Stora Enson Oulun kartonkitehdas käynnistyi koronaryppäästä huolimatta ajallaan – myös toisen paperikoneen muuntamiseen varauduttu

Stora Enson Oulun tehtaan puun kulutus moninkertaistuu tuotantolinjan muuntamisen seurauksena. Puu hankitaan pääosin Pohjois-Suomesta.

Stora Enso on saanut päätökseen Oulun paperitehtaan muuntamisen aaltopahvin pintakartonkia valmistavaksi tehtaaksi. Sellutehdas on ollut käynnissä tammikuun puolesta välistä lähtien, ja kartonkikone on käynnistysvaiheessa.

Muutoshanke sai runsaasti ylimääräistä huomiota marraskuun lopulla, kun tehdasalueelta todettiin 150 koronavirustartuntaa. Yhtiö joutui testaamaan kaikki tehdasalueen työntekijät. Runsaan 1 850 uuden testin tuloksena tartuntoja löytyi vielä 40.

Uusi aaltopahvin pintakartonkia eli kraftlaineria valmistava tuotantolinja palvelee kansainvälisiä asiakkaita pakkausmateriaalien loppukäyttökohteissa, joissa kartongilta vaaditaan kestävyyttä, puhtautta ja korkeatasoisia visuaalisia ominaisuuksia.

Koneen muuntoprojekti käynnistyi toukokuussa 2019. Investointi maksoi noin 350 miljoonaa euroa. Muutoksen takia työt loppuvat 365 henkilöltä.

Projektissa toinen tehtaan paperikoneista muunnettiin pakkauskartongin tuotantoon. Sellutehdas ja kuivaamo uudistettiin tuottamaan valkaisematonta ruskeaa sellua 530 000 tonnia vuodessa, josta noin 150 000 tonnia vuodessa menee ulkoiseen myyntiin.

Uuden maailmanluokan kraftlainer-tuotantolinjan kapasiteetti on 450 000 tonnia vuodessa. Kun tuotanto saavuttaa täyden tehonsa vuoden sisään, Oulun tehdas tuottaa vuosittain noin 300 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa yhtiön Packaging Materials -divisioonalle.

Stora Ensin tiedotteen mukaan kartonkilinjan ylös ajon jälkeen Oulun tehtaalla on lisämahdollisuus kasvuun, jos toinenkin paperikone muunnettaisiin tulevaisuudessa pakkausmateriaalin tuotantoon.

– Se parantaisi entisestään Oulun tehtaan kilpailukykyä muun muassa tehtaan oman sellun saatavuuden vuoksi. Se toisi myös lisäsäästöjä kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista mukaan lukien yhtiön oman syväsataman käytön lisääntymisen myötä.

Yhtiön viestintäjohtajan Satu Härkösen mukaan Oulun tehtaan mahdolliseen laajennukseen on varauduttu ympäristöluvassa varmuuden vuoksi, suunnitelmia tai päätöksiä asiasta ei ole.

– Muuntoprosessi paperista kartonkiin on erittäin monimutkainen muutos, ja keskitymme nyt täysin juuri valmistuneen kartonkikoneen ylös ajoon ja toimittamaan uutta tuotetta asiakkaillemme, hän vastaa kyselyyn toisenkin paperikoneen muuttamisesta kartongin valmistukseen.

Stora Enson Oulun tehdasalue työllistää noin 400 ihmistä. Luvussa ovat mukana tukitoimintojen ja sataman työntekijät.

Tehtaan käyttämä puu hankitaan pääasiassa yksityisiltä metsänomistajilta Pohjois-Suomesta. Tehtaan puun kulutus lisääntyy tuotantolinjan muuntamisen seurauksena 0,5 miljoonaa kuutiometriä 2,4 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.