Kaupat palkkaavat kohta kymmeniä tuhansia kesätyöntekijöitä – tällaista palkkaa eri ketjut työstä maksavat

Lidl palkkaa yhtä paljon työntekijöitä kuin aiemmin, mutta Kesko ja S-ryhmä rekrytoivat enemmän kuin kesällä 2020.

Suomessa kaupan ala työllistää jälleen tulevana kesänä kymmeniä tuhansia kesätyöntekijöitä. Vaikka alan kesätyöpaikkojen määrä ei ole vielä koronapandemiaa edeltävällä tasolla, on paikkoja tarjolla enemmän kuin kesällä 2020.

Esimerkiksi S-ryhmä palkkaa tulevana kesänä noin 12 000 kesätyöntekijää. Ennen kesää 2020 kesätyöntekijöiden määrä oli 13 000–14 000. Viime kesänä S-ryhmä pystyi tarjoamaan töitä noin puolelle normaalista määrästä.

Myös Kesko kertoo tarpeen kesätyöntekijöille olevan hieman suurempi kuin edellisenä kesänä. Lidl on kertonut palkkaavansa kesäksi suunnilleen saman verran työntekijöitä kuin aikaisempina vuosina.

Osa kesätyöntekijöistä palkataan koululaisille suunnattuun Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmaan harjoittelijoiksi. Esimerkiksi S-ryhmälle otetaan ohjelmaan noin 5 300 harjoittelijaa.

Myös Kesko on mukana Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmassa. Koronatilanteen vuoksi Lidl harkitsee ohjelmaan osallistumista ja tiedottaa asiasta keväällä.

Tutustu työelämään ja tienaa on suunnattu 14–17-vuotiaille nuorille ensimmäiseksi väyläksi työelämään.

Ohjelmassa nuori työskentelee kahden viikon ajan kuusi tuntia päivässä. Työtehtävät ovat pääsääntöisesti avustavia tehtäviä esimerkiksi hyllyttämistä. Kahden viikon työstä maksetaan kiinteä 375 euron korvaus.

– Sitä kautta voimme tarjota mahdollisimman monelle nuorelle kahdeksi viikoksi työtä, kertoo S-ryhmän henkilöstöjohtaja Susa Nikula.

S-ryhmän loput, varsinaiset kesätyöntekijät työskentelevät touko–syyskuun ajan erimittaisissa työsuhteissa. Työtehtävät sijaitsevat S-ryhmän suurimmilta osin myymälöissä ja liikennemyymälöissä, mutta myös ravintoloissa, hotelleissa ja logistiikassa. Osaan tehtävistä vaaditaan 18 vuoden ikää, mutta 16–17-vuotiaat voivat hakea myös pitkäkestoisempiin kesätöihin.

Kesätyötehtävistä S-ryhmä, Kesko ja Lidl maksavat kaupan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Lisäksi kesätyöntekijöille maksetaan muun muassa ilta- ja viikonloppulisiä.

Esimerkiksi ensimmäistä kertaa kesätöissä olevalla myymälätyöntekijälle maksetaan Pääkaupunkiseudulla 11,29 ja muulla Suomessa 10,84 euroa tunnissa. Iltalisä on Pääkaupunkiseudulla on 4,10 ja muualla Suomessa 3,92 euroa tunnissa. Kokemuslisät alkavat kertyä, kun on ollut alla yli kaksi vuotta.

Lidl on ilmoittanut palkkaavansa tulevaksi kesäksi noin tuhat kesätyöntekijää. Määrä on sama kuin viime vuonna. Työtehtäviä on tarjolla Lidlin myymälöissä, jakelukeskuksissa ja pääkonttorilla asiantuntijatehtävissä.

TES:n mukaisen palkan lisäksi Lidl maksaa kesätyöntekijöilleen Lidl-lisää, joka on 1,5–10 prosenttia taulukkopalkasta. Lisän suuruuteen vaikuttaa kokemus ja asuinpaikka.

– Esimerkiksi jos kesämyyjällä on vuoden verran työkokemusta tai merkonomin tutkinto, on taulukkopalkka arkipäivisin noin 12 euroa tunnilta ja lauantaisin noin 17 euroa tunnilta, Lidlin rekrytoinneista vastaava Tiia Willman kertoo.

Kesätyöntekijöidensä joukosta Lidl valitsee lisäksi 30 somevaikuttajaa, jotka tuottavat sisältöä omiin sosiaalisen median kanaviinsa. Näille somevaikuttajille Lidl maksaa kesän päätteeksi 150 euron kertakorvauksen.

Myös K-ryhmä palkkaa jonkin verran enemmän kesätyöntekijöitä kuin kesällä 2020. Keskon rekrytointivastaava Visa Myllyntaus arvioi, että tulevana kesänä K-ryhmälle, eli Keskolle ja K-kauppiaille kesätyöntekijöitä otetaan noin 5 000, kun vuonna 2020 touko–elokuun aikana kesätyöntekijöitä oli noin 4 200.

– Isossa kuvassa tämä vuosi on samanlainen kuin aikaisemminkin.

Työtehtävät sijaitsevat myymälöissä, logistiikassa ja toimistotehtävissä. Myllyntaus arvioi, että korkeakouluopiskelijoille suunnattuja toimistotyötehtäviä on vähemmän kuin aiempina vuosina.