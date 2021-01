Yökerho Helsingin Vallilassa on sinnitellyt lähes vuoden korona-ahdingossa. Tekohengitystä antaa yhteistyö Woltin kanssa. Nyt aika kuitenkin uhkaa loppua kesken.

Helsingin Vallilassa sijaitsevan Musta Härkä -ravintolan yksi omistajista, Late Gill kertoo, että kuukausimyynti on tippunut 70 prosenttia vuodentakaisesta ja paino yökerhotoiminnasta on siirtynyt ruoan take away -myyntiin.

Ennen koronaa ravintola olisi ollut puolillaan jo after workin aikoihin ja täynnä puolenyön maissa. Korona-aikana iltauutisten aikaan paikalla on neljä asiakasta – kukin omassa pöydässään hörppimässä olutta.

– Toivoa on antanut ainoastaan yhteistyö Woltin kanssa. Mutta eihän se riitä, Gill toteaa.

Woltin osuus annoksen hinnasta on 30 prosenttia ja ravintola on päättänyt houkutella tilaajia 20 prosentin lisätarjouksella. Annoksia myydään siis puoleen hintaan.

– Ihan plusmiinusnolla, mutta haluamme näyttää, että olemme auki ja tavaraa liikkuu, Gill kertoo.

Mustan Härän työntekijä Farzaneh Kari antoi Woltin lähettikumppani Alice Elolle ruokalähetyksen.­

Ensimmäisiä laskuja ulosottoon

Gill on pyörittänyt sisarustensa, siskon ja veljen, kanssa paikkaa jo kuudentoista vuoden ajan. Ravintola on nähnyt monta erilaista kautta, mutta ei yhtään tällaista. Ympäröivien toimistotalojen työntekijät ovat etätöissä, nuoret asiakkaat kaikonneet ja perheyritys kärsii asiakaspulasta.

– Kuukausimyynnit ovat tippuneet 100 000 tuhannesta 30 000 euroon, Gill summaa. Nuoret lähtevät ulos niin myöhään, ettemme tavoita heitä ollenkaan koronarajoitusten puitteissa. Anniskeluoikeus on ravintoloissa vain kymmeneen illalla.

Yrittäjän useiden vuosien aikana tienaamat voitot ovat sulaneet koronavuoden aikana. Ensimmäisiä laskuja on alkanut mennä ulosottoon.

Business Finlandin tuella ravintola osti 750 euroa maksavan uuden kelmutuskoneen.­

Ensimmäisellä Business Finlandin tuella saatiin 750 euroa maksava pakkauskone take away -annoksien kelmuttamista varten.

– Rajoitukset ravintoloita kohtaan ovat liian kovia. Tarvitsemme kolme tuntia lisäaikaa iltaan, yrittäjä vetoaa. Kyse on siis elintärkeistä tunneista.

– Mikäli viranomaiset eivät reagoi asiaan reagoi äkkiä kohta on liian myöhäistä.

Musta Härkä oli vielä vuosi sitten suosittu yökerho ja teki sadantuhannen euron kuukausimyyntejä. Nyt tulot ovat tippuneet 70 prosenttia.­

Ravintola työllistää yhteensä kuusi ihmistä, joista kolme osa-aikaisesti. Gill ja hänen vaimonsa vuorottelevat aamussa tai illassa. Loput työskentelevät keittiössä ja tiskin takana.

Mustan Härän työntekijä Farzaneh Kari suhtautuu myös intohimoisesti asiaan.

– Mistä valtio saa verotuloja, jos kaikki yritykset kaatuvat, hän kysyy.

Karin mielestä kaikki Suomessa noudattavat ohjeistuksia ja käyttävät maskeja. Hän ei näe, että kolmen tunnin pidennys aukioloajassa toisi lisää tartuntatapauksia.

– Puhdistan jopa karaokemikin desinfiointiaineella. Pöytäryhmät on järjestetty etäälle toisistaan ja niiden väleissä on kalliit pleksit, mutta mitä väliä sillä on jos ei ole asiakkaita, hän pohtii.

Ravintolan yksi omistajista, Late Gill yrittää tulla töihin hymyillen, mutta viime kuukausina se on ollut vaikeaa.­

Kaksikko ihmettelee valtion koronatoimia. Miksi heidän toimintansa joutuu kärsimään lyhyemmistä aukioloajoista, kun kaupat ja ostoskeskukset porskuttavat normaalisti.

– Emme ymmärrä, miksi ravintola-asiakkaat olisivat maski päässä vaarallisempia kuin kaupassa käyvät ihmiset ilman maskia, miehet vertaavat.

Mustan Härän omistajasisarukset ovat tähän asti pärjänneet, koska heillä on ollut monta hyvää vuotta takana. Nyt kyse on enää kuukausista. Business Finlandin jatkohakemus on laitettu ennen vuodenvaihdetta vetämään.

– Tämä ravintola on koko sydämeni, Gill sanoo.

– Mikäli tämä menee, ei meillä ole enää mitään. Menee talot ja kaikki.

Omistaja Late Gill (vas.) ja työntekijä Farzaneh Kari ihmettelevät ravintolan hiljaista iltaa. Harvakseltaan joku tilaa intialaista Woltin kautta.­

Toimittajan kysyessä, mihin asti yhtiön varat riittävät, omistaja silminnähden hermostuu.

– Tällä hetkellä on tilanne, että jokainen tukun ostoslista katsotaan läpi ettei mitään ylimääräistä hankita. Myös juomavarastot ovat sulaneet kuukausien aikana.

– En näe muuta mahdollisuutta kuin pitää paikka auki niin kauan kuin mahdollista, Gill toteaa surullisena.

Lopettaa he eivät aio vaikka mikä olisi. Loppuun asti katsotaan.

– Tässä on kiinni monen kodin leipä. Jos menemme nurin en tiedä mitä teemme, omistaja ajattelee.

Iltakahdeksan aikaan ravintolassa oli perjantaina vain neljä asiakasta.­