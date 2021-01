Suomalainen Wipak palkkaa lähes sata kesätyöntekijää – näkymät hyvät koronasta huolimatta

Wipakilla on tehtaat Nastolassa ja Valkeakoskella.

Suomalaiseen monialakonserni Wihuriin kuuluva Wipak tarjoaa tulevana kesänä kesätöitä lähes sadalle nuorelle. Yhtiö kertoo tiedotteessa, että korona ei ole vähentänyt sen kesätyötarpeita, se on pystynyt pitämään tuotannon käynnissä normaalisti ja sen tulos on pysynyt hyvänä, vaikka maailmalla tilanne on haastava.

Wipak hakee kesätyöntekijöitä prosessiteollisuuteen Nastolan ja Valkeakosken tuotantolaitoksiin. Tarjolla olevia tehtäviä on useita ja haussa on muun muassa koneenhoitajia, koneenhoitajan avustajia, vuorotyönjohtoa ja tuotannonsuunnittelijoita.

Huonosta maailmantilanteesta huolimatta Wipakilla uskotaan, että liiketoiminta jatkuu hyvänä myös tulevaisuudessa. Wipak aikoo jatkossa panostaa elintarvike- ja sairaalatarviketeollisuudelle valmistamiensa joustopakkausmateriaalien valmistamisessa muovin tehokkaaseen käyttöön, kierrätettävyyteen ja biopohjaisiin materiaaleihin.

Yritys pyrkii nollaamaan hiilijalanjälkensä vuoteen 2025 mennessä.

Parhaillaan Wipak laajentaa Nastolassa sijaitsevaa tehdastaan, jotta se voi ottaa ensi vuonna käyttöön uudet paino- ja laminointikoneet.