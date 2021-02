Vältä nämä yleiset virheet kesätyöhakemuksessa – asiantuntijat kertovat kuinka työpaikka irtoaa

Kesätyöhaut ovat alkamaisillaan. Kaksi rekrytoijaa kertovat parhaat vinkit työnhakuun.

Millainen on hyvä työhakemus? Mitä ansioluetteloon pitää sisällyttää? Jos työnhaussa on valmis kysymyspohja, tuleeko silti lähettää vielä avoin hakemus? Entä onko videohakemus jo tekstiä parempi?

Academic Workin ja Eezyn rekrysasiantuntijat vastaavat askarruttaviin kysymyksiin, kun kesätyöhaut ovat parhaillaan alkamassa.

Millainen on hyvä CV?

Nuoriin ammattilaisiin erikoistuneen Academic Workin rekrytoija ja rekrytointitiimin vetäjä Katariina Kristolla on seitsemän vuoden kokemus rekrytoinnista. Hän on auttanut erityisesti kaupallisen ja teknisen alan osaajia työelämään.

Kriston mukaan työnhaussa ensimmäinen ja tärkein vaihe on hyvä ansioluettelo eli CV.

Academic Workin rekrytointitiimin vetäjä Katariina Kristo.­

CV kannattaa pitää aina ajan tasalla ja siinä painotettavia asioita tulee muokata haettavan työpaikan mukaan.

– Varsinkin kesätyötä voi hakea satoja ihmisiä. Työnantaja ei välttämättä ehdi lukea CV:tä sanatarkasti läpi eli siitä pitää nousta heti tärkeimmät asiat esille, Kristo sanoo.

Henkilölle, jolla on vähän alan työkokemusta, tärkeimmäksi nousee usein koulutus. Jos työkokemusta on ennestään, uusin työpaikka on usein merkittävin.

Työstä kannattaa kertoa työnimikkeen, työnantajan ja ajanjakson lisäksi myös tarkemmin, mitä käytännössä työpaikalla teki. Työnkuvaa voi kuvata lyhyesti vaikka parilla lauseella.

Kriston mukaan CV:n ei tarvitse olla tylsä, mutta sen pitää olla selkeä. Värejä ja fontteja saa käyttää rohkeasti ja CV voi näyttää omalta.

Samaa mieltä on Eezyn tiimipäällikkö Eeva Meittamo: CV:t ovat yhä useammin visuaalisesti näyttäviä, joten tylsällä CV:llä antaa muille etumatkaa.

– Parhaimmillaan CV on osoitus graafisista taidoistaan, Meittamo sanoo.

Eezyn tiimipäällikkö Eeva Meittamo.­

Meittamon mukaan CV:n alkuun kannattaa lisätä tiivistelmä siitä, millainen ihminen oikein onkaan. Tärkeää tämä on varsinkin, jos aiempaa työ­kokemusta ei ole.

– Siinä voi tuoda ilmi, että on nopea oppimaan, kiinnostunut ja ahkera, Meittamo sanoo.

Lisäksi CV:ssä kannattaa luetella myös TET-kokemukset ja luottamustoimet, jos työkokemusta on vähemmän.

Kuvaa Meittamo ei pidä välttämättömänä, mutta myöntää, että suuri osa työnantajista toivoo, että CV:stä löytyisi kuva.

– Mutta jos itsestä ei ole edustavaa kuvaa, ei sitä ole välttämätöntä väkisin lisätä.

Työhakemuksen tulee olla tiivis ja harkittu

Kristo sanoo, että työhakemuksen ei pitäisi ylittää yhtä a4-kokoista sivua. Työhakemus täydentää ansioluetteloa, eli siinä ei kannata tuhlata tilaa toistamalla samoja asioita.

Työhakemus kannattaa vielä CV:täkin enemmän muokata haettavan työn mukaan.

Perinteisessä työhakemuksessa korostetaan omia vahvuuksiaan rehellisesti, mutta siihen kannattaa sisällyttää Kriston mukaan varsinkin käytännönläheisyyttä.

– Jos kerrot olevasi asiakaspalveluhenkinen, niin sisällytä hakemukseen jokin käytännöllinen esimerkki siitä, kun olet oikeasti ollut asiakaspalveluhenkinen, Kristo sanoo.

Hän painottaa myös, että turha nöyryys kannattaa unohtaa:

– Ihan rohkeasti saa kehua itseään.

Huolellisesti toteutettu CV ja haettavan työn mukaan kirjoitettu työhakemus ovat työnhaussa ensiarvoisen tärkeitä vaiheita.­

Meittamo sanoo, että hakemuksessa tulee olla rehellinen ja tärkeimmät asiat kannattaa laittaa hakemuksen alkuun. Työpaikasta riippuen tyyli voi olla rennompi tai vakavampi.

– Jos hakee virkaa vaikkapa valtiolta, hakemuksen on hyvä olla asiallisempi. En kuitenkaan näe, etteikö työhakemuksessa voisi olla esimerkiksi huumoria, Meittamo sanoo.

Kirjoitusasuun kannattaa kuitenkin panostaa, sillä useat kirjoitusvirheet laskevat hakemuksen arvoa.

– Jo ihan Wordin oikolukuohjelma säästää monelta virheeltä.

Sosiaalisesta mediasta voi olla hyötyä

Kumpikin asiantuntijoista myöntää, että sosiaalisen median linkittäminen hakemukseen voi kannattaa. Kristo sanoo, että varsinkin kaupallisella alalla LinkedIn-profiili on suuri etu.

Se voi täydentää varsinkin CV:tä, johon ei kaikkea välttämättä saa mahtumaan.

– Ehdottomasti kannattaa LinkedIn-profiili hakemukseen linkata!

Meittamon mukaan someprofiilien linkkaaminen on tätä päivää, mutta aina kannattaa pohtia, mitä lisäarvoa se tuo.

– Jos Instagram on täynnä biletyskuvia, ei sitä kannata linkata. Jos siellä puolestaan on paljon hienoja valokuvia ja hakee työtä vaikka kuvaajana, on siitä tietenkin hyötyä.

Videon hyöty jää usein pieneksi, soittaminen kannattaa

Kriston mukaan videohakemusten vaatiminen on yleistynyt. Jos videohakemusta vaaditaan, vastaukset kannattaa pitää tiiviinä ja niitä kannattaa harjoitella etukäteen.

– Se, onko videohakemus aidosti hyödyllinen, riippuu ihan siitä, millaiseen työhön työntekijää haetaan, Kristo sanoo.

Meittamon mukaan soittamalla luo itsestään aktiivisen kuvan.

– Perään soittamisesta harvoin on haittaa.

Avoin hakemus kannattaa lähettää, vaikka työtä hakisikin valmiilla hakupohjalla

Yhä useampi yritys hakee työntekijöitä valmiilla hakupohjalla. Pohjaan saa usein lisättyä omat tietonsa, aiemman työkokemuksensa ja vastattua muutamiin ennalta valittuihin kysymyksiin.

Hakupohjan lisäksi moni yritys antaa mahdollisuuden jättää CV:n ja avoimen hakukirjeen. Tämä mahdollisuus kannattaa Kriston ja Meittamon mukaan käyttää.

– Kyllähän ne enemmän panostaneet hakijat aina erottuvat. Lisäksi valmiissa kysymyksissä ei pysty tuomaan välttämättä parhaita puoliaan esiin, Meittamo sanoo.

Kristo kuitenkin muistuttaa, että ehdoin tahdoin avointa hakukirjettä ei ole pakko lisätä, mikäli siinä vaan toistaisi jo hakupohjaan kirjoittamiaan asioita.