Reddit-sijoittajat ottivat nyt tähtäimeensä hopean, asiantuntija povaa ikävää yllätystä ”anarkisteille”: ”Kyllä siinä häkki saattaa heilua”

Pitkän linjan rahoitusammattilaisten mielestä on mahdotonta sanoa, mihin Reddit-sijoittajat panostavat seuraavaksi.

Hopean hinta oli maanantaina räjähdysmäisessä nousussa, kun verkkosivusto Redditin WallStreetBets-foorumilla spekuloivat yksityissijoittajat käänsivät katseensa jalometalliin.

Osakebuumi alkoi viime viikolla, kun Reddit-sijoittajat alkoivat ostaa videopelejä myyvän GameStopin sekä muun muassa kännyköitä valmistavien BlackBerryn sekä Nokian osakkeita, joiden arvo on moninkertaistunut vuoden alusta.

Yhteistä näille on se, että sijoittajat ovat jo pitkään karttaneet kyseisiä yrityksiä, koska uskovat niiden olevan menneen talven lumia.

Uusin käänne hopean suhteen saa myös Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Timo Rothoviuksen hieman ymmälleen.

– Mitään loogista syytä tähän ei ainakaan äkkiseltään löydy. Osakemarkkinat ja raaka-ainemarkkinat eivät kuitenkaan noudata täysin samaa kaavaa, Rothovius toteaa Taloussanomille.

– Varmaan siinä on katsottu, että hopea on madellut pitkään alhaalla ja nyt halutaan nostaa sen hintaa.

Toisin kuin GameStopin hieman koomisiakin piirteitä saaneessa arvonnousussa, on hopealle oikeasti käyttöä muuallakin kuin urheilutapahtumissa. Hopeaa käytetään muun muassa korujen ja kolikoiden lisäksi paljon eritoten elektronisten laitteiden komponenteissa.

Rothovius muistuttaa, että hopealla on keinoteltu myös aiemmin. 27. maaliskuuta vuonna 1980 Nelson Bunker Hunt, William Herbert Hunt ja Lamar Hunt ostivat maailmasta kerralla lähes kaiken hopean. ”Hopeatorstai” (Silver Thursday) aiheutti ennennäkemättömän hopean arvonnousun, joka myöhemmin johti arvon romahtamiseen, jossa Huntin veljekset menettivät lopulta yli miljardin.

Lumipalloefekti

Myös Osakesäästäjien puheenjohtajana toimiva Rothovius kertoo koko kuviossa uutta olevan se, että piensijoittajat ovat lähteneet mukaan.

– Kun näitä satasella tai tonnilla osakkeita ostavia piensijoittajia on tarpeeksi paljon, niin siitä syntyy juuri nähdyn kaltainen voima.

Hän näkee ilmiössä paljon samaa, kuin mitä Donald Trump sai aikanaan osakseen.

– Kyllä tässä näkyy selvästi sosiaalisen median voima, jossa suuret määrät ihmisiä voidaan saada minkä tahansa asian taakse, oli se sitten joku sijoituskohde tai Donald Trump, Rothovius kuvaa.

Samalla hän tarkentaa Trumpilla tämän valintaa presidentiksi vuonna 2016, jolloin Trump sai äänestäjät puolelleen, vaikka tuli pitkälti politiikan ulkopuolelta.

– Ilmiönä tässä on kuitenkin sama idea eli kun saadaan riittävästi ihmisiä jonkun asian taakse, niin se lähtee vyörymään lumipalloefektinä ja kasvaa entisestään, kunnes se lopulta romahtaa.

Siinä missä Trumpin politiikka ja suosio päättyi viimeistään hänen kannattajiensa hyökättyä kongressirakennukseen, on epäselvää kuinka pitkään Reddit-sijoittavat pystyvät vielä mylläämään osakemarkkinoita.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) tutkii tällä hetkellä sitä, miten se pystyisi puuttumaan Reddit-käyttäjien sijoitustoimintaan.

Vaikka pörssikursseihin vaikuttaminen on lailla kiellettyä, on samaan aikaan kuitenkin vaikea sanoa missä raja kulkee.

– Kuka määrittää, että haluaako henkilö keinuttaa tahallaan jonkun yrityksen kurssia vai kokeeko hän hinnan olevan liian alhainen, Rothovius pyörittelee.

Hän ei lähde veikkailemaan millä aikataululla ja ennen kaikkea miten asiaan käytännössä tultaisiin puuttumaan.

– Ei ihmisiä kuitenkaan voida kieltää keskustelemasta sosiaalisessa mediassa.

Hän kuitenkin uskoo, että myös ajan kanssa tilanne tulee stabilisoitumaan.

– Kun esimerkiksi GameStop tulee jossain vaiheessa laskemaan, niin kyllä siinä moni saa niin sanotusti näpeilleen.

Sitä Rothovius ei uskalla lähteä arvailemaan, mihin Reddit-sijoittajat iskevät seuraavaksi.

– Toimiala voi olla mikä tahansa, mutta yhteistä kuitenkin on se, että yritys on huonossa hapessa ja sen kurssi on alhainen.

Kyseessä kaikkea muuta kuin pelleily

Osakevälittäjä Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi näkee, että kyse on paljon isommasta asiasta kuin vain pelleilystä tai rahantekemisestä nopeasti.

– Kyllä tässä on myös kyse levittäytyvästä polarisaatiosta ja anarkismista rahoitusmarkkinoiden valtaapitäviä vastaan.

Paasi kertoo Reddit-sijoittajien haluavan näpäyttää juuri hedgerahastoja sekä Wall Streetiä. Samalla hän uskoo, että jotkut Redditissä vaikuttavat agitaattorit joutuvat vastaaman teoistaan.

– Jos on pystynyt ohjaamaan sijoittajajoukkoa nostattamaan esimerkiksi Nokian osakekurssia ja rikastunut samalla, niin kyllä siinä häkki saattaa heilua, Paasi lataa.

Paasi asettelee sanansa tarkkaan kuvatessaan koko tilannetta.

– Syystä tai toisesta maailma on hyvin kahtiajakautunut. Tämä näkyy paitsi Yhdysvaltojen politiikassa, myös osakemarkkinoilla, jossa toiset yritykset ovat konkurssin partaalla kun toiset tekevät ennenäkemättömiä tuloksia. Myös sijoittajien keskuudessa ammattilaisten ja yksityissijoittajien välillä on revennyt railo. Kyse on toisinaan suoranaisesta vihasta instituutioita, keskuspankkeja ja hedgerahastoja kohtaan.

Paasi kertoo, että vastaavaa esimerkkiä ei tarvitse hakea valtameren takaa.

Tämä näkyy hänen mielestään siinä, että hallituspuolueet vetävät "ääritapissa" omia agendojaan, joka synnyttää lisää vihaa oppositiossa.

Myöskään Paasi ei lähde varmuudella veikkaamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mihin Reddit-sijoittajat seuraavaksi tarttuvat.

– Uskon kuitenkin että nyt ollaan nähty vasta ensimmäinen akti nousevien kurssien muodossa.

Hän kertoo sinänsä loistavan GameStopin tapauksen olleen ikään kuin Pandoran lipas, jonka jälkeen Reddit-sijoittajat ymmärsivät, että he voivat muuttaa asioita joukkovoimalla.

– GameStopin myötä syntyi oivallus ja kollektiivinen käsitys, että voidaan vaikuttaa isoihin asioihin, jos ne tehdään koordinoidusti.

– Vaikka niin sanotut johtohahmot tienaavat valtavia summia kikkailulla, niin suuri osa tulee menettämään rahansa, ja se tulee varmasti aikanaan vähentämään tämänkaltaisen toiminnan suosiota.