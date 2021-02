Kommentti: Pörssin ääliörallissa uutta ovat vain keinot, kohteet ja uhrit

Pörssin laitamia rymistelevien päiväpelureiden joukkoliikkeessä toistuu ikivanha pörssi-ilmiö. Sen nimi on kurssivedätys – tai rumasti sanottuna ääliöralli, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Riehakkaita kurssinousuja pörssin laitamilla aikaan saaneiden päiväpelureiden rymistely on houkuttelevaa tulkita digipolvea edustavien piensijoittajien joukkoliikkeeksi, joka syöttää nyt Wall Streetin ahneille suurpelureille näiden omia lääkkeitä.

Ja koska pelurijoukko kokoontuu ja toimii uudenlaisilla välineillä ja keinoilla, tapahtumat on houkuttelevaa tulkita mullistaviksi ja ennen kokemattomiksi.

Tällaiset tulkinnat lienevät kuitenkin ennemmin joukkoliikkeen todellista perusluonnetta kaunistelevia ja niitä markkinoivia tarinoita kuin totta.

Pörssimanioiden ja -kuplien tarinoiminen on maanisten kuplien ja niihin useimmiten osaa ottavien joukkoliikkeiden ikiaikaisia peruspiirteitä.

Tarinoiden sisältö niin kuin muutkin kuplien yksityiskohdat vaihtelevat kuplasta toiseen, mutta "uudet" ja "ennen kokemattomat" tarinat ovat jokaisen kuplan polttoainetta.

Tämänkertainen tarina WallStreetBets-verkkopalstan joukkiosta ja virtuaaliliikkeen joukko-ostoista finanssimarkkinoita tasa-arvoistavana mullistuksena ja pienen sijoittajan iskuna finanssieliitin ahneutta vastaan on ehkä tavallistakin kuplatarinaa epäuskottavampi.

Takuulla osa joukko-ostoihin osallistuvista päiväpelureista on tosissaan, kokee olevansa osa merkittävää muutosta ja uskoo tekevänsä markkinahistoriaa.

Todennäköisemmin viimeaikaiset joukko-ostot seurauksineen toistavat markkinahistoriaa eivätkä mullista sitä.

Vähänkin oikeaa markkinahistoriaa kurkistamalla selviää, että tälläkin kerralla on ennemmin meneillään suuren luokan vedätys ja suorasukaisemmin sanottuna "ääliöralli" kuin mitään olennaisesti uutta saati ylevää.

Viimeiset maksavat aina laskun

Finanssiväen puhekieli vilisee erilaisia markkinailmiöitä ja -tilanteita kuvailevia värikkäitäkin sanontoja. Yksi niistä on ääliöralli, alan valtakielellä "sucker's rally".

Se viittaa yleensä suuren sijoittajajoukon suosioon nousseen sijoituskohteen voimakkaan kurssinousun toisinaan äkkijyrkkään loppuvaiheeseen – ja siihen, että tuo loppuhuipennus syntyy viime tingassa "mukaan" kiirehtivien sijoittajien ostojen nostovoimasta.

Klassisessa kuplassa kurssinousuun viime tingassa mukaan kiirehtivät keinottelijat kokevat kenties voimaannuttavia tuntemuksia niin kauan kuin heidän jälkeensä mukaan kiirehtii vielä lisää samanlaisia kurssinousun havittelijoita – ja niin kauan kuin kurssi jatkaa kohoamistaan.

Kukaan ei voi kuitenkaan ennalta varmasti tietää, milloin se viimeinenkin "mukaan" lähtevä ostaja on jo ostonsa ostanut – ja milloin olisi viimeistään aika myydä ja kotiuttaa voitot.

Käänne selviää vasta, kun yhä uusien ostajien ostot loppuvat ja alkaa nopeasti voimistuva myyntimääräysten aalto ja kurssilasku – sekä niistä pian syntyvä myyntipaniikki ja romahdus.

Klassisten ääliörallien peruspiirteisiin kuuluu mahdollisimman suuri määrä kokemattomia ensikertalaisia, jotka ovat vasta hiljattain innostuneet keinottelun houkutuksista.

Toinen perinteinen peruspiirre on kokematonta enemmistöä tarinoillaan ja esimerkillään kannustava kokeneiden ja usein häikäilemättömien ammattikeinottelijoiden pieni vähemmistö.

Viimeaikaisissakaan joukko-ostoissa tai niiden kohteissa ei olisi muuten tolkun häivää, ellei joku olisi saanut niistä oivaa tilaisuutta tehdä helppoja voittoja.

Kursseja nostaneen joukkion enemmistö todennäköisimmin polttaa lopulta näppinsä – ja ehkä silloin oivaltaa oman osansa ääliörallin roolijaossa. Se on kustantaa joukko-ostoja ohjailevan vähemmistön voitot.

Vuosisataiset kuplakaavat

Eri suuntiin markkinahintoja ostoillaan ja myynneillään – ja tarinoillaan – ajavia joukkioita on esiintynyt yhtä kauan kuin minkäänlaisilla arvopapereilla on missään ylipäätään käyty kauppaa.

Tämä käy varsin selkeästi ilmi tutustumalla vaikkapa vain muutamaan valikoituun klassikkoteokseen, kuten Joseph de la Vegan Confusion de Confusiones (julkaisuvuosi 1688), Charles Mackayn Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (1845) tai Gustave le Bonin The Crowd – A Study of the Popular Mind (1895).

Kyseisten tutkielmien päätelmistä on apua minkä tahansa joukkoliikkeiden ja massailmiöiden tarkastelussa, sillä kyse on pitkälti psykologisista ilmiöistä ja ihmismielen metkuista.

Rahamaailman ja arvopaperimarkkinoiden joukkoliikkeistä opukset esittävät vuosisatojen varrelta lukuisia esimerkkejä, joita yhdistää ensin vastustamattomien voittojen houkutus – ja sitten äkisti koittava katkera ja usein nolo loppu.

Toisinaan kuplista kertyykin voittoja, mutta ei milloinkaan kuplan kasvattamiseen osallistuvalle enemmistölle. Toisinaan taas kukaan ei selviä kuplasta ja sitä seuraavasta romahduksesta voittajana, jos enemmistö menettää rahansa ja joukkoa kieroin keinoin ohjaillut vähemmistö joutuu linnaan.

Kaikki keinottelu ei toki ole hyödytöntä tai järjetöntä eikä varsinkaan laitonta, vaan se voi olla myös hyödyllistä ja tuottoisaa. Keinottelun mahdollisuuksia ja toki myös riskejä kuvaa varsin valaisevasti esimerkiksi Philip L. Carret kirjassaan The Art of Speculation (1930).

Tämänkään klassikon julkaisuvuodelle ei kannata naureskella, sillä myös Carret kuvaa seikkaperäisesti samanlaisten joukko-ostojen (ja -myyntien) vakiokaavan kuin on nähtävissä viimeaikaisten joukko-ostojen taustalla.

Karhujen ja härkien kamppailua

Sijoittajien tai keinottelijoiden yhteenliittymiä on joskus kutsuttu pooleiksi, joskus konsortioiksi eli yhteenliittymiksi ja joskus yksinkertaisemmin joukkioiksi.

Joukkoliikkeitä syntyy, kun suuri määrä sijoittajista tai keinottelijoista tekee samaan aikaan samansuuntaisia kauppoja, olivatpa ne ostoja tai myyntejä. Kun niitä on kylliksi, alkaa toimien kohteeksi sattuneen tai valikoituneen arvopaperin tai arvopapereiden hinta nousta tai laskea sen mukaan, synnyttääkö joukko osto- vai myyntipainetta.

Samaan aikaan samaa arvopaperia tai samoja arvopapereita ostavia tai myyviä joukkoja voi muodostua sattumalta ilman, että joukkoon osallistuvilla on tietoa toisistaan tai edes halua olla minkäänlaisen joukon osana.

Mutta toisinaan joukkoliikkeitä syntyy varta vasten kokoamalla.

Pörssihistoria on pullollaan poolien aikaan saamia joskus voimakkaitakin kurssiliikkeitä niin kuin myös toisiaan vastaan eri suuntiin kursseja nostaneiden ja painaneiden poolien yhteenottoja.

Tällaisia yhteenottoja on syntynyt esimerkiksi seuraavaan tapaan:

Ensin yksi joukkio katsoo syystä tai toisesta jonkin osakkeen liian kalliiksi, arvelee ja yleensä haluaakin kurssin laskevan, ja ryhtyy varta vasten painamaan kurssia joukkomyyntiensä voimalla.

Liian korkeana pitämänsä kurssin kimppuun käynyt myyjäjoukko on usein myynyt lainaamiaan eikä itse omistamiaan osakkeita, joten tällainen kurssilaskua havittelevien "karhujen" hyökkäys on riskipitoinen operaatio. Niin sanottu lyhyeksi myynti tuottaa voittoa vain sillä ehdolla, että kurssi laskee ja lainatut osakkeet on mahdollista ostaa takaisin myyntihintaa halvemmalla.

Klassisen kaavan vastaisku on kurssinousua toivovien "härkien" muodostama puolustusrinki, joka alkaa ostoillaan haalia "karhujen" lyhyeksi myymiä osakkeita – ja nostaa kurssia, jotta myyjäjoukkio joutuu vetäytymään ja sulkemaan omat kauppansa tappiolla.

Pudotus huipulta voi olla jyrkkä

Viimeaikaisten esimerkkitapausten taustalla näyttää olleen suunnilleen klassisen poolikamppailun voimat ja vastavoimat. Joukko hedge-rahastoja on myynyt pienehköjen ja heikkojen yhtiöiden osakkeita lyhyeksi, ja WallSteetBets-joukkio on hyökännyt näitä vastaan nostamalla joukko-ostoillaan osakekursseja äkkijyrkkään nousuun.

Osa lyhyeksimyyjistä on jo vetäytynyt kamppailuista tappioita kärsineinä, ja osa kurssinousuja aikaan saaneista joukoista on tiettävästi kotiuttanut osan voitoistaan. Mutta suurin osa kurssivoitoista on toistaiseksi pelkkiä paperivoittoja.

Suurin osa osto-operaatioihin mukaan rynnänneistä pelureista on lopulta suuressa vaarassa jäädä jumiin osakkeidensa kanssa – tai kärsiä niiden myymisestä mojovia tappioita.

Kun ostoihin rynnännyt ja ohjailtu joukkio on jo kaikki ostonsa ostanut, ja kun uusien ostajien ja uusien ostojen virta ehtyy, voi keinotekoisen korkeilta hinnoilta pudota pohja pois.

Ja kun myynnit toden teolla alkavat, voi olla vaikea löytää ostajia millään hinnalla. Silloin viimeistään paljastuu tällaisten joukko-ostojen mielettömyys.

Ehkä silloin löytyy aikaa myös sen puntaroimiselle, mitä itua oli rynnätä haalimaan pörssin kaihdetuimpia hylkiöosakkeita tai vaikka ylihintaisia hopeaosuuksia.

Ja ehkä sitäkin ehtii pölyn laskeuduttua miettiä, oliko sittenkään hyvä idea rynnätä tähän ääliöralliin vain siitä ilosta, että pääsipähän edes hetkeksi "mukaan" – kustantamaan joidenkin harvojen joukko-ostoja ohjailleiden keinottelijoiden voittoja ja aiheuttamaan tappioita joillekin joukkion ostojen tallomille muille keinottelijoille.

Sitä tuskin paljastaa mikään jälkijättöinenkään pohdiskelu, mitä muuta muutosta kuin kurssimuutosta tällaisella massamittakaavan hölmöilyllä oli tarkoitus saada aikaan.