikoista kohdetta – tähän mennessä tarjottu 27 000 euroa

Vesitorni on suojeltu funkkisrakennus Heinolan harjulla.

Heinolan kaupunki myy aikaisemmin vesitornina palvelleen maamerkin Heinolan harjulta. Vesitornissa on seitsemän kerrosta. Sen kokonaispinta-ala on 1 111 neliötä. Tontin pinta-ala on 858 neliötä, mutta kaupunki ei myy tonttia, vaan on valmis tekemään siitä pitkäaikaisen vuokrasopimuksen.

Vesitornin korkeus on 45 metriä maanpinnasta, ja se on 157 metriä meren pinnan yläpuolella. Vesitornista on näkymät Jyrängön virralle, alavirtaan Konnivedelle ja ylävirtaan Ruotsalaiselle. Vesitornissa on hissi.

Myynnissä oleva vesitorni sijaitsee Heinolan harjulla.­

Vesitornista on näkymät läheisiin vesistöihin.­

Heinolan vesitorni edustaa rakennustyyliltään funktionalismia. Rakennus on arkkitehti Kaarlo Könösen suunnittelema, ja se valmistui vuonna 1951. Vesitorni on suojeltu ja kuuluu Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon.

Heinolan elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä kertoo, että Heinolan kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen myydä sellaiset rakennukset ja kiinteistöt, joilla ei ole omaa käyttöä tai tarvetta.

– Myymällä näitä kiinteistöjä pyritään saamaan voittoja ja myös elinvoimaisuutta kaupungille yritystoiminnan tai asumisen muodossa. Samalla saadaan toimijat, jotka vastaavat kiinteistöjen käyttö- ja investointikustannuksista, Mäkilä sanoo.

Vesitornin yläkerroksessa on toiminut näköalaravintola.­

Huutokauppasivuston ilmoituksessa sanotaan, että vesitorniin voi tulevaisuudessa suunnitella esimerkiksi moderneja asuntoja tai uusia palveluja. Heinolan kaupunki lupaa suhtautua kaavoituksessa myönteisesti uusiin kehitysajatuksiin.

Vesitornin ylimmässä kerroksessa on nyt näköalakahvila. Mäkilä kertoo, ettei kaupungilla ole ennakkotoiveita siitä, millaista toimintaa uudet omistajat toisivat vesitorniin.

– Vesitorni on niin erikoinen kohde, että on vaikea tietää, millaisia toimijoita se kiinnostaa.

Vesitorni on suojeltu maamerkki.­

Tähän mennessä tarjouksia on tullut 33, ja korkein tarjous on 27 000 euroa. Tarjousaikaa on vielä puolitoista kuukautta jäljellä. Mäkilä ei osaa arvioida, mikä olisi kaupungin mielestä käypä hinta vesitornille.

– Tyypillisesti näissä huutokauppatapauksissa hinta alkaa nousta hyvin lähellä huutokaupan päättymistä. Tuntuu, että tässä on aika paljon hinnassa vielä nousuvaraa.