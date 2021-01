Kommentti: Kolme merkkiä markkinoiden maanisesta vaiheesta

Osakemarkkinoiden ylilyönnit ja pörssikuplat tunnistaa täysin varmasti vasta jälkeenpäin kuplan puhjettua. Niin tälläkin kerralla, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Mutta vaikka kuplan puhkeamisen alkuun sysääviä syitä, ajankohtaa saati voimaa tai seurauksia ei voi ennalta kuin aavistella, kuplan kehittymistä voi silti seurata jo ennen kuin alkaa räiskyä.

Viime viikkojen markkinatapahtumista ja -uutisista on alkanut entistä selvemmin erottua klassisia merkkejä tämänkertaisen keinotteluhuuman kehkeytymisestä nyt jo maaniseen vaiheeseen.

Kukin seuraa markkinoiden taustamuuttujien, muoti-ilmiöiden ja "kuplasyklin" kehittymistä niin kuin itse haluaa, sivusta tai "mukana". Siksi sekin on jokaisen itse valittava, tulkitseeko maanisen vaiheen enteet varoitus- vai houkutusmerkeiksi.

Se on kuitenkin itse kunkin lähestymistavasta riippumatta selvä, että markkinamaniasta kertovat merkit enteilevät myös kurssitempoiluriskin eli volatiliteettiriskin kohoamista.

Markkinoiden maanisista ylikierroksista löytyy paljon merkkejä, joista tässä seuraa lyhyt mutta ei tyhjentävä kuvaus kolmesta viime viikkojen uutisvirran esiin nostamasta esimerkistä.

Nämä esimerkit löytyvät muunlaisista markkinailmiöistä kuin osakekursseista, niiden muutoksista tai arvostusmittareista.

Velkavipu rikkoo vanhoja ennätyksiä

Ensimmäinen esimerkki on Wall Streetin välitysliikkeiden myöntämien niin sanottujen margin debt -sijoitusluottojen räjähdysmäinen kasvu nyt jo kaikkien aikojen ennätysmäärään.

Kyse on yleensä lyhytaikaisista luotoista, joita päiväpelurit ja muut keinottelijat ottavat saadakseen ”kaiken irti” aavistelemistaan lyhytaikaisista kurssiliikkeistä.

Tällaisten luottojen vakuutena on tyypillisesti asiakkaan hallussa olevia arvopapereita – kyseisellä luotolla hankitut paperit mukaan luettuna.

Velkapelurin tarkoitus on velkavivun avulla kasvattaa onnistuvien kauppojen voittoja, mutta vipu voi yhtä tehokkaasti kasvattaa myös tappioita – ja ajaa pelurin vakuuksien pakkomyynteihin. Tämä tappioriskin ja pakkomyyntiriskin mahdollisuus merkitsee myös velattomien sijoittajien markkinariskin kohoamista.

Viime vuonna Yhdysvaltain arvopaperivälittäjien margin debt -asiakasluotot paisuivat yhteensä hieman yli 720 miljardiin dollariin. Summa on paitsi kaikkien aikojen suurin myös 200 miljardia dollaria suurempi kuin vuotta aiemmin.

Tuplaennätys – ennätysmäärän ennätyskasvu – käy ilmi maan rahoitusmarkkinoiden sääntelyviraston Finran kokoamasta ja julkaisemasta sijoitusluottojen tilastosta.

Yhden vuoden aikana kirjattu sijoitusluottojen kasvu on viimeksi ollut lähelläkään viimevuotisia määriä vuonna 2007 juuri ennen subprime-kuplan puhkeamisen ja vähän ennen finanssikriisin leimahtamisen.

Sitä vanhempi 12 kuukauden edellinen ennätyskasvu on merkitty aikakirjoihin vuoden 2000 maaliskuussa – juuri ennen teknokuplan puhkeamisen.

Joukolla voimaa kurssipomppuihin

Toinen esimerkki liittyy todennäköisesti edelliseen, sillä se kertonee yli-innokkaiden päiväpelureiden velkavipuseikkailuista.

Se on niin ikään Yhdysvalloissa nopeasti yleistynyt ja viime viikkoina korostunut ilmiö, jossa mahdollisesti kokemattomat mutta sitäkin innokkaammat keinottelijat yllyttävät toisiaan erinäisillä keskustelu- ja vinkkipalstoilla milloin minkäkin osakkeiden joukko-ostoihin.

Usein tällaisten joukkotoimien kohteet ovat olleet pienehköjä ja suhteellisen vähän vaihdettuja senttiosakkeita, joten yhtäkkiset joukko-ostot ovat saaneet aikaan jopa useiden satojen prosenttien äkillisiä kurssinousuja.

Yksi alkuvuoden esimerkki on Gamestop-nimisen pienyhtiön kurssin pomppaaminen 685 prosenttia vuoden alusta – ja se, että yhtiötä heikkojen tulosnäkymien takia aiemmin lyhyeksi myynyt vipurahasto Melvin Capital joutui rajun kurssinousun takia vaikeuksiin.

Ehkä osa keskustelupalstojen pelureista näkee asetelmassa hupia tai hohtoa, kun ”spontaanisti” kokoon haalittu amatöörijoukko panee joukkovoimallaan isoja vipurahastoja ahtaalle.

Kuviossa voi kuitenkin olla aihetta markkinavalvoja SEC:n väliintulolle, sillä lyhyeksimyynti on laillista, mutta poolien ja joukkovoiman kokoaminen ja yllyttäminen hintojen nostamiseksi tai laskemiseksi on sitävastoin laitonta.

Viime päivinä tällaisesta kyseenalaisesta päiväpelureiden joukkovoimasta on nähty ilmeisesti esimerkki myös Nokian osakkeessa, jonka kurssi alkoi yhtäkkiä pomppia useiden prosenttien heilahduksilla ilman ainuttakaan yhtiöön tai sen näkymiin liittyvää aihetta.

Saman massamanian ja hölmöilyn piirteitä oli mahdollista lukea myös uutistoimisto Bloombergin uutisesta, jonka mukaan verkkokauppa Etsyn osake pomppasi Elon Muskin Twitter-kehuista tämän ostettua lahjan koiralleen.

Kekseliäs kiertokeino rahastaa listautumisilla

Kolmas ja ilmeisesti pian meilläkin tarjolle tuleva merkki osakehuuman maanisesta vaiheesta niin sanotun SPAC-kuoriyhtiörakenteen nopea yleistyminen uudenlaisena sijoittamisen välikappaleena pörssilistauksissa.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) on jonkin (jopa ennalta määrittelemättömän) muun yrityksen ostamista ja pörssilistaamista varten perustettava erityisyhtiö.

Kyse on omalla tavallaan kekseliäästä finanssi-innovaatiosta ja listautumisen eräänlaisesta kiertokeinosta, josta lienee kuitenkin enemmän hyötyä järjestelijöilleen kuin sivullisina kustantajina mukaan lähteville sijoittajille.

Yksi perusteellinen ja kriittinen johdanto SPAC-ilmiöön löytyy Harvard Law Schoolin tutkijoilta otsikolla ”A Sober Look at SPACs”. Ilmiön kuvaukset ja havainnot on koottu liki 50 viime ja toissa vuoden kuluessa pörssilistatun SPACin keskeisistä piirteistä ja listausten tuloksista.

Tutkimuksen mukaan SPAC-järjestelyt ovat useimmiten olleet varsin edullinen ja houkutteleva listautumisväline listaajille ja järjestäjille – mutta enimmäkseen tappiollinen sivullisille sijoittajille.

SPAC-kuvion ajatus on myydä kuoriyhtiö ensin sijoittajille ja viedä se ”onttona” pörssiin, ja sitten käyttää tätä jo pörssiin listattua SPACia jonkin oikeaa liiketoimintaa harjoittavan muun yrityksen ”pikalistaukseen” panemalla pörssissä jo oleva SPAC ostamaan ja sulauttamaan tämä toinen yhtiö.

Ilmeisesti SPAC-rakenteen nopeasti kasvanut suosio johtuu järjestäjiä houkutteleva mahdollisuus viedä mikä tahansa yhtiö pörssiin ilman perinteisen listauksen vaivoja, kuten pörssien ja viranomaistenkin asettamien listautumis- ja esitevaatimusten täyttämisiä.

Listautumisinto turboahtimella

Sijoittajien suoranaista SPAC-intoa on vaikeampi ymmärtää muuten kuin ties kuinka kiehtoviksi markkinoitavien uusien kasvuyritysten pikalistauksista markkinoinnissa varta vasten synnytetyn ”hypen” ja ”pöhinän” vaikutuksilla.

Ilmeisesti sijoittajat havittelevat SPAC-listauksista tilaisuutta päästä osallisiksi vielä mehevämmistä pikavoitoista kuin perinteisissä listautumisanneissa.

Tämä on kuitenkin epätodennäköinen toive, sillä tavallisissakin listautumisanneissa keskimäärin koituvat pikamenetykset ovat SPAC-järjestelyn perusrakenteiden takia tavallistakin todennäköisempiä.

Suurin osa SPAC-projekteista näyttää toistaiseksi tuottaneen sijoittajille tappiota kohdeyrityksen oston ja sulautuksen jälkeen.

Suosio on kuitenkin ollut suurta – niin kuin uusimilla muoti-innovaatioilla usein on markkinoiden maanisessa vaiheessa.

Markkinatietoja kokoavan Refinitiv-yhtiön tilastojen mukaan SPAC-listauksilla on tässä kuussa koottu sijoittajilta Yhdysvalloissa yli 20 miljardia dollaria.

Koko viime vuoden SPAC-potti oli alle sata miljardia taalaa, ja se taas oli enemmän kuin kaikkina aiempina vuosina yhteensä. Kohtalaisesta kasvuvauhdista kertoo sekin, että SPAC-listausten kappalemäärä on tässä kuussa jo suurempi kuin koko viime vuonna yhteensä.

Tällaisetkaan esimerkit markkinoiden maanisista piirteistä eivät toki todista mitään kuplan koosta tai varsinkaan puhkeamisen ajankohdasta.

Niin kauan kuin Yhdysvaltain Fed ja muut suuret keskuspankit pumppaavat markkinoille lisää likviditeettiä korkeapaineella, mania voi vielä kiihtyä ja voimistua vaikka kuinka pitkään.