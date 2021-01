Korona räjäytti Facebookin lähiruokapiirien suosion – ”Saa tulla täynnä tavaraa olevalla pakettiautolla”

Reko-lähiruokarenkaat ovat houkutelleet uutta väkeä erityisesti viime kuukausina.

Tapahtuma alkaa Turun Länsikeskuksessa virallisesti klo 17, mutta jo puolen aikaan aukio alkaa täyttyä autoista ja ihmisistä.

Pakettiautojen takakontteja availlaan, ja niistä paljastuu kennokaupalla kananmunia, vihanneksia, kalaa ja lihaa. Ostajat saavat vielä hetken aikaa noutaa tuotteensa ilman isompaa jonottamista, mutta pian tilanne on toinen; reilun tunnin aikana Länsikeskuksen torin Reko-ruokapiirissä käy noin 300 asiakasta.

Länsikeskuksen torilla on asiakkaita jo ennen tapahtuman alkua.­

Nimi Reko tulee sanoista rejäl konsumtion, ja sen ideana on lisätä lähiruoan käyttöä mahdollistamalla kuluttajille ruoan ostaminen suoraan tuottajilta. Pohjanmaan Pedersöressä asuva perustaja Thomas Snellman tutustui ideaan Ranskassa, josta palattuaan hän perusti ensimmäiset ringit Pietarsaareen ja Vaasaan vuonna 2013.

Turun Reko perustettiin vuonna 2015, samoihin aikoihin, kun toiminta lähti kunnolla kasvuun koko Suomessa. Idea on simppeli: Facebook-ryhmässä ilmoitetaan seuraavan kokoontumisen aika, jonka jälkeen tuottajat julkaisevat myytävissä olevat tuotteensa. Ostajat tekevät varauksen ja noutavat etukäteen maksamansa tuotteet paikan päältä.

Turun Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä 17 600 jäsentä. Korona on lisännyt Rekon suosiota joka puolella Suomea.

– Korona lisäsi hirveästi asiakkaita. Normaalisti jouluna, juhannuksena ja pääsiäisenä on isoin sesonkiaika, mutta koronan myötä normaaliajoilla ja juhlapyhillä ei ole enää niin iso ero, Tortinmäessä asuva Marika Haapsaari kertoo.

Haapsaari on yksi ryhmän ylläpitäjistä ja alkutuottaja, joka on ollut mukana Turun toiminnan alusta lähtien.

– Kun aloitin, tuottajia oli paikalla ehkä 20. Nyt heitä on illasta riippuen 40–60. Ensimmäisellä kerralla olin henkilöautolla liikkeellä, ja minulta oli tilattu neljä kahden kilon pussia. Nyt saa tulla täynnä tavaraa olevalla pakettiautolla, hän sanoo.

Kustavilainen maanviljelijä Timo Siivonen on ollut mukana pari vuotta. Hänen mukaansa puskaradio on paisuttanut tapahtumaa.­

Suosio on noussut tasaisesti vuosien saatossa, mutta koronan antamaan buustiin on todennäköisesti useita syitä.

– Myynti tapahtuu ulkotilassa, joten ehkä se koetaan turvallisempana. Tuotteet voi myös maksaa etukäteen, mikä on vaivatonta, Haapsaari sanoo.

– Kotimaisen ruoan ja tuottajan arvostus on ollut myötätuulessa, ja koronan myötä se on noussut entistä enemmän tapetille. Kotimaisia yrittäjiä halutaan suosia.

Isoja kasseja kantava Miia Kilpi myöntää, että yrittäjien tukeminen on yksi syistä tulla paikalle, etenkin, kun on itsekin yrittäjä. Hän pystyy luettelemaan myös liudan muita perusteluita, jotka saavat kuuden lapsen äidin lähtemään lähiruokaostoksille vähintään kerran kahdessa viikossa.

– Ostan täältä paljon tuotteita ja haen vain välttämättömät kaupasta, sillä en halua syödä teollisesti tuotettua ruokaa. Olemme vegaaneita, ja teen paljon itse, hän sanoo.

Nousiaisista tullut Miia Kilpi arvostaa ruoan laatua ja paikallisuutta.­

Kilpi asuu perheineen Nousiaisissa. Turun lisäksi hän käy paikallisessa Reko-ringissä, joskin tuottajia on siellä vähemmän. Tänään matkaan on tarttunut muun muassa leipää, mehua ja kevätkääryleitä. Häntä ei haittaa, vaikka hinnat saattavat olla marketteja korkeampia.

– Mieluummin maksan laadusta kuin ostan halpaa, joka voi sairastuttaa. En koe, että hinta on kallis siihen nähden, että saamme laadukasta ruokaa, hän sanoo.

Nykyään myös lukuisilla pienillä paikkakunnilla on ovat Reko-ryhmänsä ja esimerkiksi Helsingin eri alueilla omansa. Turun seudulla tapahtumat on järjestetty niin, että samana iltana on vähintään 2–3 jakoa, mikä on tuottajalle logistisesti järkevää.

Marika Haapsaari (oik.) ja Tiina Keskinen jakavat tuotteita viidessä eri kunnassa saman illan aikana.­

Myös Haapsaaren tuotteet päätyvät ostajille keskiviikkona peräti viidestä eri paikasta.

– Apulaiseni ottaa tavaroita matkaan ja vie ne Raisioon ja Naantaliin, kun lähden itse Auraan ja Kyröön, Haapsaari sanoo.

– Kun myynti kasvaa, se teettää tietysti lisää töitä. Tästä on kuitenkin tullut monelle tuottajalle hyvin tärkeä myyntikanava, hän näkee.