Demi-lehti ja suosittu verkkosivusto lakkautetaan – ”Riittävää kaupallista kysyntää ei tällä hetkellä ole”

Teini-ikäisille ja nuorille suunnattu Demi-lehti sekä lehden verkkosivusto demi.fi lakkautetaan. Asiasta kerrotaan demi.fi-verkkosivustolla ja lehden Instagram-tilillä.

Päivityksen mukaan viimeinen lehti ilmestyy 8. huhtikuuta. Demi.fi:n keskustelujen aloittaminen ja niihin osallistuminen päättyy tulevana maanantaina. Uusien tunnusten luominen päättyy jo tänään ja koko palvelu aiotaan sulkea vaiheittain.

Demi-lehden vuoden 2021 ensimmäisen numeron kansi.­

A-lehtien kustantama Demi on ilmestynyt vuodesta 1998 lähtien. Lopettamisen syyksi kerrotaan, että lehden lukijamäärä ja demi.fi-sivuston käyttäjämäärä ovat laskeneet. Demi.fi on ollut tunnettu erityisesti suositusta keskustelupalstastaan, ja lehti on panostanut viime vuosina paljon myös sosiaalisen median näkyvyyteen

Kansallisen mediatutkimuksen mukaan 12 kertaa vuodessa ilmestyvällä lehdellä on ollut 33 000 lukijaa ja verkkosivustolla 54 000 lukijaa viikossa. A-lehtien toimitusjohtaja Kaisa Ala-Laurila sanoo Yle Uutisille, että Demin tilaajamäärä on ollut laskusuhdanteessa jo vuosien ajan.

– Demi on ollut hieno tuote, ja siellä on tehty tosi vaikuttavaa journalismia. Demi-yhteisö on ollut tärkeä ja hieno, mutta tilanne on tosiaan se, että riittävää kaupallista kysyntää tälle kohderyhmälle ei tällä hetkellä ole, Ala-Laurila toteaa Ylelle.