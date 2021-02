Elon Musk kysyy jokaisessa työhaastattelussa saman kysymyksen – karsii saavutuksistaan valehtelijat tehokkaasti

Tesla-miljardööri ei ole kiinnostunut työnhakijoiden koulutuksesta tai muodollisesta pätevyydestä.

Yritys on riippuvainen työntekijöidensä onnistumisesta ja jokainen palkkaamisesta päättävä miettiikin, kuinka tunnistaa pätevin henkilö kaikkien hakijoiden joukosta.

Yhden näkökulman työhaastattelussa onnistumiseen on antanut hiljattain maailman rikkaimmaksi mieheksi noussut Elon Musk, joka tunnetaan parhaiten visionäärisistä Tesla- ja SpaceX -yhtiöistään. Sähköautoja ja avaruusmatkailua kehittävien yhtiöidensä johtamisen ohella Musk on ottanut julkisuudessa kantaa monenlaisiin asioihin, usein kyseenalaistaen perinteiset tavat toimia.

Myös työntekijöiden palkkaamisessa Musk on kertonut kiinnittävänsä huomiota eri asioihin kuin useimmat pomot. Saksalaisen Auto Bildin haastattelussa vuonna 2014 Musk sanoi, ettei ole kiinnostunut hakijoiden koulutuksesta tai muodollisesta pätevyydestä.

– Yliopistotutkinto tai edes lukion läpäiseminen ei ole tarpeen, Musk sanoi.

Tutkintojen sijaan Musk kertoi etsivänsä hakijoista ”merkkejä poikkeuksellisesta kyvykkyydestä”.

– Jos taustalla on poikkeuksellisia saavutuksia, on todennäköistä että tämä jatkuu myös tulevaisuudessa, Musk totesi.

Amerikkalainen CNBC-kanava nosti hiljattain esiin Muskin taannoiset haastattelukommentit sekä hänen esiintymisensä vuoden 2017 World Govermnent Summit -tapahtumassa. Tuolloin pitämässään puheessa Musk paljasti kysyvänsä jokaisessa työhaastattelussa työnhakijoilta yhden ja saman kysymyksen: ”Kerro minulle vaikeimmista kohtaamistasi ongelmista ja kuinka ratkaisit ne”.

Ideana on selvittää, liioitteleeko hakija omia kykyjään tai valehteleeko hän asioista, joita väittää tehneensä. Muskin mukaan vastaus kysymykseen paljastaa, puhuvatko hakijat totta omasta osaamisestaan, ”koska ongelman oikeasti ratkaisseet tietävät tarkasti kuinka he sen ratkaisivat”.

– He tietävät ja osaavat kuvailla pieniä yksityiskohtia.

Muskin haastattelumetodi näyttää saavan tuekseen myös tieteellistä pohjaa. CNBC mainitsee jutussaan viime vuonna Journal of Applied Research in Memory and Cognition -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen, jonka mukaan yksityiskohtaisten tietojen tarjoaminen haastattelussa on merkki toden puhumisesta.